Disponible la descarga del libro “Macri & Durán Barba: globos, negocios, círculo rojo y guerras sucias”

Estimad@s amig@s y compañer@s: a raíz del procesamiento del ex presidente argentino Mauricio Macri por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, les comparto el libro de mi autoría “Macri & Durán Barba: globos, negocios, círculo rojo y guerras sucias” (2015), en formato PDF.

En el mismo se analizan (págs. 135 a 140), en el marco de la gestión del ex Jefe de Gobierno de la CABA (2007-2015), las causas de su procesamiento también por espionaje, del cual fue sobreseído por el juez Casanello a los 19 días de asumir como presidente de la Nación, quedando como imputado, entre otros, el Jefe de la novel Policía de la Ciudad de Bs. As., Jorge “Fino” Palacios. Este “modus operandi” del ex presidente se destacaba en aquellos tiempos por el espionaje a familiares víctimas del atentado a la AMIA, a políticos, a empresarios e incluso hasta a familiares propios como su cuñado. Abrazos.

Descargue el libro en PDF aquí

