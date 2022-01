Cuba: Irma Cáceres y el periodismo infinito

Compartir

Por Flor de Paz (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La periodista Irma María Cáceres Pérez, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la Vida, nació en la finca Palmarito, en Potrerillo, a unos cinco kilómetros de la ciudad holguinera de Gibara.

Potrerillo fue uno de los hatos fundados por los españoles en aquella zona y, entre sus primeros habitantes estuvieron los bisabuelos maternos de Irma: Don Antonio y Doña Caridad, que vivieron hasta los 106 y 107 años.

—Con la cabeza clara, como reyes, sentados en sus balances o taburetes, mascando tabaco y tomando café desde la madrugada. Tuvieron siete hijos, uno de ellos, el mayor, mi abuelo Santiago.

Irma, la única hija de Juana Amelia y Carlos, vivió hasta los 16 años en una casa que estaba a unos pocos metros de la del bisabuelo, la de los Pérez Betancourt, donde residía toda la familia; y a menos de un kilómetro, la del abuelo paterno, la de los Cáceres Sánchez, que eran canarios.

En Palmarito, las fincas se diferenciaban por el apellido del hombre de la familia. Las casas eran grandes, cocina de leña, portal, paredes y pisos de madera, techos de guano con alto puntal. Estaban construidas separadas de la tierra. No había luz eléctrica. De las paredes, casi siempre blancas, pintadas con cal, pendían retratos que evocaban historias ancestrales, de los bisabuelos y tatarabuelos, de los choznos y los bichoznos, y de otros parientes. Frente a la casa de Irma, por suerte, había una escuela (la pública No. 17) que alcanzaba hasta el sexto grado.

En Palmarito, muchos sabían leer y escribir, pero no pasaban del nivel primario, aunque tenían hábitos de lectura. En la casa de Irma, y en la de sus abuelos, maternos y paternos, había muchos libros de escritores franceses, españoles y cubanos. Su maestra, Isabel Barciela, que vivió en aquellas casas, también le había dado clases a Juana Amelia cuando era una niña.

La niña Irma iba a la misma escuela que todos sus primos. Con ellos jugaba a la pelota y se subía a los árboles. En ese colegio también estaban otros tres hijos de su padre, y muchas primas y vecinos.

En casa de Irma María Cáceres Pérez, y en la de sus abuelos, no sólo se hablaba de las cosechas y las hazañas de los bueyes. Se hablaba de cómo se formó la Tierra, de cómo los vientos atraían las nubes y por qué iban en una u otra dirección; se escuchaba “roncar” al mar y por el sonido del oleaje se sabía cómo estaba la marea. Y toda esa sapiencia empírica era coherente con el pasado en Canarias y en otras regiones de España, con la nostalgia de no haber vuelto nunca.

—Por eso digo que mi abuelo Santiago hablaba de las alturas y de las profundidades. De historias sin fin sobre el espacio, la vida, la muerte y los fantasmas. Sobre alguien que vio, o sintió un día, al jinete sin cabeza que cabalgaba en noches de lunas claras, como una luz que viajaba de un lado a otro. Primero mi abuela, y luego mi mamá, siempre decían: “ya están esos con el mismo cuento de si cuando la gente se muere va o no al cielo”.

La vida en Palmarito era muy metódica. Las familias se alimentaban con lo que se producían en las fincas propias, y desde muy temprano, en casa de Irma, y en la de sus abuelos, los hombres se reunían para tomar café y preparase para ir al campo. Hablaban de los sembrados, de las frutas y las plagas, de cuándo debían parir las puercas, de los animales que nacían con defectos. Las familias, sin proponérselo, competían entre sí: ¿cuál tenía mejores gallinas o más guanajos, ¿qué gallina había puesto más huevos? Con la misma certidumbre, un hombre llevaba el periódico desde Gibara. Y también las revistas y los libros… Era un mundo macondiano. Potrerillo y Palmarito son asentamientos muy recientes, de aproximadamente 200 años. Creo que allí no hubo aborígenes.

Los caminos desde ambos poblados hasta Gibara eran estrechos. Al andarlos, con unos ocho años de edad, Irma observaba a los campesinos que pasaban a caballo y llevaban delante una cajita rosada. Hasta que le preguntó a su madre, y ella le dijo que eran los niños que se morían, porque por allí había áreas donde vivía gente muy pobre, que peregrinaban. “Los llamados caminantes pasaban con sus hamacas al hombro de un lugar a otro buscando trabajo, comida o un simple descanso en algún rancho de aperos. También, en las arenas del mar, pernoctaban personas en precarias viviendas, que cambiaban pescado por un poco de leche”.

—Por aquellos mismos trillos retumbaban los cascos de los caballos de la guardia rural y la alerta de los mayores de cerrar la casa, y esconder a los niños.

—Como a dos kilómetros de Palmarito, por Potrerillo, pasaba el ferrocarril. A mí todavía me gusta mucho el sonido del tren: cha, cha, cha, y luego ese pitazo prolongado cuando está llegando, piensa Irma.

Fue a la secundaria en Gibara. Se llamaba la Escuela Superior. Sus primos, varios vecinos y ella, iban caminando y cantando hasta el Caliche (unos dos kilómetros todos los días), por donde pasaba la guagua dos veces al día. Y vigilaban las nubes, por si llovía o crecían los arroyos.

—Esta zona de Potrerillo, Palmarito, Jagüeyes y Gibara estaba enlazada por dos puentes de madera, que fueron averiados por los combatientes de la Revolución para evitar el paso de las tropas batistianas. Más tarde el mar y el ciclón Flora arrasaron con ellos. Desde entonces, esta región solo está vinculada con la ciudad por el mar.

Para cursar el bachillerato, Irma tenía que trasladarse dos o tres veces a la semana a Holguín, a unos 40 kilómetros de su casa. Estaba en segundo año cuando triunfó la Revolución y empezó a trabajar como maestra en La Palmita, Melones, cerca de Guardalavaca. Iba en un viejo jeep Willy y luego a caballo. Más tarde, dio clases en Palmarito, en la misma escuela donde estudió y alfabetizó. Entonces pensaba que iba estudiar magisterio. Incluso, se anotó como maestra voluntaria para ir a la Sierra Maestra junto con su amiga Sara Sanfiel, pero una gripe e inconvenientes climáticos lo impidieron en ese momento. Casi se va a una beca en Rusia, pero le llegó otra que había solicitado para estudiar en La Habana y se decidió por el idioma francés. Empezó a estudiar en la Pablo Lafargue, en Miramar.

Fue aquella la primera vez que vino a La Habana. Llegó en un tren, desde Holguín, que paraba en todas las estaciones. Hizo el viaje en compañía de Migdalia, de la escuela de La Palmita, que luego estudió Medicina, como siempre deseó.

—A punto de montar el tren, en el estribo, la madre de Migdalia me dijo muy seriamente: “usted es la maestra, ya sabe es responsable de ella”; aunque Migdalia y yo somos casi de la misma edad…Todavía mantengo estrechos lazos con esa familia, la de los Oliva.

En 1965 Irma María Cáceres Pérez matriculó en la Escuela de Periodismo y se graduó en 1969, hace más de 50 años. Entonces formó parte de las milicias universitarias, hizo investigaciones sociales en Remates de Guane, Pinar del Río, en Gran Tierra y Punta de Maisí. Al tanto de la posibilidad de entrar a la Escuela de Periodismo, se presentó a los exámenes de ingreso. Pensó que no perdía nada con intentarlo. Inquietudes no le faltaban.

—Iba un poco desesperanzada porque muchos de los aspirantes ya tenían algún conocimiento sobre el oficio o lo ejercían.

Fue entrevistada por los periodistas Ernesto Vera y José Benítez, dos grandes de la profesión en Cuba. De trescientos candidatos, seleccionaron cien. “Para mi sorpresa, cuando fui a mirar los resultados en los cristales de la Facultad de Letras, estaba en la lista de los aprobados”. Y, al cabo, se graduaron 27.

—Teníamos clases mañana y tarde. Los interesados en aprender idiomas también íbamos a la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, donde daban lecciones de inglés y francés.

Comenzó las prácticas en el periódico El Mundo, escogido como taller para la Escuela. Posteriormente estuvo en todos los rotativos de la época. Prensa Latina era entonces muy demandada por los estudiantes porque tenía una cobertura nacional e internacional. Además, había periodistas de mucha valía, muy famosos, de América Latina. PL era la ventana de la Revolución al mundo, en una etapa en que todos los países latinoamericanos habían roto relaciones con Cuba, excepto México. La Agencia tenía oficinas en muchas naciones.

En PL hacían labor de captación entre los estudiantes de periodismo, y daban cursos de redacción a los que Irma Cáceres asistió, pero imaginó que, con certeza, ejercería la profesión en el periódico de Holguín o en el de Santiago, que eran los más importantes de la provincia oriental.

—Cuando me dijeron que iba para Prensa Latina (PL), no lo podía creer. Pensé que se habían confundido de nombre.

Al principio su trabajo en Prensa Latina fue muy rutinario, pero de mucho rigor. Los primeros nueve meses redactó cables sin parar, de los cuales los jefes no trasmitían una buena parte. Hasta que un día, luego de contarle su insatisfacción al profesor José Bodes, todo cambió.

Pasó a trabajar entonces en el área de África y Medio Oriente de PL, y empezó a indagar sobre esas regiones.

A veces parece —piensa— que hace muy poco tiempo estuve como corresponsal en Angola; en las conversaciones para el retorno las tropas cubanas, un verdadero sueño hecho realidad; en Polonia, durante la crisis política o en Naciones Unidas, en Nueva York.

En África y Medio Oriente

El 11 de febrero de 1990, después de 27 años en cautiverio, Nelson Mandela fue liberado. Irma, que como corresponsal de PL en África y en Medio Oriente había conocido a muchas personas vinculadas a las luchas de ese continente, y que escribió sobre él cuando estaba en la cárcel, no veía cercana esa posibilidad.

—Y luego, cuando lo conocí, pensé en su voluntad, en cómo no pudieron matarlo, en cómo no pudieron vencerlo. Pasa que a veces que una no se da cuenta del momento que está viviendo y lo ves con naturalidad. Mandela era un hombre muy alto, muy erguido. Tenía la bondad reflejada en el rostro, un rasgo que se le fue incrementando con el tiempo.

— Fidel fue a Sudáfrica cuando se celebró la Conferencia contra la Discriminación Racial en ese país. Y viajó en barco a Robben Island, donde el líder sudafricano estuvo la mayor parte del tiempo encarcelado. Tuve el privilegio de ir en esa nave y presenciar esa visita. Me impresioné mucho, porque durante largo tiempo, cuando pensaba en él, lo situaba en su celda, en un espacio pequeño como aquel.

Días antes de la llegada del líder cubano a Sudáfrica, Irma, que se encontraba allí, recibió una llamada de la prensa de la cancillería de ese país. Estaban preocupados porque no sabían si ponerle un telepromter a Fidel, pues sabían que él improvisaba: ¿Cómo hacer para cumplir con nuestro trabajo?, le preguntaron.

—No se preocupen, que Fidel no necesita telepromter. Fidel tiene el telepromter aquí, respondió ella señalando a la cabeza.

“Ya sabemos cómo era Fidel, que empezaba por un tema, a la mitad del discurso cambiaba, y al final volvía al principio y lo entrelazaba todo”.

—Recuerdo que en Rusia, en un receso del último Congreso del PCUS, a inicios de 1987, pude acercarme a él y le pregunté:

—Comandante, ¿qué le parece la perestroika?

Él pensó y me dijo:

— ¿Y a ti qué te parece la transparencia?

Fidel respondía o no, pero siempre escuchaba con mucho interés y encantaba a las personas con su tono coloquial.

—En el ejercicio del periodismo he vivido grandes momentos en numerosos viajes con Fidel. Luego, también hice coberturas con Raúl, y cuando la desaparición física de Chávez. Estaba en Venezuela como corresponsal. Fue muy doloroso y verdaderamente difícil lograr que alguien pudiera decir algo con coherencia sin llorar, gritar, expresar su dolor; tenía primero que consolar, dar el pésame.

Un noticiero sin corbata

¿La televisión? Nunca estuvo en los planes de Irma María Cáceres Pérez. Se sentía muy bien en Prensa Latina cuando abrieron el Canal Tele Rebelde y la llamaron para que se quedara definitivamente y creara la Redacción de Internacionales.

Había empezado por el Noticiero Estelar de las ocho de la noche. Con dos o tres colegas más de PL, iba uno o dos días a la semana para hablar del tema de actualidad. Estuvo desde el nacimiento de la Revista de la mañana. Durante siete u ocho años alternó entre PL y la televisión. Superados los primeros años de la década de los noventa, cuando solo había quedado el Noticiero Estelar, le pidieron reiniciar el espacio. Creó el noticiero Al Mediodía con Julio Acanda.

—Hicimos un noticiero sin corbata, muy dinámico, de acuerdo con el horario y con la difícil situación económica de Cuba en aquel momento. Sobrio, sencillo y cercano a los públicos. Pusimos a Julio con chaqueta, pero sin corbata. Además, los reporteros le pedían a los camarógrafos: “graba ya editado”. Entonces llegaban al estudio con los materiales acabados de grabar y maquillándose para salir en cámara.

Dice después que ese noticiero cumplió 25 años y que todavía le quedan algunos rasgos de su época inaugural, aunque tiene que ganar en inmediatez. “Es el que más tesis tiene en la Escuela de Periodismo”. Mientras habla abre los ojos hasta el límite que le permiten los parpados y pestañea, en un gesto habitual que converge con la entonación de sus palabras.

Tantos años frente a las cámaras han reforzado este prurito: ser una mujer presumida. Irma piensa que nadie nace con esa actitud, sino que tiene que ver con la educación que se recibe.

—A mi mamá le parecía, incluso, que yo no era lo suficientemente cuidadosa, porque ella era muy presumida. Creo, además, que la apariencia también implica una cuestión ética y de respeto a las personas. Nadie concibe a un médico con una bata sucia. Yo he sentido la responsabilidad de la profesión y un hábito que se fue forjando. No resisto mi imagen de otra manera. Las personas también te van concibiendo de una forma y luego te exigen. Cuando haces un trabajo público tienes que respetar eso y debes vestirte ordenadamente.

Al cuidado de la imagen añade el del comportamiento. “Es una escuela. Me parece que es mucho mejor tratar bien a las personas que tratarlas mal, los resultados van a ser siempre muy diferentes”.

También es preciso —agrega— tener una línea de pensamiento consecuente con lo que escribes y un vocabulario rico. “No pueden tenerse faltas de ortografía, pero tampoco faltas de ortografía mentales, porque se muestran. Las personas piensan que si estás allí es porque sabes y porque les vas a decir algo interesante. Entonces para hablar hay que saber y tener técnicas para comunicar. Esas son ideas que considera básicas para el ejercicio del periodismo”.

Irma María Teodora y de la Caridad

Desde que en la década de los 70 fue puesto en práctica en Cuba el Carné de Identidad y el Registro de la Población, Irma María Cáceres Pérez tuvo estos dos nombres. Antes, cargó con cuatro: Irma (el que le eligió su progenitora) María (porque su tía le hizo una promesa a la Virgen María) Teodora (porque le tocó en el calendario) y de la Caridad (porque otra persona de la familia había pensado en esta virgen).

—Yo le preguntaba a mi madre, ¿por qué no me pusiste Amelia?, que es un nombre tan bonito. Y ella, de quien heredé el biotipo, los gestos y la forma de comportarme, me decía: “pensé que no te iba a gustar y estuve mucho tiempo buscando un nombre corto que tuviera vocales.

“Pero cuando me fue a inscribir le dijeron: `Oiga señora usted no ha pensado en el futuro de su hija, un nombre tan largo no cabe en un sobre de carta´”.

El próximo 28 de abril del año en curso Irma María Teodora y de la Caridad cumple 80 años. No piensa en la jubilación. “Que me jubile la vida, porque el periodismo es infinito”.

(*) Periodista cubana especializada en temas científicos y Directora de Cubaperiodistas.

Foto de portada: Kalia.

