Richter: “La Marcha por la Patria ha dejado una agenda clara y el mensaje contundente que el Estado Plurinacional es irreversible”

Jorge Richter, Vocero Presidencial:

La marcha no es que ha culminado a principios de la semana, sino que ha dejado una agenda y mensajes de preocupación, ha exteriorizado lo que esta Bolivia diversa, plural es.

Nos deja una agenda por cumplir a los bolivianos en su conjunto, no solamente al Movimiento Al Socialismo, a las organizaciones sociales, al Gobierno, sino deja también un mensaje para todos los bolivianos en este afán infinito de construir una mejor sociedad, de construir también un Estado inclusivo, abarcativo de todas las diferencias que conviven en nuestro territorio.

Anota para el país una agenda clara y deja también un mensaje absolutamente contundente, ha inscrito que este Estado Plurinacional es absolutamente irreversible y quienes intentan todavía resistir su consolidación, pues, tendrán que reflexionar sobre las maneras y las formas en las cuales participarán estos pequeños sectores de la vieja partidocracia que resiste la inclusión, la diversidad, pues que reflexionar sobre la importancia de incorporarse a esta realidad que el país ha señalado.

Se habla de un millón y medio de personas movilizadas en toda la ciudad, y no existieron actos de violencia, no existió represión, no existieron heridos, no existió también confrontación entre un grupo y otros grupos que puedan querer provocar. Fue una marcha absolutamente pacífica, una marcha de fiesta, de compromiso, de mística, de reverdecer lo que es el compromiso con la patria, con la democracia, con la institucionalidad, con la participación de aquellos sectores que siempre, esto nunca lo vamos a dejar de repetir, históricamente los han marginado.