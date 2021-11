Sindicalismo uruguayo promete nuevos goles en la cancha grande de la historia

Compartir

Por Liset García (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

En una nación donde casi todo se relaciona con el fútbol, rasgo que distingue a varios países del sur latinoamericano, el secretario general de la organización unitaria de trabajadores uruguayos, conocida como Pit-Cnt, Marcelo Abdala, está convencido de que su Congreso, iniciado este viernes, dará un “salto de calidad” al movimiento sindical del país para ubicarlo definitivamente “en la cancha grande de la historia”.

De ese modo calificó Abdala a esa cita en preparación desde hace meses y que a partir de este fin de semana tendrá duras misiones de cara a las luchas sindicales en medio de las rebajas salariales, el desmantelamiento de las políticas sociales puestas en marcha por el Ejecutivo nacional, y frente a la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), norma en la que se da luz verde a las señales neoliberales del Gobierno en contra los intereses de la clase trabajadora.

El momento es de hablar de proyectos, ideas y responsabilidades, afirmó el secretario general del Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención Nacional Trabajadores (Pit-CNT), organización venida de una tradición de más de 100 años de sindicalismo en el país, que adoptó esa denominación el 1º de mayo de 1983.

En una entrevista a Cara y Caretas, Abdala reconoció que ahora se debe privilegiar el diálogo y pensar en grande, para construir entre todos una sociedad más justa y solidaria, misión que se ha propuesto la organización sindical.

Uno de los objetivos del Congreso será definir el futuro de la dirección del PIT-CNT, punto en que se centran algunos medios para restar peso a las cuestiones de futuro previstas en el debate.

Una campaña de odio han denunciado los líderes de la organización, pues se pretende desacreditar su accionar. Según palabras de quien fue hasta ahora presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, “se burlan de las ollas populares y de la labor a favor de los discapacitados, sostenida a base de trabajo militante, que asegura atención y un plato de comida a los más vulnerables y a quienes lo perdieron todo” como consecuencia de la crisis sanitaria y la falta de previsión del gobierno.

Convencido de que a pesar de los embates, agresiones y la hostilidad contra los sindicatos, “lo que deben hacer las trabajadoras y los trabajadores organizados es continuar defendiendo sus valores históricos como la solidaridad, la unidad y la lucha. Y salir a dar la batalla cultural”. Agregó que no se puede admitir la pretensión de algunos de que la única voz sea la del gobierno. «Pobres de nosotros si no tenemos la valentía de salir a dar esa batalla cultural, no sé cómo vamos a dormir si no podemos enfrentar las voces que pretenden imponer el relato hegemónico del gobierno».

Otro de los propósitos del congreso es contribuir a la reflexión acerca de cómo generar espacios de poder popular. En cada barrio, en cada departamento, en cada lugar, se debe potenciar la participación del pueblo en la vida pública. De ahí el salto cualitativo que se necesita partiendo de lo logrado en la recogida de firmas frente a la LUC, ejemplo de movilización masiva en torno a un objetivo.

Ganar el Sí por la derogación de los 135 artículos de esa ley, también serán pilares de la lucha futura que debe tener a los sindicatos en primera fila para defender una seguridad social para el pueblo, el derecho a la educación y la salud, conquistas de 15 años de gobierno del Frente Amplio.

En conclusión, según han proclamado los organizadores del Congreso que concluye este sábado, se necesita un movimiento sindical mucho más fuerte, más participativo, más abierto a la sociedad, con mayor voluntad para el diálogo diverso y permanente entre las organizaciones sociales y políticas, en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo todo.

(*) Periodista cubana de la Revista Bohemia.

Foto de portada: La Diaria.

