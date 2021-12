Movimiento estudiantil palestino: El pulso de la acción revolucionaria contra la ocupación

Compartir

Los últimos capítulos de la larga trayectoria criminal israelí tuvieron lugar la semana pasada, cuando las fuerzas de ocupación irrumpieron en la Universidad de Birzeit, atacaron a los guardias de la universidad y destrozaron propiedades. Esto ocurrió el día en que estaban programadas las celebraciones para conmemorar el aniversario 34 de la fundación de Hamas.

Los crímenes de la ocupación israelí contra los estudiantes palestinos en general, y los afiliados a las facciones en particular, no cesan. Estos delitos comienzan con el asalto a las universidades y no terminan con la detención administrativa y el cautiverio.

Los últimos capítulos de esta larga trayectoria criminal tuvieron lugar la semana pasada, cuando las fuerzas de ocupación irrumpieron en la Universidad de Birzeit, atacaron a los guardias de la universidad y destrozaron propiedades. Esto ocurrió el día en que estaban programadas las celebraciones para conmemorar el aniversario 34 de la fundación del movimiento Hamas.

Pese a la incursión, el Bloque Islámico realizó sus celebraciones pocas horas después, mientras la ocupación advirtió, a través de mensajes de texto, contra la participación en actividades relacionadas con el movimiento Hamas, amenazando con castigar a todo aquel que participe en ellas.

La administración de la Universidad Birzeit cerró las puertas de la universidad y la sala de Kamal Nasser, después de que las fuerzas de ocupación irrumpieran, frente a las familias de los prisioneros y mártires, justificando esto al impedir las reuniones cerradas debido a la nueva mutación de Coronavirus, lo que llevó a algunos estudiantes a romper las puertas para permitir la entrada de las familias.

Las fuerzas de ocupación también lanzaron campañas de arresto masivo contra muchos estudiantes de varias universidades palestinas, dirigidas por la Universidad de Birzeit, en un intento de acabar con cualquier actividad social o militante que contribuya a difundir la conciencia nacional palestina. Según el Club de Prisioneros Palestinos, el número de arrestos entre estudiantes universitarios alcanzó más de 70 durante 2020.

El 14 de julio de 2021, la ocupación arrestó a 45 estudiantes de la Universidad Birzeit, tras haber visitado la familia del prisionero Montaser Shalabi.

El estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Birzeit, Fadi Wahha, fue asesinado con un disparo en la cabeza por las fuerzas israelíes.

La ocupación no se basta con arrestar a estudiantes universitarios, sino que también arresta a niños y estudiantes de secundaria, cuando anunció anteriormente el Ministerio de Educación palestino que 451 prisioneros distribuidos en 1º centros de detenidos, aprobaron en los exámenes de secundaria para prisioneros.

El movimiento estudiantil y la resistencia

Bilal Ali, estudiante de posgrado y ex activista del Polo Estudiantil Demócrata Progresista, el brazo estudiantil del Frente Popular para la Liberación de Palestina en la Universidad de Birzeit, dijo a Al Mayadeen que «a lo largo de la historia del conflicto con el movimiento sionista, el movimiento estudiantil palestino tuvo el papel más importante en el enfrentamiento con el ocupante. El papel pionero de los estudiantes ha surgido en muchas estaciones y experiencias importantes, incluida la Brigada Al-Jarmaq, que humilló al enemigo sionista en el Castillo Shaqif en el sur Líbano en 1982.

Ali se refirió al papel destacado del movimiento estudiantil durante la primera intifada en 1987, y dijo que los estudiantes «ocuparon el liderazgo de la acción militar en las facciones palestinas durante los noventa y la segunda intifada», y se refirió también a «continuos y persistentes los intentos de la ocupación y las autoridades palestinas de neutralizar e impedir que el movimiento estudiantil” desempeñe su papel de liderar la calle y resistir al ocupante.

Indicó que el papel del movimiento estudiantil es «levantar la voz y la cultura de la resistencia», enfatizando «la importancia de crear una comunicación permanente y continua con el movimiento estudiantil árabe e internacional, de una manera que asegure mantener la voz de Palestina y su causa fuerte «.

También se refirió a la violencia practicada por la ocupación contra los estudiantes durante el período de cautiverio e interrogatorio. «Algunos estudiantes fueron sometidos a horribles torturas en las celdas de Moskobiya. La ocupación le rompió la espalda a un exlíder del movimiento estudiantil durante su interrogatorio», señaló.

Ali comentó los cierres e incursiones llevadas a cabo por la ocupación en centros educativos. Al respecto, aseveró que el asalto de universidades, como lo que sucedió en la Universidad de Birzeit la semana pasada, no es nuevo.

Históricamente, el establecimiento de la Unión de Estudiantes

Los países coloniales trabajan sistemáticamente para cambiar la cultura de los pueblos que ocupan sus tierras, en un intento de hacerlos ignorantes y apartarlos de su identidad cultural, nacional e histórica.

El colonialismo británico, por ejemplo, limitó las oportunidades educativas y el número de escuelas para cada nivel educativo en Palestina durante el período de su ocupación, además de impedir el establecimiento de una universidad nacional, e hizo que la educación esté disponible solo para aquellos que pueden pagar su costosa costos.

Por otro lado, en las universidades surgieron asociaciones denominadas “asociaciones de habla”. Los estudiantes practicaron sus actividades deportivas, culturales y políticas. La coordinación entre estas asociaciones comenzó a formar una unión estudiantil contra el colonialismo y sus ambiciones, a la luz de la cooperación de Gran Bretaña con el movimiento sionista con la intención de establecer un «estado judío» en la tierra de Palestina.

Las actividades del movimiento estudiantil continuaron en la era poscolonial británica. Desde la Nakba hasta el día de hoy, el movimiento estudiantil continúa desempeñando su papel pionero en la resistencia a la ocupación israelí.

La columna vertebral de la revolución palestina

Lana Assaf, estudiante de la «Universidad Árabe Americana» en Jenin, habló con Al-Mayadeen sobre el papel del movimiento estudiantil palestino en la confrontación del ocupante.

Manifestó dijo que «el movimiento estudiantil representa el pulso de la calle, es la antorcha que motiva la acción revolucionaria, es considerado la columna vertebral de la revolución palestina».

Assaf dijo que «no hay un buen futuro con la presencia de un ocupante, y los estudiantes en las universidades tienen el espíritu de cambio para un futuro mejor a través de la educación política, la conciencia, el compromiso y la acción revolucionaria».

También señaló las violaciones practicadas por la ocupación contra los estudiantes, especialmente el «arresto político», ya que el arresto de estudiantes se utiliza como una herramienta de intimidación para limitar sus actividades.

Asimismo, apuntó que el enemigo busca controlar las mentes y difundir la cultura de la rendición.

«Si la ocupación tiene éxito en esto aquí, decimos que ‘Israel’ ha ganado, pero lo que no ha sucedido en más de 70 años, no puede suceder ahora o en el futuro», añadió.

Además, se refirió a las formas de enfrentamiento entre los estudiantes palestinos y la ocupación, e indicó que «cada campaña de arrestos le sigue una ola de enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas enemigas, que comienza con la construcción de barricadas y la quema de neumáticos. Luego los estudiantes se unen a la guerrilla armada y las células de resistencia».

En su intervención, Assaf indicó que la ocupación irrumpió en la Universidad de Birzeit y confiscó las banderas izadas por los estudiantes en el aniversario del lanzamiento del Frente Popular y el movimiento Hamas. «La ocupación no quiere ver ninguna forma de resistencia», afirmó.

Castigo colectivo

El estudiante de Ciencias Políticas y representante del Bloque de Unidad Estudiantil , el brazo estudiantil del Frente Democrático en la Universidad de Birzeit, Walid Ibrahim Harazneh, señaló la importancia del movimiento estudiantil en la resistencia palestina.

Dijo que el movimiento estudiantil en el pasado, es decir, después de la Nakba de 1967 y hasta el establecimiento de la Autoridad Palestina formó la punta de lanza de la resistencia palestina en los territorios ocupados.

Harazneh dijo en entrevista con Al Mayadeen que las contribuciones del movimiento estudiantil en la segunda Intifada no se limitaron a la «movilización masiva», ya que muchos de sus cuadros se unieron a las filas de las «alas militares y tomaron las armas».

Agregó que las plazas universitarias se han convertido en un terreno para que las facciones compitan para formar la célula militar.

Se refirió a las razones del arresto de estudiantes palestinos por parte de la autoridad de ocupación. «El estudiante es arrestado porque es miembro de un movimiento estudiantil que la ocupación considera terrorista o debido a la actividad y capacidad del estudiante para movilizar e influir».

Harazneh enfatizó que la ocupación adopta un método de castigo colectivo, ya que cualquier acción de resistencia llevada a cabo por un miembro de una facción tiene consecuencias para todos los estudiantes afiliados a esa facción.

También habló sobre los arrestos de estudiantes y cuadros del PFLP después de la operación «Ein Bubin» y dijo que «entre 150 y 170 miembros del PFLP fueron arrestados» en toda Cisjordania, y agregó que el arresto es un castigo para el FPLP por la operación en la que varios estudiantes formaban parte de la célula militar que realiz’o la operación.

Entre los logros del movimiento estudiantil en el campus universitario, según Harzana, está la posibilidad de obtener un descuento en la matrícula universitaria para los estudiantes detenidos durante un año o más. La tasa de descuento en universidades privadas, incluida “Birzeit ” es del 75%, mientras que el descuento llega al 100% en las universidades públicas.

«La Autoridad Palestina juega un papel negativo contra los movimientos estudiantiles», declaró, y dijo que «restringe actividades» y prácticas que equivalen a «perseguir y amenazar a los cuadros, además practica las detenciones políticas».

El movimiento estudiantil creó destacados líderes palestinos, desde George Habash y Wadih Haddad hasta Fathi Shikaki y Yahya Ayyash y otros líderes y cuadros revolucionarios palestinos.

Tomado de Al Mayadeen

