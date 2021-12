Cuba: Más de 300.000 cubanos estuvieron con Fidel

Compartir

Por Eduardo Palomares Calderón.

A un nuevo encuentro con Fidel se volcó Santiago de Cuba cuando más de 300.000 de sus agradecidos hijos colmaron con las primeras luces de este 4 de diciembre la Plaza Mayor General Antonio Maceo, y luego marcharon por la Avenida Patria, para reafirmarle a 5 años de su paso a la eternidad la convicción de seguir defendiendo la Revolución a cualquier precio.

Ante la roca monumento en cuyo corazón late el ejemplo de sus ideas y acción, brilló esa demostración de amor y principio en la ofrenda floral que en nombre del pueblo de Cuba le depositaron el coronel Alberto Vázquez García, quien guarda muy dentro el recuerdo de los días en que le manejó durante la Caravana de la Libertad, y el doctor Abel Tobías Suárez Olivares, que lo ha llevado consigo en sus misiones del Contingente Henry Reeve.

Hace hoy 5 años que sus cenizas entraron a la piedra en las leales manos de su hermano. Así #Fidel entró a la inmortalidad. Sus ideas crecen y se multiplican con los años. Es nuestra responsabilidad mantenerlas tan vivas como su ejemplo. #FidelPorSiempre pic.twitter.com/7psOWP26vZ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 4, 2021

Hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, la peregrinación estuvo encabezada por el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, José Ramón Monteagudo Ruiz, autoridades del gobierno, familiares de Fidel, jefes de las FAR y el Minint, a quienes más adelante se unió el integrante del Comité Central, Lázaro Expósito Canto.

Se dijo que respetando su voluntad la ceremonia como en aquella despedida sería muy sencilla, pero fueron los hombres y mujeres, la multitud de jóvenes, y los niños, quienes desearon llevarle sus flores al eterno Comandante, ofrecerle su reverencia, un poema, una canción o simplemente el sentir más íntimo en su memoria, y no partir sin antes hacerse la foto testimonio.

«No sé cómo el imperio y sus lacayo vende patria intentan jugar con este pueblo. Hay que decir tan solo ¡Fidel! y no hay marchita que pueda con este mar de pueblo enardecido, que lleva ya más de una hora desfilando y me dicen que todavía queda gente sin salir en la plaza», comentaba el trabajador del gobierno provincial Juan Carlos Palomo Nieves.

Dígase que es voluntad y no imposición, porque así como nadie pudo obligar a más de 8.000 a venir el día 25 de noviembre, ni a los cerca de 10.000 que pasaron con el Día de las FAR el 2 de diciembre, mucho menos puede impedirse venir a estas decenas de miles con que ya se acercan a los 3 millones entre cubanos y no pocos extranjeros, los que han visitado a Fidel en este lustro.

Esa es la realidad ante los ilusos que pensaron que Fidel estaría solo en esa roca que como volcán pariera la Sierra Maestra, a donde suelen posarse más de una paloma durante el día, y donde a su derecha con el Apóstol José Martí; el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y la Madre de la Patria, Mariana Grajales, está presto a encabezar su pueblo en la lucha por Cuba libre.

Tomado de Granma / Fotos: Eduardo Palomares.

