Cinco verdades ocultas sobre Ucrania-OTAN

Compartir

Por Carlos Santa María.

¿Cuándo se ha dado que una nación que planea invadir a otra le avisa con cuatro años de anticipación que lo hará? Creerlo es propio de la estupidez o una malévola intención.

Ante la álgida situación conducente a una guerra desde Ucrania provocada por las fuerzas militaristas que dominan el espectro occidental, Rusia ha elaborado un memorando de paz y estabilidad que sostiene la necesidad de poner fin al camino de Ucrania hacia la membresía en la OTAN, limitar el despliegue de tropas y armas cerca de las fronteras de Rusia, prohibir el despliegue de misiles de mediano, corto alcance y de armas nucleares fuera del territorio nacional de cada parte y detener su expansión hacia el este. Ante ello, USA-OTAN respondería muy pronto, aunque todo augura que el conflicto puede prolongarse, perjudicando principalmente a la Europa domesticada y la humanidad misma.

Se destacó que ignorar la solicitud de Moscú podría conducir a una “respuesta militar” similar a la crisis de los misiles cubanos de 1962, ya que ni Estados Unidos ni la OTAN están cambiando su política agresiva hacia Rusia, acompañados de ataques militares contra los independentistas del Donbás en el este de Ucrania desde 2014, lugar del cual puede provenir la escalada estadounidense al denunciarse el posible uso de un atentado químico para crear un motivo de guerra acusando a su contraparte.

Al respecto, es fundamental definir cinco verdades ante la increíble falsedad e histeria planteada en los Medios Masivos de Desinformación (MMdeD).

Primera: el régimen estadounidense y la OTAN se han apoderado de la Unión Europea (UE) ocupándola con bases militares, propiciando una política de agresión a naciones soberanas, impulsando campañas mediáticas de terror contra presuntas ‘agresiones extranjeras’, cambiando la historia (especialmente de la Segunda Guerra Mundial) para hacerse víctimas y vencedores, entre muchas otras acciones propias del manejo autoritario de gobiernos no democráticos en su esencia (1).

Segunda: han atribuido a los intentos separatistas de Rusia la división del país en dos áreas, escondiendo la realidad: desde que las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania y entablaron una tregua con las autoridades de Kiev, en 2015, no se ha logrado alcanzar la paz tan deseadaen la misma línea bélica dePetró Poroshenko, quien prometió terminar el conflicto en cuestión de días si era elegido como presidente en 2014.

El problema para Kiev es que cualquier avance de sus fuerzas sería una violación a los acuerdos de Minsk. Además, las repúblicas de Donetsk y Lugansk están bien preparadas para este desenlace provocándole otra derrota más, aunque la acumulación de fuerzas agresoras en este último año la sobrepasa en el doble mínimo.

Tercera: la historia presente demuestra la incapacidad USA-OTAN para aportar pruebas que demuestren el carácter agrio del vecino. Muestra de lo anterior es su involucramiento directo en la generación de conflictos especialmente al verse derrotados y el anuncio de la presencia de las fuerzas especiales estadounidenses en Yemen por parte del Pentágono sin argumentar ninguna excusa o motivo fiable, democrático.

Cuarta: la idea fundamental, además de engañar a la opinión pública internacional (así como se hace sobre Irán o Venezuela al deformar la realidad que no les conviene), es fabricar artificialmente la imagen de que existen amenazas que se materializarán, lo que implica aumentar su pie de fuerza…aunque nunca comprueben lo que manifiestan, igual que el frasco atómico en Irak.

Quinta: exponer que la OTAN-USA es una entidad defensiva, leal, ambiciosa de la paz y la estabilidad, oculta que solo atacan en gavilla a países con ejércitos débiles, sin entender que su cobardía provoca la fortaleza de los pueblos y los frustra tal como la lección amarga que les propició Vietnam, fracaso que marca la tendencia en el mundo actual.

Desde lo mediático, la táctica que siempre emplea dicha alianza es la de mentir creando expectativas de conflicto por parte de otros cuando en realidad son ellos los que los provocan. Dos ejemplos bastan: la guerra contra las supuestas armas mortíferas en Irak que causaron más de un millón de asesinatos o muertes civiles; los jóvenes estudiantes ‘enojados y pacíficos’ que se tomaron casi toda Siria a través del terrorismo internacional modelo USA. El uso de la doctrina nazi de Gooebels ha sido empleado hasta la saciedad ocupando gran parte de continentes como la referida a América Latina, llena de catástrofes y genocidios políticos por parte de los ‘ejércitos de la libertad’ anglo estadounidense sionista.

El objetivo de esta campaña es debilitar la economía rusa a través de sanciones que parezcan válidas, para lo cual se usa el engaño. Sin embargo, el Gobierno ruso de inmediato adelanta sus opciones que cumplirá y con ello deja las amenazas y bravuconadas propias de los agresores en su punto exacto.

Respecto al sistema Swift, ya se ha dado cuenta Europa que lesionar a Moscú les traería muchos más problemas a ellos mismos en forma de ‘bomba atómica comercial’ (2). En lo que concierne al no retroceso de misiles que puedan atentar contra el pueblo ruso directamente desde Europa, se ha planteado no descartar el emplazamiento de un sistema adelantado en Cuba o Venezuela, a millas de EE.UU. y que provocó el conflicto en los años sesenta, unido a una respuesta técnico-militar. En cuanto a Ucrania, además de considerar un trastorno mental la “invasión” propuesta desde años atrás, el gobierno de Vladimir Putin ha reiterado que no aceptará un conflicto con el Donbás, por lo cual actuará en consecuencia…protegiendo a la ciudadanía en esos territorios.

El año 2021, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró la estrategia de «desocupación» de Crimea (reincorporada a Rusia por referéndum mayoritario del 96%) y la recuperación de la zona ‘rebelde’ (Donbás) a sangre y fuego de ser necesario, ante lo cual la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que todo esfuerzo de Kiev de reintegrar Crimea a Ucrania es ilegítimo y se percibirá como agresión contra su nación.

La realidad es que la OTAN aspira a ocupar Ucrania. Ojalá no se convierta Europa en el nuevo Medio Oriente y, por el contrario, se cumpla el axioma perfecto: si salen de ese territorio las fuerzas estadounidenses otancistas, seguramente la paz retornará a ese continente.

(1) Democracia occidental significa básicamente elecciones y no se refiere a la distribución equitativa de las riquezas o la eliminación de la corrupción.

(2) https://actualidad.rt.com/actualidad/417086-lider-entrante-cdu-alemana-compara-desconexion-rusia-swif

Tomado de HispanTV.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...