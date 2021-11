Líderes de Latinoamérica piden a EEUU terminar bloqueo contra Cuba

Compartir

Por Cibao Marketing.

Lula pide a EEUU terminar bloqueo contra Cuba

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva instó hoy en el Parlamento Europeo a Estados Unidos a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, al que calificó de inaceptable e injusto.

En una rueda de prensa a propósito del Día Latinoamericano en la Eurocámara, organizado por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el político de 76 años denunció que los derechos humanos de los cubanos son violados desde hace 60 años por ese cerco.

“Pasa algo en Cuba inaceptable, que no es justo, normal o democrático (…) Estados Unidos debe entender lo que pasa en Cuba y permitirle que decida su propio destino”, subrayó el líder del Partido de los Trabajadores, quien realiza una gira europea.

Lula comentó que en una ocasión en su época de jefe de Estado de Brasil preguntó al entonces presidente estadounidense George W. Bush la razón para mantener una guerra fría eterna con la isla y no aceptar su soberanía.

Al respecto, compartió su expectativa de que Washington asuma la generosidad y la grandeza de reconocer que el pueblo cubano tiene derecho a determinar su destino.

AMLO: Vil y canallesco agobiar a Cuba y asfixiar a su pueblo

Agobiar políticamente a los cubanos que están en el país contra el bloqueo es inhumano, y aislar y asfixiarlos para llevarlos a rebelarse contra su Gobierno es vil y canallesco, dijo hoy el presidente de México.

A una pregunta de un periodista británico en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre el caso de Cuba, el mandatario reiteró su conocida posición de condena a la política agresiva del Gobierno de Estados Unidos y su apego a la independencia y soberanía de los países.

Ante la evidente insistencia del periodista de llevarlo a un pronunciamiento crítico a Cuba, López Obrador le repitió la premisa de su ejecutivo en política exterior expresada por el presidente Benito Juárez de que, entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

El mandatario mexicano dejó sin argumentos a su interlocutor al señalarle que «nadie tiene derecho de llevar a un pueblo a rebelarse contra su Gobierno mediante esas prácticas y México es respetuoso de la no intervención, no somos injerencistas y queremos una política exterior que nos viene de lejos».

Por el contrario, dijo, deberían de cambiarse las políticas en general para que no haya represalias en contra de los gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo con su idiosincrasia, su historia y sus procesos internos. Yo siento, insistió, en que no se debe agobiar a Cuba políticamente hablando.

Asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, que estén en contra del bloqueo, creo que es inhumano. Aislar, asfixiar al prójimo, no puede ser un derecho de nadie, y hacerlo mediante prácticas que lleven a un pueblo a rebelarse contra su gobierno, es vil, canallesco, expresó.

Nosotros en México, recordó, en momentos difíciles de la pandemia de la Covid-19, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes aumentaron las remesas y eso significó una gran ayuda a nuestro pueblo.

Pero por el bloqueo que Estados Unidos tiene contra Cuba, los cubanos que decidieron vivir y trabajar allí como los mexicanos, no pueden enviar a sus familiares apoyo, y eso no me parece ético ni humano, y no tiene nada que ver con la fraternidad universal, criticó.

Si un mexicano o un cubano decide enviar apoyo a sus familiares, compatriotas, debe tener libertad para hacerlo, pero a los cubanos les impiden hacerlo para ayudar a un familiar, a un ser humano, y esas son a medidas retrógradas, manifestó el presidente.

Denunció que hay una andanada mediática internacional contra Cuba, sin un mínimo equilibro para que los cubanos repliquen y desde cualquier periódico u otros medios atacan al pueblo y al Gobierno.

Y ya lo he dicho en otras ocasiones: después de dos siglos de predominio de una política americana de sometimiento, que un país como Cuba tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho, merece toda nuestra admiración y respeto Es único, un caso único. Y no nos gusta, le aclaró al periodista, que nos lleven a compartir pensamientos, porque nosotros pensamos por sí mismos.

Tomado de Prensa Latina.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...