COVID-19: Los países de bajos ingresos han administrado la mitad de dosis totales que las dosis de refuerzo administradas en las naciones ricas

Un año desde que se administraron las primeras vacunas COVID-19, muchas partes del mundo permanecen peligrosamente desprotegidas.

La propagación de la variante Omicron del coronavirus ha significado que muchos países están intensificando sus campañas de refuerzo.

El aumento ha sido tan rápido que el análisis de Sky News ha encontrado que el número de dosis de refuerzo administradas por persona en los países ricos es el doble del número total de todas las dosis de la vacuna COVID administradas en los países de bajos ingresos.

Si observa el número real de dosis administradas en países de ingresos altos en comparación con países de ingresos bajos, la diferencia es aún más marcada.

El número de dosis de refuerzo administradas en los países de ingresos altos es dos veces y media mayor que el número total administrado en los países de ingresos bajos.

El cuadro anterior muestra el número real de dosis. Si lo calculamos como una proporción de su población, las naciones ricas han administrado más de 17 veces la cantidad de vacunas que los países pobres.

El programa COVAX respaldado por la Organización Mundial de la Salud se creó para abordar este problema en las primeras etapas de la pandemia. El programa estaba destinado a garantizar el acceso a los jabs para los países de ingresos bajos y medianos y distribuir dos mil millones de dosis para fin de año.

Pero los expertos en salud pública han dicho que la decisión de las naciones ricas de asegurar dosis suficientes para cubrir a toda su población varias veces ha significado que COVAX no ha alcanzado su objetivo.

Alrededor de 610 millones de dosis se habían entregado a 151 países el 6 de diciembre a través de la instalación de intercambio de vacunas, según datos de UNICEF.

Esto ha dejado a muchos países sin acceso a las vacunas, ya que dependían únicamente de COVAX para los suministros.

Primeros países en dosis administradas por % de población. Gráfico Sky News

Cuatro de cada cinco dosis de COVID-19 se han entregado a través de acuerdos entre naciones o fabricantes de vacunas, según un análisis de datos de la firma global de análisis de salud Airfinity.

COVAX ascendió a solo el 13,8%, mientras que las donaciones representaron el 6,6% de todas las dosis entregadas hasta la fecha.

Los datos también mostraron que casi la mitad de todas las naciones de bajos ingresos dependen completamente de COVAX y donaciones para su suministro de vacunas.

Todos menos cuatro países de ingresos altos ya habían recibido suficientes vacunas para cubrir a toda su población con al menos una dosis única. Algunas naciones, como el Reino Unido y los EEUU, Ya han adquirido dosis suficientes para cubrir a toda la población más del doble.

La mayoría de las vacunas se han suministrado a través de acuerdos con otras naciones o fabricantes de vacunas.

A principios de diciembre, ningún país de bajos ingresos había recibido dosis suficientes para cubrir a toda su población con al menos una dosis. De hecho, 10 países pobres habían recibido dosis suficientes para cubrir solo el 5,5% de su población total en promedio.

El gobierno del Reino Unido dijo que había administrado casi 20 millones de dosis de COVAX y 4,6 millones de dosis adicionales entregadas directamente a otros países.

Un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo dijo: «Desde el comienzo de la pandemia, el Reino Unido ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo.

«Nuestra financiación de ayuda de 548 millones de libras ayudó a establecer el Compromiso de mercado avanzado de COVAX y ahora está ayudando a distribuir al menos 1.800 millones de vacunas COVID-19 a países de ingresos bajos y medianos para principios de 2022».

El Dr. Tedros Adhanom, director general de la OMS, acogió con agrado las vacunas donadas por países ricos, pero se quejó de que los países pobres recibían con demasiada frecuencia dosis cercanas a la expiración.

Dijo: «Más de dos tercios de las donaciones son de vacunas con menos de tres meses de vida útil restante.

«Esto obstaculiza la capacidad de los países para planificar, desplegar recursos internos y movilizar poblaciones y líderes comunitarios.

«Sí, necesitamos rendir cuentas sobre cómo se usan las dosis, pero también necesitamos rendir cuentas sobre cómo se donan las dosis».

¿Quién ha suministrado vacunas a las naciones de bajos ingresos?

Las empresas farmacéuticas también han culpado a la falta de infraestructura para la distribución de vacunas, como una cadena de suministro de frío, y a la alta proporción de vacilaciones sobre las vacunas en los países de bajos ingresos.

«Ahora tenemos una situación en la que muchos países, en África, por ejemplo, nos piden que dejemos de enviar más porque no pueden procesarlo», dijo el Dr. Albert Bourla, director ejecutivo del fabricante de vacunas Pfizer.

Añadió: «Aquí es donde podríamos haberlo hecho mejor. Podría haber previsto y pedirnos asociarnos antes con ONG sobre el terreno para comenzar a ejecutar campañas educativas, para comenzar a intentar crear infraestructura».

Sudáfrica pidió la semana pasada a dos proveedores de vacunas, Johnson & Johnson y Pfizer, que retrasaran la entrega de dosis porque tenía demasiadas en stock. Namibia había advertido anteriormente que más de 250.000 dosis de vacunas estaban en riesgo de ser destruidas debido a la lenta absorción.

Desde que comenzó la pandemia, se espera que las inversiones en fabricación en África aumenten la disponibilidad de vacunas para un gran número de países de ingresos bajos y medianos bajos en los próximos meses.

El gigante farmacéutico estadounidense Moderna anunció planes para construir una instalación de $500 millones para producir 500 millones de vacunas por año. Del mismo modo, BioNTech llegó a un acuerdo con Ruanda y Senegal para producir una cantidad similar de vacunas por año.

Se espera que se produzcan casi 27 mil millones de dosis en 2022

Según estimaciones del banco de inversión UBS, los productores de vacunas existentes están en camino de producir 27 mil millones de dosis de vacunas el próximo año.

Esto sería suficiente para triplicar la vacunación de toda la población mundial, incluidos los países más pobres. Pero aún está por verse la distribución y absorción de esas dosis.

Notas de metodología:

El análisis se basó en los datos proporcionados en 195 países seguidos por la firma global de análisis de salud Airfinity.

El análisis incluyó 72 de 80 países de altos ingresos y 25 de 27 países de bajos ingresos clasificados por el Banco Mundial.

Para el análisis se utilizaron los datos de vacunación más recientes de cada país de OurWorldInData.

Venezuela fue excluida del análisis porque no se disponía de una clasificación de ingresos. Sin embargo, el país ha recibido 42,6 millones de dosis a través de COVAX u ofertas directas.

Se excluyeron Corea del Norte, Micronesia, Turkmenistán, Nauru, Tuvalu y Mónaco porque los datos de las vacunas no estaban disponibles o no estaban disponibles en un formato adecuado.

Tomado de Sky News.

