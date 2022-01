Alemania: Investigación devela estafa a República Dominicana con la gestión de vacunas antiCovid-19

Compartir

Medios alemanes informan que la República Dominicana, Libia, Barbados, Bosnia y Eslovaquia figuran entre el listado de países que fueron estafados por un médico de origen sueco que les prometió acceso a las vacunas contra el coronavirus en un mercado que no cuenta con el reconocimiento ni la autorización de las farmacéuticas.

La denuncia salió a la luz luego de un reportaje realizado por la revista de investigación alemana Frontal 21, y en el que se detalla que debido a que las vacunas escasean en la UE, los gobiernos están negociando con los distribuidores que supuestamente entregan más rápido.

En el reportaje de investigación se establece que la República Dominicana ordenó un millón de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Astrazeneca a un costo de 29.20 Euros, presentando una carta de intención de compras no vinculante, en una adquisición autorizada por la Vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña.

Una portavoz del grupo de Astrazeneca dijo a Frontal21 que actualmente «no hay entrega, venta o distribución de la vacuna por parte del sector privado.

Varios países ya han realizado pedidos al médico de Stuttgart y sus socios comerciales, incluidos Barbados , República Dominicana y Eslovaquia, miembro de la UE .

Hay demanda de millones de dosis de vacunas, aunque los precios superan con creces los que paga la UE. Esto es lo que dice en los documentos que están disponibles en Frontal21 .

BioNTech respondió a la investigación de Frontal-21 y declaró: «Ningún distribuidor privado en Alemania está autorizado para vender la vacuna. Hasta ahora, BioNTech y Pfizer solo han vendido vacunas a gobiernos u organizaciones gubernamentales como la Comisión Europea. La calidad y eficacia Nosotros, como fabricante, no podemos garantizar una vacuna que se distribuya a través de canales no autorizados y podría poner en peligro la vida».

Al igual que AstraZeneca, BioNTech dice que no tiene conocimiento de los acuerdos que los distribuidores están haciendo con sus vacunas.

El Gobierno dominicano firmó el 30 de octubre de 2020 un acuerdo con la empresa biofarmacéutica británica AstraZeneca para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-19, AZD1222, desarrollada junto con la Universidad de Oxford.

En aquella Abinader indicó que se trata de un contrato de compraventa por anticipado para el abastecimiento potencial del antiviral en el territorio nacional. Dijo que la inversión total será de 40 millones de dólares, cuatro dólares por vacuna. El primer pago de 8 millones de dólares fue aportado por el sector privado.

El lunes 15 de febrero República Dominicana recibió sus primeras vacunas contra la Covid-19, un lote de 20.000 dosis producidas por AstraZeneca en la India, que fueron compradas de emergencia por los atrasos de otros proveedores y llegaron a Santo Domingo sin anuncio previo.

Luego, el 19 de febrero de 2021 República Dominicana recibió 30,000 vacunas contra la covid-19, donadas por la India, para continuar con el programa de vacunación iniciado en el país el martes pasado con la llegada de un primer lote de 20,000 dosis.

A inicios de abril de 2021, República Dominicana recibió 91 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 a través del Mecanismo COVAX, correspondiente a la vacuna AstraZeneca/Oxford, fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur.

Las vacunas enviadas al país a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y encargado de la adquisición de vacunas COVID-19 para los países de las Américas ante el Mecanismo COVAX, corresponden a la primera partida del total de 2,169,600 dosis de vacunas que el país espera recibir por medio de este mecanismo global con financiamiento propio.

Tomado de Por Quien Votarias/ Foto de portada (ilustrativa): Forbes.

