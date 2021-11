Pastores por la Paz en Cuba: «La luz que ilumina el camino»

Compartir

Por Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

La Habana, 15 de noviembre.- En las primeras horas de la noche del 15 de noviembre arribó al aeropuerto José Martí de La Habana, la XXXI Caravana de Pastores por la Paz en un vuelo procedente de los Estados Unidos.

Llegaron a tierra cubana con faroles linternas en sus manos como símbolo de lo que Cuba representa para ellos: “La luz que ilumina el camino”. Con mensajes de amor por Cuba mostraron carteles dibujados con manos sinceras; amigas; manos que traen a los cubanos la solidaridad.

Gail Walter, directora de Pastores por la Paz, hija del inolvidable amigo de Cuba Reverendo Lucius Walker, expresó a su encuentro con la prensa:

“Estamos felices y es un placer para nosotros estar de regreso aquí en Cuba. Traemos caravanistas de 20 estados diferentes y esto es un trabajo que ha estado en proceso por muchos meses. Estamos aquí representando la mayoría de las personas de buena voluntad de los Estados Unidos. Pero esto no se trata solo de Pastores por la Paz, se trata de toda la comunidad norteamericana que quiere estar aquí con ustedes hoy, que quiere compartir con ustedes esta apertura. Tenemos una caravana muy variada que representa diferentes estados, diferentes etnias, diferentes preferencias sexuales…

«Representamos a los diferentes grupos sociales de los Estados Unidos que luchan contra este arcaico bloqueo que se opone a las relaciones con Cuba. Y hemos venido acá precisamente en este día de nueva apertura al mundo, para compartir con ustedes estos nuevos retos y para ver cómo a pesar de todo lo que han enfrentado, han podido superar las dificultades y ver todo lo que han logrado en este tiempo.

Hemos traído con nosotros esta luz (farol) porque Cuba es la luz. Esto es lo que Cuba representa para nosotros: que la luz de Cuba es el camino. Cuba es un ejemplo luminoso de la salud, de la educación, en todos estos campos Cuba es la luz que nos ilumina. Cuba no está sola, Cuba tiene amigos. Nosotros venimos en representación de los amigos de Cuba en todo el mundo. Cuba es el camino de la luz. No importa lo que digan los que nos odian, los que dicen que odian a Cuba o no la quieren».

Nosotros estamos aquí para seguir esa luz y ayudarla”.

Diferentes organizaciones de solidaridad con Cuba están representadas en esta caravana. Manolo de los Santos director de The Peoples Forum NYC comentó: “Vinimos convocados por el amor solidario de Cuba, nos convoca el pueblo cubano que llama por un mundo transformado, que llama por la justicia social. Nosotros nos sentimos incluidos en esa misión de Cuba. Llegamos a compartir, a aprender y a conocer más del pueblo cubano, de andar en las calles y transmitir toda la experiencia que viviremos en estos días.

Lo que si tenemos claro que al volver tenemos un trabajo muy arduo, no solamente por luchar contra el Bloqueo, luchar también por una política diferente hacia el pueblo cubano. Cuba se merece una relación justa y normal desde EEUU.”

Pastores por la Paz es un proyecto de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO, por sus siglas en inglés) y nació en 1988 en respuesta a la política agresiva del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan contra los países latinoamericanos.

En esta visita con un amplio itinerario en la capital cubana y la provincia de Matanzas, los activistas además traen consigo una carga de medicamentos e insumos para apoyar el combate a la Covid-19, según informaron autoridades del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

La nueva edición de la Caravana llegó a Cuba en medio de una campaña de descrédito sin precedentes contra el Gobierno de la isla.

Fotos: Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

