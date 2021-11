Libertad y no extradición a Facundo Morales

Compartir

Facundo está detenido por una orden de captura internacional de la justicia ordinaria de Colombia con pedido de extradición por una causa del año 2009 de la que el régimen colombiano no presentó fundamentación probatoria y por la que resultó amnistiado en el año 2016 junto con todos los integrantes de la organización FARC en los Tratados de Paz de la Habana y ONU.

Detenido Facundo en jurisdicción del Juez Federal Otranto Guido, este le dicta arresto provisorio y permite que lo visite el médico de la familia en consideración a su delicado estado de salud y lo interna el la cárcel U-14 de Esquel. Se da intervención a sus abogados de la Gremial en cabeza de los Doctores Soares, Franquet y Rosario

Hasta ahí un “procedimiento normal” pero transcurrido apenas un día interviene la interventora del Servicio Penitenciario Federal la ex Jueza María Laura Garrigos de Rebori titular de “JUSTICIA LEGITIMA” quien esgrimiendo argumentos tales como “perfil criminológico del mismo y antecedentes de peligrosidad que presenta en su vida extramuros” dicta Disposición DI-2021-2764-APN-DGR#SPF que dispone su traslado al penal de Rawson U-6 de máxima rigurosidad. Todo esto fruto de una imaginación turbia ya que Facundo no tiene antecedentes en Argentina, ni siquiera una multa por tránsito y el supuesto perfil criminológico no tiene ningún respaldo científico ni práctico.

Sin poner esta decisión en conocimiento de la defensa de Facundo ni tener en cuenta las particularidades del caso como estado de salud grave, cercanía familiar, etc. violando así expresamente preceptos constitucionales que debieran ser inconmovibles.

Esto constituye un claro abuso de poder y una obsecuencia procesal deshumanizada mas viniendo de quien ejerce la presidencia de una organización que presume de prestigio y honestidad

Hacemos directamente responsable a la interventora del Servicio Penitenciario Federal designada por el Gobierno Nacional y Popular Dra. Laura Garrigos de Rebori y a través de ella a quien corresponda y sea participe de tan cruel disposición, por el agravamiento de salud que pueda sufrir Facundo por la resolución arbitraria e inconsulta de agravarle las condiciones de detención sin absolutamente ninguna causa.

¡LIBERTAD PARA FACUNDO Y NO A LA EXTRADICION!

Comisión para la liberación de Facundo “ LINEA CENTENARIO”

