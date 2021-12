Kcho: “La Bienal es una idea que se realiza y se defiende”

Compartir

Por Adalys Pérez Suárez

Con la exposición En ningún lugar como en casa, abierta aún en el Museo Nacional de Bellas Artes, Alexis Leyva Machado (Kcho) presentará al público cubano Manifiesto, otro megaproyecto del artista, previsto para inaugurarse el próximo 6 de diciembre, justo cuando se inicia la Experiencia 2 de la 14 Bienal de La Habana que, caracterizada por el protagonismo de creadores del patio, se desarrollará bajo el epígrafe La Habana de la Bienal.

Más acentuado que en el anterior, es su propósito de socializar el arte, afán en el que de forma permanente ha trascendido la exhibición de su obra personal para extenderla, en ocasiones de forma sui generis, a las de prestigiosos artistas cubanos y extranjeros pertenecientes a la colección del Museo Orgánico del Romerillo, desde el cual ha realizado una importante labor sociocultural en esa barriada del oeste capitalino.

“Es una selección de diez esculturas de gran formato hechas en acero corten para que puedan soportar las calamidades del tiempo, la intemperie. Son obras muy grandes que fueron hechas en España, en los años de 2017 y 2018.

Las hice con el fin de que obras de este tipo quedaran en Cuba. Sí, es verdad que hay piezas mías en muchos museos importantes del mundo, pero creo que es necesario que pensemos en ir dejando rastros de nuestra presencia y de nuestro camino en nuestra geografía, no solo en los museos del mundo; así los cubanos podrán apreciar nuestras obras también en la vía pública.

Por eso estas esculturas que van a estar emplazadas en 5ta Avenida, desde la calle 4 hasta la 94, tienen esas características”.

Así explicó Kcho al Periódico Cubarte el propósito que siguió con dichas obras, cuya inspiración inicial no fue menos popular.

“Un día, allá por el año 2002, un jardinero se me acercó en 5ta Avenida y me preguntó por qué yo no hacía una exposición de esculturas allí. En ese momento me era imposible, pues no tenía las obras necesarias. Luego me metí tres años trabajando en estos proyectos que pertenecen a la colección del Museo Orgánico que tengo en El Romerillo, pero que ahora voy a compartir con el público abiertamente”.

Al referirse a Manifiesto desde el punto de vista conceptual, el artista de extraordinaria proyección internacional explicó:

“La obra habla de varios temas que me interesan. Habla de la identidad, la emigración; de los cambios que se producen cuando un ser humano se traslada de su lugar de origen a otro; del valor de los recuerdos…Por eso se llama Manifiesto. Es un manifiesto sobre ideas, ideas que defiendo.

A veces se habla de obras complacientes en la Bienal. No. Mira, te voy a decir algo: yo hice la obra Regata en el año 1993 y estuvo en la Bienal de La Habana del 94. ¿Te parece una obra complaciente? No, si poco después estaba todo el litoral de Cuba lleno de gente yéndose del país.

Mi obra nunca ha sido complaciente, siempre ha hablado de temas candentes. Lo que yo nunca me voy a prestar para atacar ni a Cuba ni a los cubanos; ni a una tontería como la de hacerle un boicot a la Bienal de La Habana que es tan sacrificada, que se hace sin dinero, sin recursos. Desde siempre. Es una idea que se construye, se alimenta, se realiza y se defiende. Hay que apoyarla.

En Cuba hay más de 12 mil artistas graduados de nuestras escuelas de arte; tremendo potencial que está regado por todo el país. ¿Te parece algo despreciable? Para nada. Es algo muy apreciable a tener en cuenta y que te dice por qué vuelve la Bienal de La Habana”.

Tomado de Cubarte

