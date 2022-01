Alicia siempre con nosotros

Compartir

Alicia, imprescindible

«Cómo duele, qué increíble la terrible noticia a principios de 2022. Pero no me voy a quejar, no creo que a ella le guste y por eso prefiero dar mi testimonio sobre esta admirable mujer.

Alicia y Bill estuvieron aquí en Río de Janeiro en agosto de 2014 donde realizaron muchas actividades. En el vestíbulo del Ayuntamiento se montó una exposición de Bill Hackwell con sus impresionantes fotos y un cóctel. En el mismo lugar en su sala, asistieron el cónsul cubano, el concejal anfitrión (Leonel Brizola Neto), Anita Prestes y Alícia Jrapko que hizo una hermosa exposición sobre los Cinco cubanos antiterroristas aún injustamente encarcelados en los EEUU. Al día siguiente fuimos a una favela para conocer y registrar esa otra realidad de la ciudad.

En la foto: Edgar González (cónsul de Venezuela en Rio) Nélida Hernández (cónsul de Cuba en São Paulo, Leonel Brizola Neto consejal en Rio – nieto de Brizola) Anita Prestes (hija de Luis Carlos Prestes e de Olga Benari) Alicia y Carmen Diniz. Alicia se quedo muy impactada con la presencia de Anita Prestea por su historia y su postura.

En esa comunidad pude percibir la dulzura de Alicia, su empatía con gente tan sencilla y pobre y cómo trataba a todos con el mismo cariño y cuidado sin importar su origen o clase social. Fue muy conmovedor ver a esta mujer con tanta empatía por todos. Todo fue espontáneo. No había duda: se podía ver al revolucionario. Al mismo tiempo, hablamos mucho de la familia, de los hijos, de cosas comunes entre mujeres de la misma generación.

Un hermoso período que pasamos juntos, con una visita a la Escuela Nacional Florestán Fernandes en São Paulo, donde hicieron otra actividad para los jóvenes latinos que estaban allí que quedaron impresionados por los relatos de ambos. Y Alicia siempre servicial, encantada con el lugar, haciéndose fotos con los jóvenes…

Alicia dejó una marca en cada uno de los que conoció y, en los más cercanos, una palabra que sólo existe en portugués: SAUDADE. Enorme.

Hasta siempre hermana querida».

Carmen Diniz, Comité Carioca de Solidaridad con Cuba. Coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos- Brasil

«Cuando las personas buenas y combativas mueren demasiado pronto, el dolor es más pesado de soportar. Adiós querida Alicia, compañera de lucha. Estuvimos codo con codo en la larga lucha por la libertad de los Cinco Cubanos. Has perdido la batalla contra el cáncer, pero sigues viva en nuestros corazones. Tus incansables esfuerzos son una fuente de inspiración. Mi más sentido pésame para Bill Hackwell, su compañero de vida, y para sus hijos y nietos. La extrañaremos mucho».

Katrien Demuynk, Coordinadora de la Coordinación Europea para la Libertad de los Cinco y presidente honoraria de Cubanismo.be / Bélgica

René González ante la pérdida de Alicia Jrapko

“Hemos perdido a una amiga de Cuba, a una latinoamericana íntegra que dedicó toda su vida a luchar por la justicia desde que era una joven, en Argentina, hasta el final de sus días en que su última batalla fue contra una enfermedad cruel, devastadora, que finalmente termino por llevársela.

Para los 5, sus familiares, el pueblo cubano, Alicia Jrapko siempre será un referente de solidaridad, de amor y con el mismo afecto, la misma dulzura que mostraba como persona enfrentó también con mucha valentía cualquiera de las metas que se propuso, incluyendo entre ellas el tema de la libertad de los 5.

Alicia aprendió a querer a Cuba, a defenderla, en momentos en que se necesitaba mucho coraje para hacerlo, en medio de aquella sociedad en la que defender a Cuba siempre implica un precio y lo hizo hasta las últimas consecuencias.

Estará siempre con nosotros, en nuestras memorias y con nosotros vivirá ese sentimiento de agradecimiento y ese cariño por ella, por Bill, su esposo que también ha sido y seguirá siendo un luchador por la justicia y por su familia.

Hasta siempre, Alicia!»

Hasta siempre amiga. Dejaste una huella indeleble en todos los que te conocimos, y aún más en quienes tuvimos el privilegio de tu solidaridad y tu cariño. Alicia Jrapko Presente https://t.co/O0sCz5Egza — René González S. (@ReneCuban5) January 12, 2022

Para la memoria de Alicia Jrapko, inolvidable

El pasado viernes 14 tras la presentación del libro «De la Comunicación a la Pandemia» en el Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa -ISRI-, Ignacio Ramonet dedicó esta importante obra a la memoria de Alicia, mujer revolucionaria que entregó la vida a denunciar las injusticias y atrocidades del imperialismo.

