Kari Krenn: A los jóvenes cubanos: ¡Avancen! A los friolentos: ¡Abríguense!

Compartir

Por Kari Krenn.

De cuando los jóvenes cubanos silenciaron a los medios internacionales…

“La creatividad es una de las últimas maneras legales de obtener una ventaja injusta sobre la competencia”

(Ed McCabe)

Lo sabía Ed McCabe y bien lo dijo, este publicitario nacido en Chicago, quien fue la persona más joven elegida como miembro del salón de la Fama del One Club, (que promueve la excelencia en publicidad).

¿Cómo sujetar la creatividad, cómo acotarla, cómo ponerle freno? La historia humana corrobora que no hay modo.

El solo imaginar la idea, es una tarea quijotesca para quienes se proclaman seres pensantes: nadie, absolutamente, en su sano juicio pondría este postulado en duda.

Claro está que toda regla tiene su excepción… como dijo Albert Einstein:

“Todo el mundo tiene que sacrificarse de vez en cuando en el altar de la estupidez”, (escribió Albert a su amigo y colega Max Born en septiembre de 1920, arrepentido de un artículo en el periódico, en el que insultaba a Phillipp Lenard).

Las palabras de Einstein cobran significado en estas épocas actuales del teclado fácil, de escrituras a mansalva, de transmisiones en vivo por redes sociales, de “influencers influenciados que pretenden influenciar” respondiendo a los guiones dados por sus amos del norte; donde escasea el pan y abunda el circo. Observando eso, una se sorprende por la cantidad de gente que se inmola en la pira de la necedad humana…

Escucharlos acongoja el sentido común…

Resulta ser que ahora, en su auto atribución de paladines de la justicia al “Delivery”, pretenden salvar desde ¿afuera? a la juventud cubana…

Según estos detractores de la ética, los jóvenes en Cuba serían algo así como un redil de ovejas manipuladas, incapaces de pensar por motus propio, manejadas por la promesa de un muslo de pollo o en su defecto un minuto de fama en los medios oficiales.

La menudencia de tal planteo descalabra el borde de lo racional, casi… casi… que es muy ridículo, tanto como sus argumentos bizarros y falaces…

Yo de verdad, no sé en qué punto les están fallando los laboratorios sociales al imperialismo; humildemente pienso que deberían reconfigurar el marco teórico de su GPS intelectual.

¡En serio se los digo!

Quienes hemos trabajado junto a los jóvenes (en mi caso como docente de escuela media, técnica-rural durante muchos años), tenemos bien en claro que la oposición a mandatos impuestos, la ingobernabilidad frente a los intentos de presión ante sus ideales y el ahínco para defender sus criterios, son el ADN que los atraviesa.

No hay modo de torcer sus decisiones cuando las asumen a conciencia.

¡Créanme!

Su creatividad los desborda, les hace anticiparse y brindar mil alternativas posibles, para abordar soluciones viables frente a problemas presentados. Aventajan y suplen las carencias de todo tipo, con agudeza mental, ingenio, optimismo, buen humor, pensamientos en equipo, compañerismo, solidaridad.

Pretender, entonces, forzarlos a realizar algo frente a lo cual se oponen, es una tarea utópica y si no me creen oblíguenlos a ordenar su habitación… ¡Ja!

Morirán en la zozobra del intento… en la desesperanza de las batallas perdidas… o de las dos maneras simultáneamente…

Así que bien… resulta que los jóvenes cubanos, decidieron salir a marchar POR Cuba, no en su contra. Realmente verlos, era ver una marea de sueños y rostros tejedores de futuro, avanzando.

Fue una marcha demoledora…

Contundente…

Algo que, por purísima casualidad, los medios internacionales no reflejaron.

¿Extraño no?

De igual modo por bondad, les pondré un manto de piedad a esos medios “independientes como rémora de tiburón”:

Capaz, capaz, capaz, que hubo una interferencia cósmica en los globitos esos del internet, que dicen que desde Miami lanzarían para dar conectividad… (Ni Orson Welles se atrevió a tanto).

En fin…

Cuestión que la marcha fue tremendo jonrón con bases llenas por parte de la juventud cubana, algo que desde el país del norte no se esperaron nunca…

Sucede, como ya les dije, que funcionaron mal sus laboratorios sociales: catalogaron como joven representativo de Cuba y apostaron todas las fichas del juego, a un “adolescente tardío” ya rayano en el inicio de una vejez precoz.

¡Le erraron a la taxonomía etaria gente!

El señor mayor que miró su imaginaria marcha florida y perfumada por la ventana, no es un joven.

¡No!

Es solo un cuarentón pasado de ego y ansias de poder, que en su “delirium tremens” místico (cual Neo en Matrix), se imaginó como un Moisés, abriendo las aguas del Mar Muerto.

Lo único muerto que hubo allí fue su convocatoria y un poco de agua de lluvia ese día…

¡La antítesis de los jóvenes cubanos!

Los jóvenes cubanos, son esos que inundaron las calles, con pañuelos rojos, como pequeños pichones de mambises, irreverentes ante las órdenes imperiales, sin el mínimo esbozo de miedo, ni sesgo de duda sobre lo que desean para sí y los suyos; quienes se sumaron autoconvocados por sus ideales.

¿Se imaginan al presidente Díaz Canel, (siendo el tremendo dictador que Uds. pintan) saliendo con vida de esa marea humana si fuera él como dicen?

No hace falta enseñarles a contar 1 más 1, creo que la respuesta es más que obvia…

La marcha sin dudas, dejó la evidencia de que los jóvenes en Cuba no están sobrealimentados de frases chatarra, ni “estupidización” mediática; como algunos en otros lugares, que giran como hámsteres, en la rueda del consumismo.

Estos jóvenes cubanos, se paran ante la vida con sus certezas y adhieren de manera voluntaria con su presencia, a los hechos sociales de su patria.

Claro que, frente a ello, la respuesta de los detractores del imperialismo era la esperable (tienen absolutamente guionadas sus palabras): salieron al cruce a agraviarlos…

La emprendieron contra Elizabeth Rodríguez que… porque es estudiante, que… porque es joven, que porque esto, que porque lo otro..

Fueron en su cacería de brujas contra Pedro Jorge Velázquez, que… porque dijo, que… porque no dijo, que pitos, que flautas. En fin: más o menos edulcorada, la parafernalia de siempre…

Me hicieron acordar a esas series yankees en donde los grandotes pavos de la escuela, la emprendían contra los más pequeñitos de allí, porque sus bravuconadas solo les alcanzaban para eso.

Bueno, ya sabemos cómo terminaban esos grandotes…

En este caso estos valerosos jóvenes cubanos NO NECESITAN que nadie salga en su defensa, se bastan solos.

Yo ni destino energía en ello.

Yo solo hago la crónica de esta anécdota, como admiradora de esa fuerza joven que apabulla al enemigo.

A ellos les alcanzan sus propias fuerzas… y les sobran las agallas para medirse en el ruedo.

Y les anticipo: pueden ir viniendo de a uno que los jóvenes cubanos tienen para que los enemigos lleven… para que guarden… para que archiven… No sé ustedes, pero yo en su lugar no me pondría a tiro (instinto de supervivencia le llaman)…

Estos jóvenes están decididos a sostener la historia entre sus manos y a escribirla con la tinta de su fuego interior.

No mancillan sus ideales.

No deshonran a sus antepasados.

No traicionan a su pueblo.

Como dijo el querido poeta Mía Couto:

“Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador”.

Ya ven “no estimados” míos… no quiero aguarles sus festicholas imperiales… pero me contó un pajarito, que estos jóvenes leones cubanos han decidido ser historiadores…

Bien, ahora sí… me despido de todos, sino después me condenan por mi extensa verborragia .

Les deseo mucho éxito en intentar dominar marcianos en Marte, chequeen bien con la “Perseverance”, que no haya cubanos abducidos, porque les aseguro, que les arman allí un Girón en el cráter Jezero…

Después no digan que no les avisé…

Abrazos a todos y abríguense, que estar solitos da frío… ¿Eran 187 países del mundo, los que apoyaron a Cuba en la ONU? ¡¡¡Refrésquenme la memoria!!!

#losmalapalabrosos de #LaMalaPalabra

Tomado de Perfil de Facebook de Kari Krenn / Foto de portada: Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...