Peruanos exigen justicia por muertos en la represión del 14N

Que los muertos y desaparecidos no vuelvan a ser una política de estado. Hace 6 meses, Inti Sotelo y Bryan Pintado, fueron asesinados por la brutal represión en la protestas contra Manuel Merino. Aún no hay culpables. Exigimos justicia para los deudos. No repitamos la historia. pic.twitter.com/TLPIimobtb