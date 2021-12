Comparando las respuestas de COVID-19 en Cuba y los Estados Unidos

Compartir

Por Mary Anne Powell, BS, BA, Paul C. Erwin, MD, DrPH, y Pedro Mas Bermejo, MD, PhD

El propósito de este ensayo analítico es contrastar las respuestas de COVID-19 en Cuba y los Estados Unidos, y comprender las diferencias en los resultados entre las 2 naciones.

Con diferencias fundamentales en la estructura y organización de los sistemas de salud, así como en la filosofía y cultura políticas, no es sorprendente que existan grandes diferencias en los resultados. La respuesta más coordinada e integral al COVID-19 en Cuba ha dado como resultado resultados significativamente mejores en comparación con los Estados Unidos. Hasta el 15 de julio de 2021, la tasa acumulada de casos en los EE. UU. Es más de 4 veces mayor que la de Cuba, mientras que la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad excesiva son aproximadamente 12 veces más altas en los Estados Unidos. Además de las grandes diferencias en las tasas acumuladas de casos y muertes entre Estados Unidos y Cuba, la pandemia de COVID-19 ha desenmascarado serias desigualdades en salud subyacentes en los Estados Unidos.

El lanzamiento de la vacuna presenta su propio conjunto de desafíos para ambos países, y los estudios futuros pueden examinar los éxitos comparativos para identificar estrategias efectivas de distribución y administración. (Am J Public Health. 2021; 111 (12): 2186–2193. Https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306526) (Am J Public Health. 2021; 111: 2186-2193. Https: // doi .org / 10.2105 / AJPH.2021.306526)

El propósito de este ensayo es contrastar las respuestas de COVID-19 en Cuba y Estados Unidos. Las dos naciones presentan ejemplos muy variados de respuesta a la pandemia a través de acciones gubernamentales, vigilancia y mitigación, pruebas y mensajes públicos, y los resultados respectivos demuestran la efectividad general del enfoque de cada país. La comparación de los 2 arrojará luz sobre las diferencias estructurales y organizativas entre los 2 sistemas de salud y cómo han influido en los resultados de COVID-19.

PERFILES PREPANDÉMICOS

Para comprender mejor las influencias e implicaciones de las acciones de cada país durante la pandemia, se requiere una comprensión general de la estructura existente de sus sistemas de salud. La Constitución cubana de 1976 y la Ley de salud pública de 1983 (Cuba) instituyeron los principios rectores del sistema de salud de Cuba. Entre estos valores fundamentales se destacan: “la atención de la salud es un derecho, disponible para todos por igual y de forma gratuita; el cuidado de la salud es responsabilidad del estado; [y] las actividades de atención de la salud están integradas con el desarrollo económico y social ”1 (p.e14).

Aunque el MINSAP (Ministerio de Salud Pública) lidera a nivel nacional, es la atención a nivel comunitario lo que distingue al sistema cubano. Hay 11 128 consultorios (clínicas) en los vecindarios de Cuba, cada uno de los cuales cuenta con un dúo de médicos de familia y enfermeras que a menudo residen en la misma comunidad y están muy familiarizados con el estado de salud del vecindario y sus residentes. Los equipos de médicos y enfermeras de la familia están a cargo de la promoción de la salud, la prevención, la vigilancia, la rehabilitación, el fortalecimiento de la cohesión social y otras funciones.1,2 Las casi 500 policlínicas del país supervisan y apoyan cada una de 20 a 40 de estos consultorios.1,2 Los hospitales municipales ocupan el peldaño por encima de los policlínicos y brindan una atención más especializada, y, por encima de ellos, los hospitales provinciales de atención terciaria realizan investigaciones1. El sistema de salud cubano también fue diseñado sin delineamiento entre salud pública y atención clínica. La salud y la medicina de la población están intrínsecamente integradas en todos los niveles del sistema, con suficiente margen para la variación local de acuerdo con las necesidades únicas de los individuos y las comunidades.1

El sistema de salud pública de EE. UU. Se basa en el principio de descentralización, es decir, el papel del gobierno federal en asuntos de salud pública es secundario al de los gobiernos estatales y locales. Si bien la atención médica en los Estados Unidos puede estar disponible para algunos a través de Medicaid (principalmente para personas de bajos ingresos) o Medicare (para personas ≥ 65 años), para muchas personas, el seguro médico se obtiene a través de un empleador y, por lo tanto, depende de Sin embargo, en todas las formas de atención médica, no existen valores rectores acordados (p. ej., asequibilidad, accesibilidad, universalidad) para informar los sistemas que crean el gobierno o el sector privado, lo que ha resultado en una amplia variabilidad en todo el mundo. nación. La cobertura de salud no está garantizada y un evento de salud catastrófico podría ser la razón por la que una persona quiebra. Por lo tanto, si bien la nación puede presumir de atención médica de alta calidad (para aquellos que pueden acceder y pagarla), el sistema sigue plagado de inequidades y disparidades.

En las secciones siguientes, se expondrán las fortalezas y debilidades de los sistemas de salud de los 2 países a través de un examen de la vigilancia e identificación de casos, las estrategias de mitigación (incluido el aislamiento y la cuarentena), las pruebas, el desarrollo de vacunas y los resultados, incluido el desenmascaramiento de las inequidades en salud en los Estados Unidos.

RESPUESTAS GUBERNAMENTALES Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

La respuesta de Cuba al COVID-19 comenzó en enero de 2020, cuando la nación comenzó a vigilar las llegadas en todos los puertos de entrada, y los funcionarios fronterizos y de inmigración recibieron capacitación sobre la detección y respuesta del COVID-19. En febrero, todo el personal de los hospitales y centros de salud recibió capacitación sobre el protocolo de prevención y tratamiento de COVID-19. El primer caso de COVID-19 se detectó en Cuba el 11 de marzo de 2020. Nueve días después, el presidente cubano Díaz-Canel anunció el primer conjunto de medidas nacionales destinadas a combatir la propagación del COVID-19.4 Estas primeras medidas abordaron tanto la salud como la economía. preocupaciones: incluían órdenes de quedarse en casa, prohibiciones de grandes reuniones y el cierre de muchas instalaciones, así como disposiciones para la protección financiera para ciertos grupos e individuos de alto riesgo, incluidas las pequeñas empresas o aquellos hospitalizados con COVID-19 y no pueden Además, los viajes de ida se limitaron a los esfuerzos humanitarios, y los viajes de ida se limitaron a los residentes cubanos que, al llegar, fueron hospitalizados (si tenían síntomas) o se les ordenó poner en cuarentena en casa (si eran asintomáticos) .4

Esta práctica cambió con una mejor capacidad de prueba, y el personal de salud comenzó a administrar pruebas de diagnóstico de COVID-19 (transcriptasa inversa ‒ reacción en cadena de la polimerasa [RT-PCR]) a todos los viajeros que llegaban al aeropuerto, y luego a hospitalizar a los casos positivos. Los niveles se cerraron indefinidamente el 23 de marzo, la presencia policial en las calles aumentó y cada estación de aplicación de la ley fue equipada con un fiscal de distrito para facilitar los cargos contra los violadores de las restricciones de COVID-19.4 El 1 de abril, se instituyó el mandato nacional de máscaras. 4 Una característica importante de las estrategias de respuesta y mitigación del gobierno empleadas en Cuba ha sido la “participación intersectorial”, con coordinación entre todas las unidades gubernamentales de alto nivel.6

La respuesta COVID-19 de EE. UU. También comenzó en enero de 2020, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecieron una Estructura de Gestión de Incidentes de 2019-nCoV (7 de enero) 7 y comenzaron a realizar pruebas de detección de coronavirus en JFK International, San Francisco International, y los aeropuertos internacionales de Los Ángeles, los 3 aeropuertos de EE. UU. que reciben la mayor cantidad de viajeros de Wuhan, China. El 21 de enero, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el estado de Washington y, el 31 de enero, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Declaró una emergencia de salud pública de EE. UU.8 El gobierno de EE. UU. Anunció su primer conjunto de coronavirus nacional medidas de mitigación el 13 de marzo de 2020. El presidente Trump actualizó la declaración anterior para clasificar la pandemia COVID-19 como una emergencia nacional, una designación que abrió miles de millones de dólares federales para ser asignados a la ayuda. También entró en vigencia una prohibición de viajar, que prohíbe a los no estadounidenses que hayan estado en cualquiera de los 26 países específicos en las 2 semanas anteriores ingresar a los Estados Unidos.8

Con frecuencia se decía que el enfoque principal del gobierno federal para combatir el COVID-19 era «aplanar la curva», es decir, extender los casos durante un período de tiempo más largo para evitar abrumar al sistema de salud.8 Como tal, las acciones iniciales del gobierno ocurrieron rápidamente y incluyó estrictas medidas de aislamiento y cierre en muchas partes del país; sin embargo, Estados Unidos se apresuró a adoptar medidas menos estrictas al ver solo una ligera mejora.9 La implementación de las órdenes de quedarse en casa, los mandatos de máscara y otros esfuerzos de mitigación se dejaron a discreción de los estados debido a la naturaleza descentralizada de los Estados Unidos. sistema de salud pública.10 Un mandato de máscara federal probablemente habría recibido un retroceso en su constitucionalidad, pero la variabilidad de estado a estado hizo que el uso de máscaras fuera mucho menos efectivo ya que los viajes interestatales todavía estaban permitidos.11 El 3 de abril, los CDC recomendaron formalmente el uso de cubiertas faciales por parte del público en general y, para el 27 de julio, 31 estados y el Distrito de Columbia habían emitido mandatos de mascarillas en todo el estado.11 Como muchos otros esfuerzos gubernamentales relacionados con COVID-19 ‒, el uso de mascarillas se convirtió en un tema politizado. 11

VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE CASOS

Una característica única de la respuesta cubana al COVID-19 ha sido su esfuerzo de detección a nivel nacional, que fue posible gracias al sólido sistema de atención primaria de salud del país. Aproximadamente 28 000 estudiantes de medicina se ofrecieron como voluntarios para viajar a pie en parejas a 80 a 100 hogares y negocios todos los días, donde preguntaban cuántas personas estaban presentes en la vivienda y si alguna había viajado, tenía síntomas respiratorios o había tenido contacto con un conocido. Estuche COVID-19. Los cuestionarios de detección se adaptaron para limitar la probabilidad de que las personas oculten sus síntomas y para promover la detección temprana entre las poblaciones de alto riesgo.

La información fue entregada al médico de familia consultorio, quien la pasó al profesor coordinador del policlínico para ser ingresada en una base de datos principal.12 Luego, el médico de familia dio seguimiento a las personas que reportaron síntomas respiratorios.2 Datos existentes de la Evaluación Continua y Riesgo La evaluación, una evaluación anual realizada por médicos de familia para evaluar la salud general de los vecindarios y los residentes, brindó información sobre las personas de mayor riesgo que requerirían más atención. Además del cribado realizado por estudiantes de medicina, estos individuos con comorbilidades también recibieron seguimiento regular por parte de los médicos de familia.12 Los individuos sintomáticos y aquellos con sospecha de contacto con un caso conocido de COVID-19 fueron evaluados y, si dieron positivo, fueron trasladados a un centro de aislamiento.12 Las formas adicionales de vigilancia continua incluyen (1) monitorear a todos los viajeros que llegan a los puertos cubanos, (2) evaluar los casos sospechosos y los contactos de los casos confirmados, y (3) las pruebas post mortem en aquellos que murieron con síntomas respiratorios o diarreicos.6

La detección y la vigilancia en los Estados Unidos han sido relativamente inconexas. En las primeras semanas de la pandemia, las pruebas se limitaron a personas sintomáticas con antecedentes de viajes a China; solo más tarde se pusieron a disposición las pruebas para individuos asintomáticos con y sin exposición conocida al COVID-19. A medida que las pruebas se volvieron más ampliamente disponibles, los CDC ofrecieron pautas para incluir las pruebas en grupos de riesgo (por ejemplo, trabajadores con interacciones cara a cara, residentes de entornos congregados, maestros y socorristas) y cuando la tasa de positividad de la prueba supere el 10,1%. , la detección aleatoria debe realizarse al menos dos veces por semana y todos los contactos cercanos de los casos confirmados deben ser evaluados.13 Había una amplia variedad en la forma en que los gobiernos estatales y locales y las instituciones y empresas individuales implementaron estas recomendaciones.

AISLAMIENTO, RASTREO DE CONTACTOS Y CUARENTENAJE

En Cuba, todos los casos confirmados de COVID-19 son hospitalizados.14 Después de la recuperación, se les hace una segunda prueba y se les permite regresar a casa si dan negativo. Durante los 15 días posteriores a su regreso a casa, se les ordena a esas personas que limiten su movimiento fuera de la casa y se les proporciona seguimiento por parte de su consultorio local.2,6 Todos los casos confirmados de COVID-19 también se someten a seguimiento de contrato. En los primeros meses de la pandemia, los contactos identificados fueron remitidos para la cuarentena obligatoria en uno de los centros nacionales de aislamiento de Cuba.14 Sin embargo, a medida que los resultados han mejorado, los requisitos de aislamiento para los contactos se han reducido y ahora se permite que los contactos sospechosos completen un 14- cuarentena diurna en el hogar, supervisada por su médico de familia.14 Estos esfuerzos amplios y estrictos de aislamiento y rastreo de contactos han sido posibles gracias al intercambio eficiente de datos horizontales y verticales. La comunicación sólida sobre el estado de los casos y sus contactos se produce en todos los municipios, provincias y el país.2

En los Estados Unidos, las órdenes estatales y locales de aislamiento y cuarentena para la población general se han seguido de las recomendaciones de los CDC, que sugieren que todas las personas con un resultado positivo en la prueba o que reciben una notificación de exposición se aíslen en sus hogares durante al menos 14 días.Posteriormente, los CDC enmendaron la guía para individuos asintomáticos con sospecha de exposición, a quienes actualmente se les recomienda una cuarentena de 10 días sin pruebas o una cuarentena de 7 días si dan negativo 5 días después de la exposición.13 Estas recomendaciones resaltan la consideración importante de que las órdenes de prueba y aislamiento van de la mano: sin ser examinados, los individuos asintomáticos e infectados no son conscientes de la necesidad de aislarse.

Se estimó que se necesitarían entre 100 000 y 300 000 trazadores (números determinados por el tamaño de la población) para realizar un rastreo de contactos eficaz en los Estados Unidos; sin embargo, con o sin los recursos humanos, la transmisión comunitaria generalizada de COVID-19 ha hecho que cualquier posibilidad de rastreo de contactos a gran escala de todos los casos sea muy improbable hasta que la propagación comience a disminuir.15 Algunas iniciativas de rastreo de contactos a menor escala han tenido éxito —Por ejemplo, los que ocurren en los campus universitarios, a menudo en conjunto con los departamentos de salud locales.15 Aunque ha habido casos de órdenes de aislamiento exitosas y rastreo de contactos, los esfuerzos generales se han visto obstaculizados en gran medida en los Estados Unidos por restricciones relacionadas con la libertad, la privacidad y libertades civiles.15

PRUEBAS

Las pruebas que se utilizan para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, se dividen en 2 categorías: pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT) y pruebas de antígenos. Las NAAT son más sensibles, pero el costo por prueba es alto y los tiempos de procesamiento son largos. Es más probable que las pruebas de antígenos den un falso negativo, pero son menos costosas y brindan resultados rápidos. Además de estas 2 pruebas de diagnóstico, existen pruebas de anticuerpos que pueden usarse para detectar evidencia de una infección anterior por SARS-CoV-2.

Al inicio de la pandemia, Cuba no estaba equipada con la infraestructura costosa y especializada o el personal capacitado necesario para implementar pruebas de RT-PCR masivas (NAAT) .14 Para adaptar y desarrollar gradualmente la capacidad, la nación preparó 7 laboratorios de diagnóstico en regiones de todo el país. país, y operaba con el objetivo de una tasa de positividad diaria por debajo del 10% de todas las pruebas.16 Para octubre de 2020, Cuba había alcanzado un total de 13 laboratorios de diagnóstico y, para abril de 2021, un total de 27 laboratorios de diagnóstico, con al menos 1 en todas las provincias.14 Si bien el proceso fue lento en los primeros meses, las instalaciones de diagnóstico cubanas se fijaron el objetivo de realizar pruebas de alto volumen para detectar tanto casos sintomáticos como asintomáticos17.

Las pruebas en los Estados Unidos han sido más complejas que en la experiencia de Cuba. Al igual que otros esfuerzos relacionados con COVID-19 ‒, se ha definido en gran medida por la desorganización y los mensajes mixtos del gobierno federal de los EE. UU.18 La prueba RT-PCR desarrollada por los CDC fue la prueba utilizada para detectar el primer caso en los Estados Unidos. de COVID-19 en enero de 2020. Laboratorios de todo el país estaban desarrollando sus propias pruebas en este mismo momento; sin embargo, se requirieron todas las pruebas de diagnóstico para obtener la Autorización de uso de emergencia (EUA) de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) antes de su uso. La prueba de los CDC fue la primera en recibir la aprobación de la FDA y los envíos se enviaron a los departamentos de salud a principios de febrero. Solo unos días después, se descubrió que tenían fallas.18 Había otras pruebas disponibles y listas para usar, pero el requisito de EUA de la FDA colocó una gran barrera burocrática en el camino, y no fue hasta el 29 de febrero que esas pruebas (aún sin un EUA ) recibieron luz verde de la FDA para su uso.18

La coordinación no mejoró a partir de ahí. Estados Unidos sufrió una «falta continua y inadecuada de pruebas» y una administración «desordenada» de las pruebas disponibles (p. Ej., Durante las primeras semanas del brote, solo se realizaron pruebas a individuos sintomáticos con antecedentes de viajes, ignorando lo que ya se sabía sobre la comunidad). transmisión en los Estados Unidos) .9 (p1790) Las fallas en las pruebas durante el período de febrero a abril, en particular, jugaron un papel importante en la incapacidad de contener la pandemia.9

La Tabla 1 muestra el número de nuevas pruebas COVID-19 diarias realizadas por cada 1000 personas en Cuba y los Estados Unidos en 4 puntos de tiempo. Ambos países demostraron un aumento constante en la capacidad de prueba a lo largo del tiempo; sin embargo, como confirma Pérez Riverol, la capacidad de prueba se cuantifica mejor como el número de pruebas de COVID-19 realizadas por caso confirmado16. Esta métrica considera el alcance de la epidemia en un área determinada y refleja mejor si la necesidad de pruebas se está satisfaciendo adecuadamente. (Tabla 2).

MENSAJERÍA

En la era de la proliferación de noticias y redes sociales, la comunicación sobre la salud se ha convertido en un paso esencial para combatir el COVID-19. En Cuba, antes del COVID-19, los canales de televisión estatales transmitían mensajes de educación para la salud en lugar de comerciales (como los conocen los estadounidenses). Las comunicaciones estratégicas e informativas relacionadas con COVID-19 comenzaron temprano en la pandemia, y los funcionarios de salud proporcionaron regularmente «mensajes integrales desde el hogar» que mantuvieron al público actualizado y alentaron un espíritu de colaboración.17 (p16) Estos mensajes se proporcionaron durante las sesiones informativas diarias transmitidas en todo el país como parte de una “intensa campaña mediática”, y también incluyeron información específica sobre las personas que estaban en mayor riesgo y las medidas de seguridad adecuadas que esas personas deberían tomar.6 (p48)

Para combatir la desinformación, la red de salud de Cuba creó el sitio web Infecciones por coronavirus, que albergaba información de fuentes como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre el estado de la pandemia y tenía una función que permitía a los usuarios enviar sus preguntas para ser respondidas por expertos nacionales.20 Juventud Técnica, la única revista cubana de circulación masiva centrada en temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), inició un esfuerzo para descartar los rumores comunes y desacreditar la desinformación científica. Además de su proyecto de verificación de datos, la publicación también produjo infografías y materiales relacionados con COVID-19 ‒ con información de agencias gubernamentales como el MINSAP.20

Los mensajes relacionados con COVID-19 ‒ en los Estados Unidos se caracterizaron por el conflicto, la inconsistencia y la desinformación flagrante. Muchos creen que la administración Trump es en gran parte culpable de la forma en que se dejó de lado la información científica en favor de mensajes más egoístas que restaron importancia a la gravedad de la epidemia de EE. UU. El ex presidente Trump socavó pública y repetidamente la autoridad y la experiencia de los CDC y otras agencias de salud.21 Bajo un intenso escrutinio público y enfrentando críticas de la administración Trump, los CDC alteraron algunas de sus guías publicadas previamente a pesar de las objeciones de los expertos internos.21 Esto y Otras inconsistencias sembraron dudas y desconfianza en la agencia, como lo demuestra la caída de 16 puntos en la confianza del público en los CDC entre abril y septiembre de 2020.10 En respuesta a la creciente inquietud y preocupación del público por la seguridad de cualquier vacuna presentada, 9 Las empresas emitieron un comunicado en septiembre de 2020 afirmando su lealtad a la ciencia sobre la velocidad durante el proceso de desarrollo de vacunas.21

DESARROLLO DE VACUNAS

El plan nacional de control de COVID-19 de Cuba de enero de 2020 ordenó la formación de un «comité de innovación» para comenzar el desarrollo de una vacuna. La nación cuenta con una de las industrias biotecnológicas líderes en el mundo, que comprende más de 30 institutos de investigación y fabricantes y opera como el «conglomerado estatal BioCubaFarma». 22 (p10) Porque la industria es completamente de propiedad estatal, financiada y – operados, la competencia y las acciones con fines de lucro de empresas privadas no han sido un factor en el desarrollo de vacunas.23 Aunque el país ha tenido que sortear dificultades para obtener ciertas materias primas debido al embargo estadounidense, la primera vacuna candidata de BioCubaFarma, SOBERANA01, fue autorizada por el Centro de Control Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios comenzará los ensayos clínicos en agosto de 2020.22 En marzo de 2021, 2 (SOBERANA02 y Abdala) de los 5 candidatos a vacunas totales de Cuba se encontraban en ensayos clínicos de fase III. A nivel mundial, un total de otros 21 candidatos habían entrado en ensayos de fase III para este momento, y Cuba es el único país latinoamericano que tiene su propia vacuna entre esa cohorte.23 Se demostró que Abdala tiene una efectividad del 92.28% contra enfermedades sintomáticas y, en Julio de 2021, fue autorizado para uso de emergencia. Para el 14 de julio, el 10,2% de la población cubana estaba completamente vacunada con 3 dosis y otro 41,6% había recibido 1 o 2 dosis. Cuba proyecta que toda la población será vacunada para fines de 2021.23 Las autoridades de salud cubanas han expresado su intención de distribuir las dosis de la vacuna a nivel internacional, especialmente a los países del Sur Global, a medida que continúa el despliegue nacional.22

Varias empresas privadas han estado involucradas en el proceso de desarrollo de una vacuna para su uso en los Estados Unidos. La asociación público-privada entre esas empresas y el gobierno de los EE. UU. Fue anunciada públicamente por primera vez por la administración Trump en mayo de 2020. El esfuerzo se denominó Operación Warp Speed ​​(OWS) y su objetivo inicial era tener «cantidades sustanciales» de un COVID seguro. -19 para enero de 2021.24 El Congreso asignó casi $ 10 mil millones a OWS para financiar esfuerzos en desarrollo, fabricación y distribución. Para octubre de 2020, OWS había anunciado asociaciones con 6 empresas: Moderna, Pfizer ‒ BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax y Sanofi / GSK.24 En noviembre de 2020, tanto Pfizer como Moderna publicaron resultados prometedores de los ensayos clínicos de fase III. Días después, Pfizer se convirtió en la primera compañía en presentar su candidata a vacuna a la FDA para EUA y, a mediados de diciembre, la FDA otorgó autorizo de uso de emergencia para las vacunas Pfizer y Moderna.8 Pasar la vacuna del desarrollo inicial a inyectarla en los brazos de las personas. en menos de 1 año fue un logro monumental. En febrero de 2021, la vacuna Johnson & Johnson de 1 dosis también recibió autoriza de uso de emergenia de la FDA.

Al 15 de julio de 2021, el 48% de la población de EE. UU. Estaba completamente vacunada contra COVID-19, con otro 7.4% parcialmente vacunado.19 Los Estados Unidos no han estado exentos de desafíos de distribución. En las primeras semanas del lanzamiento de la vacuna, aunque los CDC habían brindado orientación para la priorización, la implementación a nivel estatal fue inconsistente y no necesariamente cumplió con las recomendaciones de los CDC. Durante las primeras semanas del lanzamiento de la vacuna, se entregaron más dosis de vacuna (per cápita) a los blancos en comparación con las personas de color. Estados Unidos también ha tenido grandes desafíos para superar la desinformación y las dudas sobre las vacunas.

CASOS, MUERTES E INEQUIDADES

La pandemia de COVID-19 ha tenido resultados asombrosamente diferentes entre los Estados Unidos y Cuba, como se muestra en la Tabla 3, que muestra las cifras acumuladas y las tasas de casos y muertes de ambos países hasta el 15 de julio de 2021: la tasa acumulada de casos de EE. UU. Es más de 4 veces mayor que la de Cuba, mientras que la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad excesiva son aproximadamente 12 veces más altas en los Estados Unidos.

TABLA 3 — Tasas comparativas de casos y muertes por COVID-19: Cuba y Estados Unidos, hasta el 15 de julio de 2021 (vista de tabla)

Además de las grandes diferencias en las tasas acumuladas de casos y muertes entre Estados Unidos y Cuba, la pandemia de COVID-19 ha desenmascarado las inequidades sanitarias subyacentes en los Estados Unidos que, aunque entendidas en la comunidad de salud pública, anteriormente no estaban en la conciencia pública. No se puede negar el inmenso contraste entre los resultados del COVID-19 en Estados Unidos y Cuba y su correlación con ciertos mecanismos organizativos de sus sistemas de salud. En Cuba, las tasas de mortalidad por COVID-19 y el número de casos confirmados se han equilibrado por igual entre los estratos socioeconómicos. Las instalaciones de diagnóstico provinciales y los consultorios del vecindario han significado que las pruebas y la terapéutica sean igualmente accesibles para los residentes de áreas urbanas y rurales.26 Por el contrario, los grupos minoritarios raciales / étnicos en los Estados Unidos tienen tasas de mortalidad por COVID-19 dos veces más altas que las de los blancos. Americanos. Además, los estadounidenses de bajos ingresos han sido los más afectados por los impactos financieros del COVID-19 (por ejemplo, desempleo, inseguridad alimentaria) además de los peores resultados de salud. Estas disparidades surgen de deficiencias estructurales como sistemas de cobertura de salud ineficientes, infraestructura de atención médica inadecuada y uso indebido de los recursos existentes.3 También se han expuesto desigualdades en las áreas de pruebas y vacunaciones.

CONCLUSIÓN

Aunque Cuba y Estados Unidos se diferencian entre sí de muchas maneras, sus respectivas experiencias, especialmente los resultados, señalan claros fracasos en Estados Unidos. La respuesta más coordinada e integral al COVID-19 en Cuba ha dado como resultado resultados significativamente mejores en comparación con los Estados Unidos. Gran parte de esta diferencia se puede atribuir a la estructura de los sistemas de salud de los países. En Cuba, el MINSAP se ha hecho cargo en todos los niveles: desde la provisión de servicios de salud hasta la preservación de la universalidad y asequibilidad del sistema incluso frente a una crisis de salud global. En los Estados Unidos, una estructura descentralizada ha permitido la difusión de la autoridad y la rendición de cuentas entre múltiples agencias federales y estatales, y no ha surgido un líder claro. Por lo tanto, se puede argumentar que la organización de los sistemas de salud cubano y estadounidense fue un determinante primario de su respuesta a la pandemia porque, respectivamente, produjeron consistencia y dirección clara, o desorganización y orientación contradictoria.

Además de las diferencias estructurales, Cuba y Estados Unidos difieren en su confianza general en el poder concentrado. La respuesta a una pandemia se basa en gran medida en las medidas de protección de la salud y un liderazgo decisivo, que muchos estadounidenses han percibido como una violación de la libertad individual. En Cuba, la adopción de estrictas medidas de control y el cumplimiento de la orientación gubernamental por parte de la mayoría de los residentes sin duda facilitó la exitosa respuesta al COVID-19. Es cuestionable que las acciones comparables hubieran sido ampliamente aceptadas por los residentes de los Estados Unidos, pero sin un sistema de salud bien integrado, es inconcebible que pudieran haber sido implementadas adecuadamente, independientemente de la opinión pública.

Al momento de escribir este artículo, la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando. En los Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias (2020) hasta el aumento de Año Nuevo (2021), los promedios móviles de 7 días de casos nuevos y muertes mostraron una tendencia constante a la baja hasta finales de marzo de 2021, seguidos de otro aumento. Para mayo de 2021, las cifras tendieron a disminuir y luego volvieron a subir en los primeros días de julio de 2021. Después de meses de tasas de casos relativamente bajas, Cuba experimentó un aumento en los casos y muertes entre enero y marzo de 2021, seguido de una meseta. A mediados de junio de 2021, Cuba volvió a experimentar un aumento a un máximo histórico de casi 7000 nuevos casos en 1 día a mediados de julio. El aumento se atribuye a nuevas variantes más contagiosas, la disminución de la percepción del riesgo por parte del público debido a meses de casos bajos y la introducción de vacunas, y la ineficacia de los esfuerzos renovados para limitar la transmisión mediante la restricción del movimiento de personas. Entre febrero y junio de 2021, la tasa de reproducción en Cuba y Estados Unidos se mantuvo en 1,0 y por debajo de ella, respectivamente. Para el 15 de junio, la tasa de reproducción comenzó a aumentar en ambos países, llegando a 1.5 el 10 de julio de 2021.8 Ninguno de los dos países ha superado la pandemia, y más investigaciones pueden examinar las posibles diferencias en la flexibilización o endurecimiento de las restricciones relacionadas con COVID-19 ‒ en Cuba. y Estados Unidos y los efectos posteriores. El lanzamiento de la vacuna presenta su propio conjunto de desafíos para ambos países, y los estudios futuros pueden examinar los éxitos comparativos para identificar estrategias efectivas de distribución y administración.

SOBRE LOS AUTORES

En el momento de la preparación del artículo, Mary Anne Powell era estudiante de la Universidad de Alabama en Birmingham. Paul C. Erwin es editor asociado de AJPH y trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Alabama en Birmingham. Pedro Mas Bermejo trabaja en el Instituto de Medicina Tropical Kourí, La Habana, Cuba.

La correspondencia debe enviarse a Paul C. Erwin, MD, DrPH, Decano y Profesor, Escuela de Salud Pública, Universidad de Alabama en Birmingham, 1665 University Blvd, RPHB 140B, Birmingham, AL 35294-0022 (correo electrónico: perwin @ uab.edu). Se pueden solicitar reimpresiones en http://www.ajph.org haciendo clic en el enlace «Reimpresiones».

Este artículo fue aceptado el 16 de agosto de 2021; publicado en línea en diciembre de 2021.

https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306526

COLABORADORES

M. A. Powell redactó el artículo; todos los autores participaron plenamente en la redacción, edición y revisión posteriores y aprobaron la versión final.

APÉNDICE

Los datos y las políticas que se describen en este manuscrito son precisos hasta el 15 de julio de 2021. Debido al tiempo que transcurre entre la redacción y la publicación de este artículo, proporcionamos una actualización más reciente sobre los datos de COVID-19 en el Apéndice (disponible como suplemento del versión de este artículo en http://www.ajph.org).

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

PROTECCIÓN DEL PARTICIPANTE HUMANO

Este trabajo no involucró investigación con participantes humanos.

REFERENCIAS

Publicado originalmente en American Journal of Public Health, diciembre de 2021

