Fuerte mensaje de oficialismo argentino tras informe de FMI

Compartir

Varias voces del oficialista Frente de Todos salieron hoy con un fuerte mensaje tras la investigación interna del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reconoció el fracaso del préstamo otorgado al expresidente argentino Mauricio Macri.

En medio de las conversaciones del Gobierno para llegar a un acuerdo respecto al crédito pedido por Macri en 2018 -57 mil millones de dólares de los cuales accedió a 45 mil millones efectivos-, el FMI dio a conocer la víspera las conclusiones de la investigación en la cual señala que el programa no cumplió los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal externa.

Con la etiqueta #DeudaIrresponsable, el Frente de Todos, que llevó en 2019 al gobierno a Alberto y Cristina Fernández, subrayó en la red social Twitter que el FMI reconoció que fracasó el préstamo otorgado a Macri. Tomaron una deuda irresponsable, se la fugaron e hipotecaron el futuro de los argentinos. Tienen que hacerse cargo, señalaron desde esa coalición.

La misma frase se repitió en los mensajes difundidos por varios miembros del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien apuntó que el FMI «nos dio la razón: la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó».

En su informe, titulado Evaluación Ex Post (EPE, por sus siglas en inglés) y del cual se hicieron eco varios portales y medios argentinos, el FMI apuntó que la gestión de Macri debió interponer controles de capitales para ordenar los flujos y evitar fuga de divisas, que es lo que terminó ocurriendo antes y después de tomado el crédito.

Asimismo, agrega que la administración de Cambiemos debió poner en práctica una reestructuración que pensara en un acuerdo posible para saldar la deuda y haciendo eso hubiese despejado el escenario de necesidades de financiamiento de corto plazo.

El texto remarca cuatro puntos centrales: no controló la fuga de divisas, fracasó en el control de la inflación, no restauró la confianza en los mercados y no protegió a las familias más vulnerables.

En entrevista la víspera con el canal C5N, el ministro de economía, Martín Guzmán, subrayó que es tan grande la deuda que dentro de los marcos que hoy dispone el FMI no se puede resolver con un solo paso.

Asimismo, resaltó que un acuerdo «nos va a ayudar en el corto plazo a ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero el gobierno de Macri nos llevará más de una década”.

Por otro lado, señaló que los números del préstamo tomado son muy claros: alrededor de 21 mil millones de dólares se utilizaron para pagar deuda insostenible y 24 mil millones para financiar salida de capitales del país. Estos números son realmente enormes, declaró.

Ayer también fue un día agitado. El Gobierno tuvo que liquidar al FMI casi mil 900 millones correspondientes al segundo vencimiento de capital del programa Stand By firmado por Macri, después de que la justicia rechazara una medida cautelar, presentada por el director del Banco Nación, que buscaba impedir esta y las futuras cancelaciones al organismo mientras se investigue la legitimidad de la deuda, reportó Ámbito Financiero.

Tomado de Prensa Latina

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...