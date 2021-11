Teresa Orosa: “Los mayores de esta época somos diferentes a nuestros antecesores”

Compartir

Por Flor de Paz (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Entre los estereotipos y prejuicios asociados a la vejez se hallan, mayoritariamente, los que identifican esta etapa de la vida con la depresión, la soledad y la enfermedad; aquellos que la enfocan como la mejor de toda la existencia, cuando en realidad esto depende de la biografía individual, y otros que la advierten cual un retorno a la niñez o la eterna juventud, que mutila la posibilidad de asumirse dentro de dicho grupo.

De una forma u otra, todas estas visiones son edadistas o referidas a cómo pensamos, sentimos y actuamos con relación a la edad propia o la de otras personas, según definió la Profesora Teresa Orosa, de la Facultad de Psicología, de la Universidad de La Habana, en una de sus intervenciones en el recientemente celebrado Taller virtual Comunicación comprometida con el envejecimiento saludable.

Son “imágenes mentales que construimos acerca de los otros, representaciones esquemáticas y simplificadas de un grupo de personas que son definidas a partir de ciertas características representativas”, especificó la experta.

En el encuentro, auspiciado por el Proyecto Palomas (Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social), y el Proyecto PIES[i], del municipio capitalino Plaza de la Revolución, Orosa calificó dichos prejuicios como ilógicos y limitantes de la creatividad, y dijo que sólo pueden cambiarse mediante el razonamiento personal.

El edadismo —expresó— tiene su sinónimo para este grupo etario en el término viejismo, y se sustenta en estereotipos, prejuicios y discriminaciones”, añadió. “Pueden no ser visibles desde la llamada violencia de las buenas intenciones, pero es edadismo también”.

Asimismo, significó que durante el presente periodo de pandemia han resurgido diversas actitudes edadistas, “como la intención de proteger a los adultos mayores cuando se les imponen medidas o abuelando su trato; sin embargo, lo primero es visibilizar su condición ciudadana. Por otra parte, si los tratamos como niños, les inducimos mayores vulnerabilidades”.

La importancia de hacer visibles estos fenómenos fue acentuada por la experta, quien aseguró que ninguna persona se encuentra totalmente exenta de tener criterios estereotipados con relación a la vejez, debido a que constituyen consideraciones culturales fuertemente arraigadas.

Entre las expresiones edadistas, la Profesora citó las de carácter paternalista que muestran expresiones como déjalo hablar, déjalo vencer, déjalo contar. “Estas tienen el propósito de enaltecer la edad, pero desde muy arraigados prejuicios. El envejecer sale lastimado desde semejantes convocatorias, basadas en el permiso de los otros”.

También, enunció situaciones en las que todavía son utilizados criterios de exclusión por la edad, como concursos y encuestas de opinión, cuando otros creen que el tema no interesa al adulto mayor o que este no puede estar o hacer.

En una segunda conferencia pronunciada en el Taller por la Profesora Teresa Oroso, la especialista se refirió a la representación social de la vejez y el tratamiento de las personas mayores desde la información y la comunicación.

Como criterios de base para abordar la temática, la psicóloga aludió las diferencias existentes entre una mirada geriátrica asistencialista con relación a la gerontológica; entre la condición de persona mayor y la de abuelidad, así como la persistencia de prejuicios y estereotipos que han traído como consecuencia disimiles visiones estigmatizadas en los medios y en las redes sociales.

Destacó que el gran reto de los comunicadores está en proyectar una imagen de las condiciones de tránsito en que se encuentra este grupo etario, además de tener en cuenta su diversidad.

“En dichas visiones confluyen los referentes aprendidos tradicionalmente y los más novedosos, estos últimos bajo la denominación de personas mayores de nuevo tipo. En las tradicionales, son frecuentes los conexos con actitudes genofóbicas, apoyadas en temores y evasiones frente al proceso de envejecimiento; también, las vinculadas a las personas mayores como único centro y del cuidador incondicional.

“Entre los paradigmas más novedosos se hallan, ser y sentirse persona mayor empoderada que gestiona proyectos más allá de los familiares, además de estos, autónomas y cívicas con deberes y derechos”, indicó la especialista.

De igual modo, insistió en que la humanidad no solo ha experimentado un cambio demográfico en cuanto a la proporción de individuos con 60 años o más, sino también una transformación tipo generacional en la cual comenzamos a ser diferentes de los mayores de otras épocas por razones diversas. “Somos diferentes a nuestros antecesores y muy diversos entre nosotros mismos”.

La psicóloga Teresa Orosa, apuntó a la par que estos tránsitos también se han ido expresando en el uso de la imagen: “en la caricatura de la edad y en las gerobromas, en expresiones más conciliadoras o en las obras que avizoran cambios transicionales”.

Destacó que no solo aparecen en la televisión o en la prensa escrita, sino también a través de las redes sociales donde, asimismo, se encuentran expresiones cívicas y a favor de diversos derechos, aunque alertó que “durante de la pandemia, no han faltado las imágenes que expresan miradas gerontológicas edadistas, sobreprotectoras o de gerobromas. Es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad biológica puede llegar a convertirse también en una vulnerabilidad cultural.

“En relación al uso de las frases que acompañan a estas imágenes, y por ser de ilustres escritores, suelen usarse sin tener en cuenta la época en que fueron escritas”, alerta la experta.

“Igualmente ocurre lo contrario; en ocasiones el discurso es avispado y el comunicador usa cualquier imagen cuya incoherencia es fatal para la eficacia del mensaje. Entre las mejores que he visto, me quedo con la de Salvador Dalí: ‘Aprender a no ser joven es el aprendizaje más largo y difícil de la vida’”.

Acerca del audiovisual, la especialista subrayó dos tendencias: los que enfatizan en el dolor de vivir la vejez y los que hacen hincapié en la variedad de intereses de las personas mayores.

Al respecto, la Profesora Orosa hizo tres recomendaciones: no existe una imagen única de la vejez; es preciso una mayor coherencia entre el mensaje verbal y la imagen que lo ilustra y se impone rescatar la imagen cívica de las personas mayores, hoy bajo la influencia de la vulnerabilidad inducida por la pandemia.

[i] Programa Integral para el Envejecimiento Saludable.

(*) Periodista cubana especializada en temas científicos y Directora de Cubaperiodistas.

Foto de portada: Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

