Ayuntamiento de Arona está con Cuba y rechaza al bloqueo de EEUU

Por Cynthia Hernández Mayol.

El genocida bloqueo económico, comercial y financiero de los EEUU hacia Cuba arremete con hacer cada vez más daños a las familias cubanas, más ahora en plena pandemia, cuando a nuestro país se le ha complejizado la adquisición de medicamentos y respiradores artificiales para los pacientes de Covid-19 con síntomas más graves y riesgo para la vida.

Algo que más nos afecta ahora mismo, la escasez de alimentos, de combustible y tecnologías avanzadas para modernizar nuestras termoeléctricas, también es producto de ese fuerte muro que nos impide recibir barcos con suministros, realizar transacciones con bancos extranjeros y hacer negocios y compras de forma normal como lo hacen la mayoría de los países.

Cada año, cuando en la ONU se debate y lleva a votación el informe cubano sobre los daños a la economía y demás sectores, es una gran mayoría la que vota en contra de esa política hostil. Cuba no ha estado sola, la comunidad internacional y varias organizaciones están con ella, sin embargo, el bloqueo sigue en pie y por ello no cesan de desarrollarse iniciativas a favor nuestro.

José Alberto Delgado Domínguez, concejal de Turismo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Arona, Canarias, España, en exclusiva a CubaSí, reconoció ser un amante y defensor de Cuba, de los lazos históricos y culturales entre ambas naciones, así como también aboga por el fin del bloqueo de los Estados Unidos contra la Isla.

¿Cómo nació su amor hacia Cuba?

Mi abuela me contó la historia de su padre, de cuando emigró a Cuba y pensó que no volvería. Fue a partir de aquello que me empezó la curiosidad por las relaciones históricas entre los dos pueblos. De hecho, desde hace ya cinco años tengo una novia cubana de Cabaiguán, ciudad situada en Sancti Spíritus y considerada la capital canaria de Cuba.

En el 2019 realicé un viaje por Cuba visitando las casas canarias por lo cual recibí de parte de la Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera en el mismo Cabaiguán, un reconocimiento como huésped de honor. En ese mismo año, además realicé un trabajo sobre Dulce María Loynaz, el cual presenté en el centro que lleva su nombre.

¿Cómo son las relaciones entre Canarias y Cuba?

Las relaciones entre estos dos pueblos hermanos son de cordialidad y solidaridad. No se puede hablar de Cuba sin Canarias y viceversa. Nuestras raíces culturales, solidarias y de hermandad son férreas y perdurarán por muchos años. La transculturación, como lo acuñó el sabio Fernando Ortiz, ha sido un movimiento que a través del Atlántico ha llevado y traído infinidad de lazos de todo tipo que nos han unido fraternalmente.

¿Existen iniciativas propias de Canarias por fomentar las relaciones y seguir consolidándolas con la Isla?

En los años 90 y 2000 había un intercambio cultural más fuerte. Con el paso de los años se ha ido perdiendo, pero en estos últimos estamos intentado dar un impulso a las relaciones entre los dos pueblos. El intercambio y la unión entre Canarias y Cuba son dos factores que nunca se podrán desligar, por lo que no queda más que seguir articulando políticas de hermanamiento, para apoyar conjuntamente el sentimiento de solidaridad y hermandad. Y todo esto se debe conseguir desde acciones educativas, culturales en colegios y asociaciones; y políticas en ayuntamiento, cabildos y gobiernos autónomos.

Como concejal, ¿qué opina de la posición del actual gobierno de Biden hacia Cuba?

En un principio se prometió una nueva política hacia Cuba, pero hasta ahora Biden ha mantenido todas las restricciones impuestas por Trump. Biden debe escuchar a la ONU, que desde hace 29 años viene insistiendo en poner fin al bloqueo, lo que conllevaría a la modernización, flexibilización y descentralización del modelo económico. Todas las promesas del nuevo presidente yacen en el tintero, pero, ¿por qué? ¿poderosos grupos en EEUU son incapaces de aceptar la total independencia de Cuba?

¿Qué cree del bloqueo impuesto por EEUU contra Cuba durante tantos años?

El bloqueo es una política del gobierno norteamericano que viola los derechos humanos y rechaza la mayoría de la comunidad internacional. Es una política despreciable, sin fundamento y que perjudica a todo el pueblo cubano.

El pasado 26 de junio el Pleno de Ayuntamiento de Arona aprobó por unanimidad una declaración institucional de la mano del gobierno municipal en la que expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y sus instituciones frene al cruel bloqueo por parte de los Estados Unidos.

Dicho texto denuncia cómo esa política es “el impedimento fundamental para adquirir medicamentos, equipos y materiales requeridos para afrontar la actual crisis sanitaria, por lo cual es calificada de inhumana, cruel e insostenible”.

En el artículo publicado por el Diario de Avisos también se explicó que “el acuerdo plenario respaldado por los 25 concejales de la Corporación será remitido al secretario general de la ONU, al presidente del gobierno de España y Canarias, a la Embajada de Cuba en España y al Consulado de este país en el Archipiélago, además de la Federación Canarias de Islas y la Federación Canaria de Municipios”.

Asimismo, la Red de Solidaridad Canario Cubano, bajo el lema Abajo el bloqueo, está realizando una campaña exprés frente al ataque del imperialismo, por lo cual están convocando a una ayuda económica para comprar medicamentos para Cuba necesarios para tratar a los enfermos con Covid-19.

