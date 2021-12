Brasil: Mujeres lideraron movilizaciones contra las políticas de Jair Bolsonaro

✊ MANIFESTAÇÃO EM JOINVILLE PEDE FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E FORA BOLSONARO



Na Praça Nereu Ramos

Mulheres com cartazes fizeram uma performance com palavras de ordem e pediram o fim das violência e do Governo Bolsonaro.



📷 Pedro Mendes#4DBolsonaroNuncaMais pic.twitter.com/syz3H2wAcD