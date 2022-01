Colombia: Los Wayuu y el chantaje del hambre con la energía eólica

Compartir

Por Eliécer Jiménez Julio.

Si el hambre, la sed, la contaminación, y el olvido del gobierno colombiano viene arrasando con la etnia wayuu asentada en La Guajira, al norte de Colombia, otra penuria se suma, el chantaje eólico de la necesidad y el hambre, sin contar con el desplazamiento y las confrontaciones internas que se están dando a raíz de las instalaciones de varios parques eólicos en los territorios ancestrales de esta población originaria.

Lo que algunos consideran una bendición de la naturaleza tener en La Guajira riquezas mineras y ventajas como el viento y el sol, para las comunidades wayuu pareciera ser una maldición, ya que están siendo empujados a desplazarse y desaparecer, todo esto en aras del desarrollo y ganancias económicas de poderosas empresas multinacionales patrocinadas por el gobierno colombiano las cuales vienen invadiendo de forma desproporcionada el bello, rico y semidesértico territorio ancestral de los wayuu.

Esto debido a que, sin el lleno de requisitos legales como las consultas previas en debida forma, y en donde algunos wayuu vienen siendo prácticamente «chantajeados» a raíz de sus grandes necesidades alimentarias y por unas cuantas monedas de parte de las empresas multinacionales que están «invadiendo» el territorio con gigantescos aerogeneradores los cuales están impactando desde ya social, cultural, espiritual, territorial y ambientalmente a esta comunidad con el auspicio de los gobiernos , dirigentes nacionales , regionales y locales, los cuales guardan silencio cómplice ante la tragedia que vive y le espera a esta etnia que de continuar así están llamados a desplazarse y extinguirse.

Negociación desigual

Para el abogado Álvaro Iguarán Uriana, reconocida autoridad tradicional indígena Wayuu, en Casiyourén, alta Guajira, Corregimiento de Bahía Honda, en el Municipio de Uribia, alla donde comienza Colombia esto : «Es muy preocupante ya que como se está negociando en forma desigual las consultas previas con todas las empresas de energía eólica que se están estableciendo en nuestro territorio se vienen haciendo consultas previas amañadas y patrocinadas por el gobierno nacional sin la información correspondiente y sin el consentimiento libre y formal de las comunidades. Mientras las empresas eólicas se presentan con todo su equipo profesional técnico a negociar, los wayuu apenas alcanzan a medio mover la cabeza y dar un consentimiento sin saber que están aprobando, porque las empresas no están siendo claras acerca de lo que va a suceder en el territorio».

El dirigente wayuu y abogado, dijo que : «Las consultas previas que se están haciendo se deben revisar en su totalidad para saber si cumplieron con todos los requerimientos jurídicos y legales establecidos en la normatividad colombiana y en el convenio 169 de la OIT. Esto es algo preocupante ya que todas esas consultas tienen graves falencias e inconsistencias que van en detrimento de nuestras comunidades y el territorio wayuu».

Lo que muchos no saben es al menos unos 65 parques eólicos deberán estar funcionando hacia el 2030 en toda en toda la Alta y Media Guajira. Unas 600 comunidades Wayuu tendrán impactos con unos 2.600 aerogeneradores que serán instalados en el 97% del territorio Wayuu.

Para este dirigente wayuu «Las grandes inquietudes están latentes ya que el presidente colombiano Iván Duque tiene previsto inaugurar en los próximos días el primer parque eólico con 10 aerogeneradores pero proyectado para 14 y eso que es la empresa más pequeña que tiene ISAGEN, la cual se comenzó a hablar desde el ano 2.002 de estos proyectos y en el año 2.009 se empezó supuestamente a tocar el tema de las consultas previas, pero sin tener en cuenta todos los miembros de las comunidades y de los dueños de los territorios como son los « Auraurayuu » o autoridad tradicional ancestral de cada Eirruko del territorio Wayuu desde nuestra cosmovisión; estas autoridades no han sido consultadas y nuestro territorio ha sido invadido con la venia del gobierno y sin tener unos defensores propios que verdaderamente puedan decir esto no se puede y ni siquiera saben los indígenas cual va ha ser el impacto ambiental, social, económico que van a tener en nuestro territorio ancestral».

Iguarán Uriana dijo que «Las implicaciones son grandes y profundas ya que se viene más desertificación, ya que este territorio es semiárido y los molinos eólicos lo van a secar mucho más, las fuentes hídricas van a cambiar su cause natural, además la violación de los sitios sagrados que para nosotros los indígenas wayuu tienen una connotación espiritual inmensa no han sido tenidos en cuenta, entre otras, son las cosas que nosotros los indígenas wayuu venimos reclamando, sumado a los modelos de compensación irrisorias que están estableciendo para utilizar el territorio por el termino de 25-30 años lo que no llega a solventar el mínimo vital de nuestras comunidades».

Vejamenez, migajas y chantaje con el hambre

Y se habla de desarrollo, de mano de obra, nada de eso está existiendo y no va haber ese desarrollo socio-económico que el gobierno le ha querido meter a nuestras comunidades «cacareandolo» a nivel internacional lo cual no es cierto ; si las veedurías internacionales vinieran a La Guajira se darían cuenta de todos los vejamenes que tenemos que pasar las comunidades indígenas en las denominadas consultas previas, como los tratan con migajas en negociaciones desiguales de un poderoso internacional con todos los recursos, contra una comunidad indígena que esta pasando y negociando con la física hambre, ya que necesitan conseguir algo de comer y no porque le van a solventar el modus vivendi o mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y que no vemos futuro ya que están generando conflictos interétnico dentro de los territorios.

Hambre, desnutrición, sed, abandono, muerte y desplazamientos

Iguarán Uriana expresa que : «es mucho lo que se puede hacer en la medida que las veedurías nacionales e internacionales miren hacia La Guajira y nuestra comunidades indígenas, esto va ha ser determinante ya que solamente así podremos tener una voz de alerta si la comunidad internacional nos apoyan porque el gobierno colombiano no nos va a apoyar ya que este hace todo lo imposible para favorecer las multinacionales que están instalándose en la construcción de de los parques eólicos en nuestro territorio y perjudicarnos, ya que el gobierno colombiano no ha sido capaz de cumplir con la sentencia T302 del 2017 donde la Corte Constitucional lo conmina a solucionar el problema de desnutrición a la niñez Wayuu, al problema por falta de agua , salud, transporte, etc y esto va también camino al fracaso».

No tenemos futuro y las autoridades regionales no hacen nada!

Si los españoles no pudieron conquistarnos a nosotros los wayuu , el gobierno colombiano está terminando de acabar con la existencia de nuestras comunidades y nuestro territorio wayuu, sumado a que las autoridades y dirigentes regionales , departamental, locales no están haciendo absolutamente nada, ni los ejecutivos, ni los legislativos a pesar que se les ha invitado desde el gobernador, alcaldes, diputados, secretarios de asuntos indígenas , los entes de control , Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, la Controlaría General de la República se les han invitado para que asistan a las reuniones, observen y sirvan de garantes para hacer las cosas de forma transparente y brillan por su ausencia a pesar que son invitados , por ello los wayuu no tenemos garantías cuando estamos negociando con las multinacionales en inferioridad de condiciones y con física hambre, a pesar que algunos asesores que conocemos y advertimos de no negociar, algunas indígenas nos dicen «es que estamos pasando física hambre y tenemos que recibir lo que medio nos den para ver si así paleamos la desnutrición que tenemos y el hambre de nuestros hijos».

Organización y Constituyente Wayuu

En medio de las grandes dificultades con un pasado y presente de hambre, sed, olvido y muerte y un futuro peor por el desplazamiento y el miedo a desaparecer, los dirigentes indígenas wayuu no se amilanan y siguen en proceso de dialogo interno para la lucha y por ello : «nos estamos organizando y reuniendo para poder poner un alto contra todos estos abusos del gobierno con todas las leyes, normas, decretos etc que ha venido implementando en contra de nuestras comunidades ya que recientemente el gobierno expidió la Ley de transición energética la cual es acabar y usurpar los territorios a nuestras comunidades indígenas, porque la tienen que declarar como de prioridad pública para así llegar y explotar nuestros territorios ancestrales, esta Ley es una falsedad ya que, están implementado más la explotación del carbón, así está actuando el gobierno, pero nosotros nos estamos organizando, promoviendo una Asamblea Constituyente del Pueblo Wayuu, para ponerle un tajo al gobierno y parar todos estos abusos y violaciones que a través de la expedición de normas contra el pueblo wayuu viene realizando el gobierno colombiano», concluyó Álvaro Iguarán Uriana.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Reuters.

