Nani Mosquera y el poder del feminismo en una caricatura

´Por: Patricia María Guerra Soriano, Lisandra Ronquillo Urgellés y Julieta García Ríos

Hoy Nani y su Magola recibieron “La Catrina”, máximo premio dirigido a grandes de la caricatura y la historieta, entregado a lo largo de 20 años en la Feria del Libro de Guadalajara.

Cuando Adriana Mosquera miró hacia el mural que tenía enfrente, vio solo dibujadas mujeres perfectísimas según el canon de belleza actual —pechos grandes, nariz operada, pelo rubio y largo y piernas contorneadas—. La duda sobre qué pintaba ahora no demoró en posarse. Algo sí tenía claro, “no dibujaría un hombre impecable”.

Entre aquellas creaciones despampanantes que sus compañeros habían esbozado; unos minutos más tarde aparecería Magola —pelo azul, de tan negro; nariz grande, en ese momento llevaba gafas, ropa recta, casi sin pecho, piernas peludas y con uno de los nombres femeninos más comunes en Colombia, pues en cada barrio de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla puede encontrarse a una Magola que, seguramente, tendrá un puesto de venta de tamales o arepas. Ese contraste total e inconforme fue el que atrajo a los visitantes de la Feria del Libro de Bogotá.

Era 1992 y ya Nani, como se le conoce en el universo gráfico, se había presentado infructuosamente a la Universidad Nacional para estudiar Bellas Artes; luego, se había licenciado en Biología, en una Universidad distrital en Colombia y su tesis, un manual ilustrado de uno de los páramos colombianos más famosos, el de Sumapaz, había sido la premonición más ajustada a lo que vendría después: seguir dibujando.

Nani —de raíces santandereanas por parte de padre y una mezcla de costeño con cachaco por parte de madre— responde, desde su hogar en España a algunas preguntas para el podcast Mujeres al Sur. Quizás esté frente a su mesa de trabajo, esa especie de “campo de batalla” en el que se refugia rodeada de pinturas, tiras cómicas, trozos de tela, rotuladores, un atril, ilustraciones de gente que quiere mucho, como Boligán y el maestro Forges y también de algunas Magolas, porque, a veces, cuando viaja, invitada le regalan de diferentes nacionalidades.

Por estos días, en las redes sociales de Nani es usual encontrar a Magola con una apariencia diferente. Después de 26 años de publicación ininterrumpida en medios colombianos como El Espectador, El heraldo, La Opinión, de Cúcuta y en españoles, como la desaparecida revista Interviú y ahora, en el diario 20 minutos, ver a Magola vestida como la calavera garbancera de México solo se explica por una excelente noticia: Nani fue reconocida este año con el premio “La Catrina”, que otorga el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y se entrega durante la Feria del Libro de Guadalajara, en reconocimiento a la trayectoria de destacadas personalidades en el ámbito de la caricatura y la historieta.

20 años de creación del Premio. Foto: Boligán.

Su irreverente mirada feminista, crítica y a la vez sensible e irónica, vertida sobre Magola ha convertido a Nani en la segunda mujer en recibir el premio, la primera fue la argentina Maitena, quien se une a la estela de caricaturistas como Quino, Rius y Fontanarrosa.

Escuche Creadoras, el noveno episodio de Mujeres al Sur, en el cual, Nani Mosquera (a partir del minuto 7 con 57 segundos) cuenta algunos detalles de su trayectoria profesional y qué significa para ella recibir el premio “La Catrina”.

Nani dice que la inspiración más grande que ha tenido siempre ha sido el feminismo, como forma de vida y frente de lucha. “Todavía hay personas que se molestan por lo que yo digo”; por lo cual -cree- “debo continuar repitiendo” cada idea antipatriarcal y antimachista.

“No he cambiado mi forma de pensar, sino que he evolucionado en mis conceptos, he aprendido muchísimo, pero sigo siendo la misma chica que empezó hace veintitantos años solamente con un motivo de creación: la defensa de los derechos de las mujeres”.

Además de caricaturista, Nani es diseñadora textil a tiempo completo, habilidad que desarrolló en España, pero que heredó de su familia, específicamente de su madre. Cuando llegó a Alcalá de Henares junto a su hijo pequeño, su esposo Turcios, también reconocido artista gráfico, cuatro maletas y una grabadora, sintió que necesitaba “una especie de punto de ancla económica” y lo consiguió gracias a la industria textil española que es una de las más fuertes en el mundo.

En este podcastplus te contamos cómo es la vida de la Nani Mosquera diseñadora, quien desarrolla esa actividad hace más de 18 años.

De Colombia, Nani extraña la comida que no saben preparar en casa; extraña sentir el calor de la gente, de la música, de la algarabía y también, la Navidad “porque en España es muy fría”; sin embargo, se siente orgullosa de decir que es colombo-española. “Vivo con un pie en América y otro aquí y eso me da otras perspectivas muy interesantes de la vida; me hace muy feliz”.

Nani junto a su esposo, el caricaturista colombiano Omar Turcios. Foto: Tomada del perfil de Facebook de la entrevistada. Su personaje Magola es llevado a diferentes formatos. Foto: Tomada del perfil de Facebook de la entrevistada.

Magola en el Parque Engenho Central Piracicaba del Estado de Sao Pablo, Brasil. Foto: Tomada del perfil de facebook de la entrevistada.

