Pedro Castillo afronta nueva embestida desestabilizadora en Perú

Compartir

En una nueva maniobra de desestabilización contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, la Procuraduría General presentó ante la Fiscal de la Nación, un escrito en el cual denuncia al mandatario por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia del procurador obligará a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a tomar una decisión sobre el inicio de una investigación preliminar al presidente Castillo. “Ante la presentación de una denuncia de parte, la Fiscalía debe actuar”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

El procurador Soria Luján le pidió a la titular del Ministerio Público que inaplique el artículo 117 de la Constitución que prohíbe investigar por delitos comunes a un presidente de la República en ejercicio de sus funciones.

La denuncia se presenta cuando en la semana pasada, el Pleno del Congreso de Perú rechazó la admisión de la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo, presentada por la bancada de partidos de derecha el pasado 25 de noviembre.

En una dura embestida contra Castillo de parte de la oposición en el Congreso y ahora desde la procuraduría, el mandatario peruano enfrentará una nueva causa en su contra cuando arrecian los intentos de la derecha por destituirlo.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que las personas que perdieron las elecciones generales 2021 tratan de adjudicar responsabilidades al presidente Castillo con el objetivo de vacarlo.

“Lo que pasa es que los vacadores, los que perdieron las elecciones, están en este trabajo intensísimo con la prensa muy desesperada en encontrar responsabilidades del presidente para poder vacarlo, como lo dicen organismos internacionales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el ministro de Justicia en entrevista para TV Perú.

Torres consideró como absurdo el hecho de que se le pida al mandatario que consigne a las personas con las que se reunió, ya que no se tratarían de encuentros oficiales. “Otro absurdo: que el presidente no puede, en su casa, recibir a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos o a otras personas particulares que llegan a buscarlo allí».

«¿Tiene que registrar a esas personas? ¿Quién ha dicho que está obligado a hacer eso? ¿En qué norma está eso, en qué Constitución, en qué ley? No hay. Es un absurdo. Esos hechos que no son hechos oficiales no tienen por qué registrarse”, culminó.

Por su parte, Castillo dijo el pasado jueves que el 2022 debe ser el año en que se logre «contener la pandemia, acelerar la recuperación económica y afianzar la institucionalidad y gobernabilidad» en el país.

Castillo participó en la ceremonia de graduación de la Escuela Militar de Chorrillos, en Lima, donde remarcó que «la institucionalidad del Ejército y de las Fuerzas Armadas está plenamente garantizada, y debe estar fuera de cualquier duda». «Nadie puede poner en tela de juicio el respeto que tenemos los peruanos a nuestras instituciones militares», enfatizó.

Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: TeleSUR.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...