Covid-19: La Flurona, nada nuevo bajo el sol

Compartir

Por Alberto Sicilia.

Estos días habrán oído hablar de la Flurona: así se ha bautizado a una infección de gripe y Covid-19 a la vez. El nombre elegido suena un poco a invasión zoombie, cuando en realidad no es nada raro. Que alguien sufra una infección por dos virus diferentes sucede de manera habitual.

¿Qué es una gripe? Una gripe es una infección causada por un virus de la familia ‘influenza’. Estos virus, aunque también codifican su información genética en ARN, son completamente diferentes al coronavirus que provoca la Covid.

¿Qué significa tener la flurona? Significa estar infectado por el coronavirus SARS-CoV-2 y, a la vez, estar infectado por un virus de la gripe.

¿Y el coronavirus y los virus de la gripe no se pueden mezclar y crear un nuevo virus más peligroso? No. Los virus de la gripe y el coronavirus no se pueden mezclar genéticamente para crear un virus más peligroso.

Igual que se puede tener la Covid y a la vez una infección por hongos, pues también se puede tener la covid y el virus de la gripe. Son dos ‘bichos’ diferentes y cada uno va por su camino.

Estar infectado por dos virus no es algo tan extraño

Los humanos estamos expuestos de forma continua a virus que circulan entre nosotros. Por ejemplo los Rhinovirus que provocan los resfriados o los Coronavirus 229E, NL63, OC43 y HK1. De muchas de esas infecciones ni nos enteramos porque nuestro sistema inmunitario las mantiene a raya. Otras apenas nos provocan un pequeño constipado.

¿Y por qué se habla tanto ahora de la Flurona?

Lo cierto es que no lo sé. Hace ya casi dos años que se detectaron los primeros casos de covid y gripe a la vez. Y ha habido muchos menos de lo esperado gracias a las mascarillas, los geles de limpieza de manos y las medidas de distancia social: gracias a eso, el virus de la gripe casi no ha circulado.

Basta mirar el siguiente gráfico. En color gris está el porcentaje de casos de gripe en un año normal. En color rojo, durante la pandemia. Gracias al distanciamiento social, ha habido muy pocas gripes.

Lo mismo ha ocurrido con el virus sincital que provoca infecciones respiratorias. O con otros coronavirus que provocan resfriados.

¿Esto significa que la Flurona no tiene ninguna importancia? Tampoco es eso. Para alguien que esté pasándolo mal por Covid, probablemente no le ayude que a eso se le sume una gripe. Pero estos casos han sucedido desde que comenzó la pandemia. Aunque ahora se haya bautizado como Flurona y se hable mucho de ella, no es nada nuevo.

Tomado de Página/12/ Foto de portada: EFE.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...