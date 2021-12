Cuba: Nuestro pan diario

Compartir

Por Frei Betto

En noviembre, pasé dos semanas en Cuba para asesorar al gobierno sobre el programa de Educación en Soberanía Alimentaria y Nutrición apoyado por la FAO, Oxfam y la Unión Europea. Lanzado en febrero de 2020, el programa, conocido como Plan San, tuvo la aprobación oficial en julio de 2020. El parlamento cubano pronto dará su sello a la Ley de Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional.

Plan San se enfoca en cuatro objetivos fundamentales:

1) Reducir significativamente las importaciones de alimentos;

2) Incrementar la producción local de alimentos, valorando la agricultura familiar, urbana y suburbana;

3) Amplia campaña de educación nutricional;

4) Intensa comunicación desde Plan San.

Los objetivos están interconectados y su ejecución implica la acción articulada de todos los ministerios de gobierno, así como de instituciones y asociaciones del país (Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres, sindicatos, cooperativas, etc.).

La comunicación tiene como objetivo movilizar a toda la población, así como, en los primeros años de la Revolución, toda la nación se comprometió con la Campaña Nacional de Alfabetización. La tasa de analfabetismo, que llegaba al 77% de la población, bajó a cero. En 1959 había sólo 3.000 médicos en Cuba (muchos de los cuales abandonaron el país tras la victoria del pueblo barbudo de la Sierra Maestra). Hoy en día, hay más de 100.000, de los cuales 30.000 trabajan en 67 países. Brasil tiene 2,4 médicos por mil habitantes, la mayoría de ellos concentrados en centros urbanos. Cuba tiene 9 / 1.000 (datos de 2020).

La educación nutricional es decisiva para el éxito del Plan San. Los cubanos tienen hábitos alimenticios perfectamente remplazables, como la preferencia por el pan de trigo, un cereal importado. Cuba produce mucha mandioca y también puede adoptar pan de maíz y harina de coco. La carne puede dar más espacio al consumo de frijoles, lentejas, espinacas, maní, soja y aguacates ricos en proteínas. Aunque no hay mucho ganado lechero en la isla, las nuevas generaciones se están acostumbrando a la leche de soja y al yogur.

En el fomento de la producción agrícola se destaca la agroecología. Visité varias propiedades rurales con alta productividad y sin el uso de insumos químicos. La Revolución, al promover la reforma agraria, otorgó títulos de propiedad a los agricultores y a los sin tierra.

La formación de los monitores del Plan San, que prioriza el rol de las organizaciones de base como los Consejos Populares, se realiza a través de la metodología de educación popular basada, sobre todo, en la pedagogía de Paulo Freire.

Dado que el Plan San es una política de Estado y una prioridad del gobierno, se espera que sus primeros frutos se puedan cosechar en los próximos cuatro o cinco años. El presidente Díaz-Canel, con quien sostuve varios diálogos sobre esta reciente visita al país, lo considera urgente e imprescindible.

En Cuba no hay hambre. Sin embargo, ¡el cubano tiene mucho apetito! El gobierno gasta más de 2.000 millones de dólares al año en la importación de alimentos, incluso de Brasil, al que compra, entre otros, arroz y pollo.

La situación alimentaria de la isla caribeña se ve afectada, sobre todo, por el bloqueo injustamente impuesto al país, hace seis décadas, por el gobierno de Estados Unidos. Esta asfixia impide que los buques de la marina mercante que enarbolan banderas de países que negocian con Estados Unidos ingresen a los puertos cubanos. Los contenedores se descargan en Panamá y Jamaica y luego la mercadería se transporta a la isla, lo que los encarece. A esto se suman las catástrofes climáticas que periódicamente azotan al país, como huracanes, inundaciones y sequías, y el hecho de que Cuba se ve obligada a importar petróleo para energía, por ser pobre en recursos hidráulicos.

Dos factores recientes han contribuido a estrangular la frágil economía de Cuba: la inclusión del país en la lista “made in the USA” de países “promotores del terrorismo”, aunque no hay el menor indicio de ello. Por el contrario, Cuba participa en la lucha contra el terrorismo, como lo demuestra el libro de Fernando Morais, “Los últimos soldados de la guerra fría” (Companhia das Letras, 2011). Y, por razones humanitarias, el país socialista exporta médicos y maestros a innumerables naciones empobrecidas.

Como “la pequeña desgracia es una tontería”, como dice el refrán popular, Covid obligó a la isla a cerrar sus puertas a la principal fuente de divisas de los últimos años, el turismo. Ahora los turistas comienzan a regresar, ya que la contaminación se redujo drásticamente, se adoptaron estrictas medidas sanitarias (la mascarilla es obligatoria fuera del hogar) y se crearon tres vacunas que permitieron la inmunización de casi toda la población.

Hay, sin embargo, otro escollo: Biden aún no ha revocado las 243 nuevas medidas adoptadas por Trump para reforzar el bloqueo, y ha decidido sancionar a todos los bancos y empresas que tengan alguna transacción en dólares con Cuba. Hoy, el dólar es papel de colores en la isla. Imposible cambiarlo en bancos, casas de cambio, hoteles y tiendas. Solo se aceptan euros y tarjetas de crédito.

A pesar de esta dramática situación, Cuba se resiste. Toda la población, de casi 12 millones de habitantes, tiene acceso a una canasta básica mensual de alimentos y, de manera gratuita, a los sistemas de salud y educación. No hay vagabundos ni mendigos.

Tomado de Resumen Latinoamericano/ Publicado originalmente en Comité Carioca Solidaridad con Cuba

