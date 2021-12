Uruguay: Los medios y el desinterés sobre la LUC

Compartir

Por Karen Carrizo.

Los medios de comunicación parte del modelo neoliberalista

La llegada al gobierno de las derechas y las elites latinoamericanas marca un alarmante retroceso en materia de derechos humanos y del derecho a la comunicación en toda nuestra región. La estructura de los poderes hegemónicos derechistas han conseguido que los medios masivos de comunicación sean parte de su ideología, pasa en el mundo y está pasando en el Uruguay. Pues, buscan construir sentido y significados dentro de sus discursos constantes, reproduciendo legitimación en la información a través de beneficiar su propio interés.

Sin embargo, la única manera de poner en agenda los temas más importantes que la sociedad precisa para que «todo esté bien» es la resistencia. La resistencia: los movimientos sociales son los únicos que enfrentan al poder hegemónico con la necesidad de ser portador de una voz que merece ser escuchada.

Uno de los temas claves, que no dio respiro dentro de la resistencia fue la Ley de Urgente Consideración. De lucha en lucha fueron creando campañas para destruir el nefasto decreto. La LUC, impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue aprobada de forma relámpago en julio de 2020, en el contexto de restricciones de movilidad por la pandemia de la covid-19 y de vulnerabilidad en la sociedad. Pero los sectores impulsaron el referéndum permitiendo a la población informarse de los contenidos y alcances dentro de la legislación, y así participar del debate democrático.

Fueron los reclamadores de abrir los ojos a una ciega sociedad sobre los problemas que manipula el gobierno derechista y sus aliados. Claramente, este impulso fue de gran parte de la población más vulnerable del territorio uruguayo que gritó en contra de una ley que representa el carácter concentrador, privatizador y represivo de la LUC. Desde que la pandemia hizo de las suyas, la sociedad quedó desamparada ante la crisis económica de la cual todavía quedan secuelas presentes, en donde el estado y las autoridades no presentan medidas para poner algún límite a la sed de ganancias de los empresarios. Es decir, la LUC configura una política de hostilidad a través de una serie de disposiciones, de prácticas, y de cuestiones administrativas y legales que generan modelos de interacción entre el gobierno y la sociedad.

María del Carmen González, militante de Fuerza Renovadora Consideró que “la única forma de combatir la desventaja de los medios es a través de la militancia de a pie”. “También se necesita de mucha creatividad en las redes. No entrar en ningún tipo de provocación. Ni bien salió el color rosado, la gente puso la pantera rosa. Eso no fue estudiado, el pueblo saca la creatividad en los momentos más difíciles en la historia. No olvidemos que este pueblo le ganó un plebiscito a la dictadura cuando quisieron reformar la Constitución, por lo tanto hay que apostar a la ciudadanía”, agregó.

Mientras tanto, el desinterés de los medios masivos de comunicación, que al parecer aprueban la nueva Ley y articula ciertos discursos positivos o incluso, no presentan al tema como relevante hacia el debate y consenso en el ambiente mediático. Sólo han constituido pretender monopolizar la palabra. Consolidando el ocultamiento y la mentira como práctica cotidiana. El silencio a la comunicación.

Sin embargo, el pueblo entiende todo y reacciona ante las injusticias de un plan sistemático para legitimar el poder neoliberalista. . “No estamos para tirar la toalla, estamos para apretar el acelerador” gritan por las afueras del Cabildo Abierto.

FeNaPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) fue uno de los que se involucro y tomo cartas en el asunto sobre el tema. anunció en su página de Facebook la cifra consignada en el acta de la Secretaría de la Corte Electoral: 797,261 firmas, acompañado de un mensaje de agradecimiento a toda su afiliación por el gran esfuerzo realizado. «Una enorme emoción por las compañeras y los compañeros que al llamado de sus organizaciones se pusieron la campaña al hombro en situaciones cada vez más adversas, más difíciles, pero con esa entrega que es en definitiva un acto de amor por los que menos tienen, por la construcción de la justicia social, por la profundización democrática», afirmó José Olivera, Presidente de FeNaPES.

De esta manera, millones de personas se movilizaron por el tema, articulando en conjunto y dando pelea en el territorio, desafiando a la derecha, hasta dar un gran paso contrahegemónico.

El 27 de marzo de 2022 habrá referendo. Se esperan etapas decisivas el año que viene y batallando de la misma manera.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: El Observador.

