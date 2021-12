China duplica el ritmo de desarrollo espacial de EEUU y Washington se preocupa

Compartir

El desarrollo del potencial espacial de China, que duplica su ritmo respecto a Estados Unidos, ha preocupado al país americano, toda vez que el gigante asiático podría ser el nuevo monarca en esa carrera a fines de la actual década.

Así lo advirtió este sábado el general David Thompson, jefe adjunto de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial norteamericana, citado por el sitio Defense One. “El hecho de que, en esencia, en promedio (los chinos) están construyendo, desplegando y actualizando sus capacidades espaciales al doble del ritmo que nosotros, significa que muy pronto, si no comenzamos a acelerar nuestras capacidades de desarrollo y entrega, ellos nos superarán”, aseguró el militar en ocasión de un panel de discusión en el Foro Reagan de Defensa Nacional en California.

De cara a ese escenario, “el 2030 no es una estimación irrazonable”, valoró Thompson.

En tanto, el congresista demócrata y jefe del subcomité de fuerzas estratégicas del Comité de Servicios Armados, Jim Cooper, aseveró que Washington y Beijing libran una porfía hoy en la carrera espacial. Asimismo, lamentó que el avance de la Fuerza Espacial de su país no alcance el paso del sector privado en este ítem.

“Para ser realmente superiores, tenemos que ir más allá de la imaginación de Elon Musk, de la imaginación de Jeff Bezos, más allá de sus billeteras. El presupuesto (de la Fuerza Espacial) ahora mismo es de 17 000 millones de dólares, eso es mucho dinero, pero considerando cuán crucial es el espacio, ¿estamos haciendo lo suficiente?”, dijo.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: AFP.

