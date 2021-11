Preguntas frecuentes para Nuestramérica sobre la 26 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26)

Compartir

Por Lil María Pichs Hernández (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

¿Cuáles son los mínimos éticos a considerar para enfrentar la actual crisis climática?

Creo que, desde el punto de vista jurídico y político, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el respeto al derecho al desarrollo son dos elementos a través de los cuales los negociadores, los hacedores de políticas y los diferentes actores sociales y económicos pueden defender la noción de justicia ambiental, y en este caso específico, justicia climática.

Ciertamente la dimensión ética del enfrentamiento a la crisis climática actual implica mucho más que una posición política y tiene que ver con la forma en que los individuos, y las sociedades en las que se desenvuelven, conciben su relación con la Naturaleza. Este es un elemento cultural condicionado por factores objetivos diversos, pero profundamente marcado por la lógica mercantilista desarrollada a lo largo de siglos de explotación indiscriminada e inconsciente de los recursos naturales, en aras del desarrollo industrial y el crecimiento económico de las que actualmente son las economías más “desarrolladas del planeta”.

Las raíces de la acumulación de esas riquezas, la polarización de nuestras sociedades entre ricos y pobres, las dinámicas comerciales y financieras actuales, entre otros factores, están estrechamente vinculados con el proceso de conquista y colonización de un gran número de pueblos por parte de un selecto grupo de reinos e imperios en lo siglos pasados, y por el mantenimiento aún en la actualidad de manifestaciones modernas de muchas de esas relaciones subdesarrollantes.

Por ello, creo que actualmente la dimensión ética del asunto pasa por entender las condiciones claramente diferentes en las cuales se encuentran las distintas sociedades en el momento de enfrentar la crisis. ¿Cómo hablar del alto grado de contaminación que produce la quema de carbón a las familias de una aldea que nunca han tenido cocinas de gas, y mucho menos eléctricas? ¿Con qué moral cuestionar las prácticas de caza de una comunidad autóctona que lleva siglos preservando la selva en la que vive, en una armonía que sólo los intereses comerciales de un ente externo han venido a perturbar? ¿Y ahora es incorrecto que las economías subdesarrolladas dependan de los combustibles fósiles para industrializarse? ¿Quién se lo cuestionó a Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos?

Ciertamente la conciencia sobre la huella ecológica del ser humano es una noción relativamente actual. Y si queremos ser consecuentes, todos debemos admitir nuestro papel en su aumento y agudización, y concebir el desarrollo de una manera mucho más integral que la que actualmente aún predomina en el modelo económico imperante en el mundo. Utilizar los adelantos de la ciencia y la técnica se hace imprescindible en la implementación de estos cambios, pero incluso el acceso a estos está relacionado con la diferenciación históricamente condicionada que existe entre el Norte y el Sur globales. Creo que estos son elementos a tener en cuenta.

¿Cómo América Latina puede alcanzar la soberanía y seguridad energética, y al mismo tiempo también alcanzar las metas nacionales del Acuerdo de Paris, y colectivamente lograr mantener el calentamiento global por debajo de 1,5oC?

Creo que estas metas, en algún momento consideradas demasiado ambiciosas o utópicas, en la actualidad no solo son tecnológicamente posibles sino social, económica, ecológica y éticamente indispensables.

Actualmente existe la capacidad productiva para asumir consecuentemente la producción de alimentos y la erradicación del hambre a nivel mundial (Noticias ONU (2019). Asimismo, existen tecnologías que han abaratado considerablemente el desarrollo de sectores estratégicos en el enfrentamiento de la crisis climática, como es el caso de las fuentes renovables de energía, especialmente la solar y la eólica (Noticias ONU, 2020).

Con esto queda demostrado una vez más que el asunto no tiene que ver con el desarrollo de las ciencias, sino con dinámicas polarizantes y subdesarrollantes intrínsecas al sistema de mercado que domina las relaciones humanas a nivel mundial.

El secuestro de los avances científicos por parte de las grandes transnacionales a través del entierro de patentes, la dependencia de las grandes industrias hacia la obsolescencia programada y al aparato militar industrial, la posibilidad de seguir obteniendo ganancias con la reproducción de prácticas nocivas para el uso de los suelos y el saqueo de los recursos naturales de naciones pobres, de economías abiertas y altamente endeudadas, al amparo de élites neoliberales y entreguistas… todos estos elementos y muchos otros constituyen obstáculos estructurales en la consecución de metas tecnológicamente posibles.

Ante esta realidad, no puedo evitar pensar en los escenarios del tercer Informe de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (Global Environment Outlook report (GEO-3 )) (PNUMA, 2002), predicciones que en 2022 cumplirán 20 años y que impresionan por su exactitud.

El escenario de “mercado primero: negocios como siempre” (market first: busyness as usual) de GEO-3 describía un mundo inestable, neoliberalmente globalizado, acosado constantemente por crisis financieras que hoy podríamos llamar crisis de “2008-secuelas” y “crisis COVID-19 plus” ante lo cual solo salen a flote las economías más desarrolladas; el escenario de “política primero” (policy first) describía un mundo en el que desde organismos supranacionales se lograba llevar a cabo un proceso de reformas que hoy pudiéramos identificar con aquellas descritas en los ODS y la Agenda 2030. Por otro lado, el escenario de “seguridad primero” (security first), describía un mundo profundamente dividido y fragmentado, marcado por el discurso aislacionista y paranoico, conflictos e inequidades y gran presión sobre los ecosistemas, algo que podría bien identificarse con la agenda neoconservadora de administraciones como la de Donald Trump y semejantes.

¡Alás! Un cuarto escenario fue descrito: “sostenibilidad primero” (sustainability first), uno que ““imagina un mundo en el que un surge un nuevo paradigma de desarrollo en respuesta al desafío de la sostenibilidad, apoyado por valores e instituciones nuevos y más equitativos” (PNUMA, 2002).

Creo que la implementación de este escenario es la respuesta, no solo para América Latina y el Caribe, sino para el mundo; y debería traducirse en un plan de acción basado en el redimensionamiento del valor de la Naturaleza y del papel del ser humano como parte de ella; en la cooperación y la integración antineoliberal, en la justicia climática, y en el aprovechamiento de los innegables avances tecnológicos en esta era de globalización e interconexión.

Pero ¿ese cambio de paradigma es concebido dentro o fuera de las concepciones capitalistas de desarrollo? ¿Qué tan profundos podrían ser estos cambios en el marco de un sistema esencialmente mercantilista y devorador? Ningún escenario de Naciones Unidas dará respuesta a esa pregunta. Al final, y especialmente para regiones como la nuestro-americana, la cuestión se reduce a emanciparnos por nosotros mismos, y con nuestros propios esfuerzos (Castro, 2000).

Referencias

Castro, Fidel (2000). Concepto de Revolución.

Noticias ONU (2019). ¿Podemos alimentar al mundo entero y garantizar que nadie pase hambre?

Noticias ONU (2020). El costo de las renovables se reduce drásticamente y supera la opción más barata de combustibles fósiles.

PNUMA (2002). Environment Outlook report (GEO-3).

(*) Lil María Pichs Hernández, miembro de la dirección nacional del Movimiento Juvenil Martiano (MJM) y colaboradora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).

Foto de portada: Alain Jocard/ AFP.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...