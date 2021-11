Siria: Escritor Anderson revela detalles de la guerra sucia

Compartir

En declaraciones a Prensa Latina, Anderson aseguró que buscó refutar las mentiras y falsedades difundidas por los medios mediante decenas de testimonios de militares y civiles, víctimas del terrorismo recopilados durante sus 10 visitas a Siria desde 2013.

En mi libro, escribí la verdad de diversas fuentes que superaron las 500, y mi objetivo era presentar una visión objetiva y real sobre lo que sucede para aquellos que fueron influenciados por la tergiversación y falsificación de la prensa occidental, dijo el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Sídney.

Destacó que percibió en Siria una desinformación sin precedentes en la historia de la memoria viva de la humanidad. Reconoció que inspiró la idea de su libro de las campañas lanzadas contra Cuba, Venezuela y otros países progresistas y antiimperialistas de América Latina, que enfrentaron acusaciones falsas sobre derechos humanos, libertad y democracia.

Los que sucedió en Siria en la segunda década de este siglo es una réplica de las campañas desinformadoras sobre supuestas violaciones de derechos humanos que buscaban una «intervención humanitaria» en Cuba y Venezuela en la primera década, opinó.

Anderson reveló a Prensa Latina que enfrentó enormes presiones para cambiar su postura e incluso fue despedido de la universidad por sus opiniones sobre Siria y por criticar los ataques israelíes contra el pueblo palestino.

Estas presiones no me disuadieron ni afectaron mi convicción sino, al contrario, me dieron un motivo más para investigar más y defender la verdad, subrayó el académico. Lamentó que algunos movimientos de izquierda en los países occidentales cayeron en la trampa de creer que la llamada Primavera Árabe es una «revolución«. Asimismo, comentó sobre su libro el «Eje de Resistencia» y aseguró que las alianzas son importantes y comparó la alianza de los países de la resistencia en la región para frenar los planes israelíes y estadounidenses en Oriente Medio con el ALBA en América Latina.

En su comentario sobre los intentos de desestabilizar a Cuba, el escritor manifestó su confianza en la capacidad del pueblo de vencer los intentos del imperialismo y citó en este sentido la frase del apóstol José Martí «los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas».

Tomado de Prensa Latina.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...