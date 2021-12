Dagmar García: La ola de Ómicron!

Compartir

Los países q ya han «chocado» fuertemente con la ola de Ómicron, están reportando una disminución de casos, en apenas unas semanas. Es normal q una ola que sube muy rápido, caiga también muy rápido. Por que?

Sube rápido porque la nueva variante del virus ha logrado «cambios» muy finos en su estructura molecular que logra ser más transmisible. PERO encuentra también muchos vacunados y otros tipos de inmunidad preexistente (infección natural y combinación con vacunas) que afortunadamente contribuyen a que no haya mayor severidad.

Cae rápido por qué? Porque al infectar tantas personas en poco tiempo, se «agotan» los susceptibles y el virus no tiene mucho más huésped q lo reciba. Ese agotamiento de susceptibles ya lo vimos en Cuba, acompañando el proceso de vacunación en las provincias que mayor brote de delta tuvieron.

¿Cuales son buenas noticias?

– Que a pesar de la brusca caída de anticuerpos neutralizantes frente a Omicron reportada en vacunados (meses después) y convalecientes, esta se recupera con la dosis de refuerzo.

– Mejor aun: que la respuesta de células T se conserva frente a Omicron. Explicable inmunologicamente pero es mucho para un post de FB.

Por tanto, mi mayor consejo en fin de año es prepararnos para enfrentar a Omicron, cuidarnos mucho, evitar asistir a lugares de alta concentración de personas, extremar las medidas en las casas q reciben familiares y amigos del extranjero.

No nos confiemos, no celebremos antes de tiempo, volverán números de casos q quisimos olvidar para siempre, esta guerra no ha acabado, le quedan algunas batallas y como todas las guerras, la deciden los hombres.

Tomado del perfil de Facebook de la autora/ Científica cubana/ Foto de portada: AA.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...