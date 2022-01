Cuba: La NED invirtió 5 millones de dólares para voltear al gobierno de la isla

Compartir

Por Héctor Bernardo.

Según los datos de la propia agencia norteamericana, en solo un año, en plena pandemia y mientras Washington profundizaba las medidas del bloqueo ilegal contra la isla, a través de la Fundación Nacional para la Democracia el gobierno norteamericano invirtió 5 millones de dólares para difamar, agredir y desestabilizar al gobierno cubano.

En 1983, el presidente republicano Ronald Reagan dio origen a la Fundación Nacional para la Democracia, conocida por sus siglas en inglés NED (National Endowment for Democracy). Desde sus inicios, este organismo, junto a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés como USAID (United States Agency for International Development), ha funcionado como uno de los brazos económicos de la política injerencista del gobierno de Estados Unidos, financiando Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y fundaciones, que se disfrazan con nombres de valores muy loables (como democracia o libertad), pero que tienen como finalidad desestabilizar a los gobiernos que no se alinean con las políticas de Washington.

Esas políticas injerencistas se han desarrolladas en muchos países del mundo, en especial en aquellos que se encuentran en lo que Estados Unidos considera su “patio trasero”: América Latina y el Caribe.

Según se detalla en la propia página del organismo, “En 2020, el programa LAC del National Endowment for Democracy (NED) brindó un apoyo fundamental para promover la democracia en los países bajo los regímenes más autoritarios: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dos países en transición, Ecuador y Bolivia, ofrecieron importantes oportunidades para revertir la anterior legislación autoritaria sobre libertad de expresión e independencia judicial, y para fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales. En el Triángulo Norte, la NED amplió los programas anticorrupción, de medios digitales y de derechos humanos. La NED reafirmó compromisos con los países más grandes de la región: Brasil y México, que actualmente enfrentan las amenazas de gobiernos populistas de derecha e izquierda, respectivamente” (Página oficial de la National Endowment For Democracy).

Como se puede apreciar, desde el organismo se tilda de “regímenes más autoritarios” a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que fueron abiertamente agredidos a través de la red de fundaciones y ONG’s que tiene esta entidad y difamados desde los medios de comunicación que también son financiados a través de estas organizaciones o entidades similares, medios que tienen un claro alineamiento con las políticas del Departamento de Estado norteamericano.

En el mismo párrafo se refieren a Bolivia como un país “en transición”, cuando, en realidad, había sufrido un golpe de Estado (2019) y en ese momento (año 2020) estaba bajo el gobierno de facto de Jeanine Áñez y Arturo Murillo. También se dice que Brasil y México “actualmente enfrentan las amenazas de gobiernos populistas”, poniendo en una misma línea al gobierno de Jair Bolsonaro con el de Andrés Manuel López Obrador.

En la página de la NED también se informa que, el 30 de noviembre de 2018, se realizó un encuentro en el que participaron el senador demócrata, Robert “Bob” Menéndez y la integrante republicana de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, dos reconocidos activistas contra los procesos populares de la región y con vínculos con los sectores más reaccionarios de la emigración cubana radicada en Miami. Junto a ellos, estuvieron en esa actividad el presidente de la NED, Carl Gershman y el administrador de la USAID, Emb. Mark Green: “CSIS presentó a los líderes de NED en un evento del 30 de noviembre con un enfoque en América Latina titulado Trabajando hacia un hemisferio de libertad: conectando a los líderes democráticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Después de los comentarios de apertura del senador estadounidense Robert Menendez (D-NJ), el presidente de NED, Carl Gershman, participó en una conversación con la presidenta del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), y el administrador de USAID, Emb. Mark Green. Gershman aprovechó la oportunidad para agradecer a la congresista Ros-Lehtinen por su inquebrantable apoyo al trabajo de los activistas democráticos de todo el mundo y le entregó una impresión enmarcada de la Diosa de la Democracia, construida originalmente por estudiantes activistas por la democracia en la Plaza de Tiananmen en China hace casi 30 años atrás. Más tarde, la directora sénior de NED para América Latina y el Caribe, Miriam Kornblith, participó en un panel con activistas de Venezuela y Cuba, moderado por Moises Rendon de CSIS”.

Luego se agrega que: “este evento reunió a agencias de desarrollo y legisladores de EE. UU. con líderes democráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Cuba en la mira

Desde el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, Estados Unidos ha buscado por toda las vías forzar un cambio de gobierno en la isla. El criminal bloqueo económico, comercial y financiero que de forma ilegal y unilateral Washington mantiene contra la isla, y que ha sido rechazado por la gran mayoría de la comunidad internacional en 29 votaciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es, sin dudas, el ejemplo más concreto de esa agresión sistemática que el gobierno norteamericano mantiene contra ese pueblo.

Los impulsores del bloqueo han confesado en más de una oportunidad que esa serie de medidas tienen como fin asfixiar al pueblo cubano, provocar caos y así generar un cambio de gobierno y de sistema político (lo que suelen sintetizar en la expresión “cambio de régimen”).

Durante los años de pandemia, 2020 y 2021, el gobierno norteamericano (primero con la conducción de Donald Trump y luego con la de Joe Biden) profundizó el bloqueo con nuevas medidas. Se impidió la entrada de medicamentos, de respiradores, de combustible y de recursos económicos para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19. En ese marco, se fomentaron protestas para desestabilizar al gobierno e intentar así darle a la isla el golpe final (un nuevo intento fallido que generó malestar y sufrimiento en el pueblo cubano, pero que no logró doblegarlo).

En el capítulo dedicado a Cuba en la propia página de la NED, se muestra la lista de los recursos que, durante el año 2020, ese organismo ha destinado a promover la desestabilización en la isla (desestabilización que el organismo maquilla con el supuesto fin de “promover la democracia”).

Según los datos difundidos en la página oficial de la NED (https://www.ned.org), durante ese año se invirtieron casi 5 millones de dólares (5.077.788 $) a los que hay que sumarle los recursos aportados a las ONGs y Fundaciones que no aparecen en el capítulo de Cuba, pero que actúan sobre la isla y, también, agregarles los fondos canalizados a través de la USAID y otros organismos similares.

A continuación, reproducimos la larga lista que la NED publicó en 23 de febrero de 2021, en su página oficial (https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2020/) donde se detallan las ONG y fundaciones que recibieron dinero para intervenir en Cuba durante el 2020 (con cifras que van desde los 20 mil a los 650 mil dólares):

Abogar por un marco de derechos humanos en las relaciones UE-Cuba

Plataforma Internacional de Derechos Humanos en Cuba

$ 87.253

Abogar por la inclusión de los derechos humanos y las perspectivas de la sociedad civil cubana como parte del compromiso de la UE con el gobierno cubano. El beneficiario supervisará la implementación del tratado bilateral UE-Cuba e involucrará a los actores relevantes en la UE para presentarles las opiniones y necesidades de la sociedad civil cubana. El grupo también promoverá una mayor comprensión de los activistas cubanos de las oportunidades que ofrece el nuevo marco de relaciones UE-Cuba para promover los derechos humanos en Cuba.

Documentar y denunciar violaciones de derechos humanos en Cuba

Cubalex

$ 150.000

Documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba. La organización trabajará con grupos de la sociedad civil en la isla para documentar las violaciones de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales. Con esta información, brindará asistencia legal a las víctimas en la isla, informará sobre el historial de derechos humanos de Cuba a organizaciones internacionales y gobiernos, y abogará por un mayor respeto de los derechos humanos y protección a las víctimas en Cuba.

Empoderar a los artistas cubanos de hip hop como líderes en la sociedad

Fundación Cartel Urbano

$ 110 000

Empoderar a los artistas cubanos para promover la participación ciudadana y el cambio social. El grupo realizará talleres, intercambios culturales y eventos artísticos durante su Cumbre Hip Hop en Colombia. Promoverá la colaboración Sur-Sur e invitará a artistas de todo el mundo a compartir sus experiencias de transformación social. La organización asesorará a los artistas y proporcionará capacidad técnica para fortalecer su trabajo. El grupo también creará conciencia sobre el papel que tienen los artistas de hip-hop en el fortalecimiento de la democracia en la región.

Empoderar a las mujeres cubanas para reducir la violencia de género

Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI)

$ 500.000

Para aumentar el conocimiento de las mujeres cubanas sobre los derechos y cuestiones de género, permitir que los hombres se conviertan en socios en estos esfuerzos y fortalecer la capacidad de los activistas cubanos para promover y abogar por nuevas leyes y políticas públicas que aborden y reduzcan la violencia contra las mujeres, el Instituto facilitará una observatorio para apoyar el monitoreo y recopilación de datos estadísticos en torno a la violencia de género y política, así como clínicas y laboratorios de género para apoyar a los participantes en la identificación y presión de soluciones al problema de la violencia de género en Cuba.

Fomento de un espacio de información plural en Cuba

Libertad de información

$ 80.000

Promover la libertad de expresión y un espacio de información plural e independiente en Cuba. La organización cubrirá historias de la realidad cubana en la isla y de la diáspora cubana. Se enfocará en poner la información a disposición de una amplia audiencia en Cuba y desarrollará alianzas con medios en el exterior para llegar a un público más amplio.

Fomento del pensamiento y la escritura independientes en Cuba

Editorial Hypermedia Inc.

$ 93.941

Promover una mayor libertad de expresión y escritura independiente entre los intelectuales cubanos. La organización recopilará y distribuirá libros censurados producidos por escritores cubanos exiliados a intelectuales de la isla. La organización llevará a cabo dos concursos de ensayos para fomentar la escritura independiente entre su público objetivo y producirá y distribuirá una revista impresa semestral en Cuba. Finalmente, la organización publicará las piezas ganadoras de sus concursos de ensayos y las presentará en ferias del libro y otros espacios relevantes.

Fomento del nuevo liderazgo democrático en Cuba

Centro Latinoamericano para la Noviolencia

$ 48.597

Fortalecer las habilidades de liderazgo y capacidad organizativa de la Coalición de Trabajadores Autónomos de Cuba (C3). Con el apoyo de LACENV, C3 producirá y distribuirá un boletín organizacional, realizará una feria para autónomos y organizará un taller para mujeres emprendedoras. LACENV también ayudará a C3 a organizar capacitaciones virtuales y presenciales para trabajadores autónomos e incluir a otros sectores de la población en C3.

Libertad de expresión en Cuba e inclusión en la agenda regional de América Latina

Instituto de Comunicación y Desarrollo

$ 79.300

Promover la conciencia y la discusión sobre las violaciones a la libertad de expresión (FOE) en Cuba. La organización colaborará con socios cubanos para incorporar a Cuba en sus informes regionales sobre FOE y Acceso a la Información Pública. También trabajará con la sociedad civil cubana para preparar un informe integral que será compartido ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La organización también llevará a cabo reuniones formales e informales de promoción con sus socios cubanos mientras se encuentre en Ginebra.

Sensibilización sobre el papel de Cuba en la región y evaluación de desafíos para la consolidación democrática

Transparencia Electoral

$ 74.945

Promover una mayor conciencia sobre el impacto de Cuba en la democracia en la región y evaluar los desafíos más urgentes para la democracia en América Latina. La organización realizará tres conferencias en América Latina para discutir sobre Cuba en un contexto regional y evaluar el estado de la democracia en la región. La organización también producirá y difundirá una publicación final sobre los resultados de las conferencias y fortalecerá una red regional naciente para defender los valores democráticos.

Integrando a Cuba en las redes regionales de medios

Investigacion e Innovacion Factual A.C.

$ 74.000

Apoyar e integrar a los jóvenes periodistas cubanos en una red regional de iniciativas de medios digitales en toda América Latina y destacar las historias de los cubanos como parte de los líderes emergentes en América Latina. La organización seleccionará, capacitará y asesorará a periodistas cubanos sobre cómo realizar reportajes de investigación, colaborar con pares regionales y publicar historias para los medios de comunicación digitales. El grupo también incluirá a panelistas cubanos en su conferencia anual de medios digitales y hará un perfil de los líderes emergentes cubanos en sus publicaciones.

Seguimiento y sensibilización sobre el estado de los derechos humanos en Cuba

Observatorio Cubano de Derechos Humanos

$ 150.000

Monitorear y sensibilizar internacionalmente sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, incluyendo los efectos del COVID-19. El beneficiario presentará solicitudes urgentes para la protección de las víctimas a las agencias de la ONU y producirá informes, declaraciones y comunicados de prensa mensuales para informar sobre las violaciones a los actores nacionales e internacionales. El beneficiario ampliará sus esfuerzos de promoción internacional con las partes interesadas internacionales relevantes.

Promoción del acceso a la cobertura deportiva independiente en Cuba

Libertad de información

$ 50.000

Promover la libertad de información en Cuba proporcionando acceso público a noticias y análisis deportivos independientes. La organización producirá y difundirá el periodismo a través de sus plataformas que utiliza el deporte como vehículo para narrar las realidades políticas, sociales y culturales de la sociedad cubana. Para atraer a una audiencia más amplia, se hará especial hincapié en las modalidades de reportajes creativos para representar los desafíos diarios que enfrentan los atletas cubanos.

Promoción del acceso a la información en Cuba

Agora Cuba Inc.

$ 75.860

Mejorar el acceso a la información en Cuba. La organización ampliará una plataforma en línea existente, que permite el acceso a información basada en web sin censura a través del correo electrónico. La plataforma, que ya ofrece educación en línea, medios independientes y servicios de noticias sociales, se expandirá para incluir otros nuevos servicios y socios identificados y mejorará para que sea más fácil de usar.

Promoción del acceso a información sin censura en Cuba

Asociación Diario de Cuba

$ 215.000

Promover un mayor acceso a noticias y análisis independientes sobre Cuba. Trabajando con una amplia gama de periodistas y analistas independientes, el beneficiario publicará continuamente en su plataforma digital. Los colaboradores recibirán tutoría para que produzcan contenidos de forma más independiente y profesional. La cobertura de noticias se centrará en las acciones de la sociedad civil, el impacto de las políticas gubernamentales y los desarrollos en América Latina.

Promoción del acceso a información sin censura en Cuba

Libertad de información

$ 72.000

Promover un mayor acceso a noticias y análisis independientes sobre Cuba. La organización producirá información sin censura sobre desarrollos políticos, sociales y económicos en Cuba, incluso fuera de La Habana y áreas más remotas del país. Utilizará formatos innovadores y contenido multimedia para acercar historias a sus audiencias.

Promoción de la rendición de cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos y los conflictos sociales

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Inc.

$ 126.000

Luchar contra la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y concienciar sobre los conflictos sociales en Cuba. La organización trabajará con socios en la isla para documentar las acciones y exponer públicamente a los perpetradores de violaciones de derechos humanos. El beneficiario también apoyará a los ciudadanos para que documenten y resuelvan pacíficamente los casos de conflictos sociales en sus comunidades.

Promoción de la elaboración de informes comunitarios en Cuba

Instituto Cubano por la Libertad de Expresion y Prensa

$ 146.360

Promover un mayor acceso a la información sin censura en las comunidades de Cuba y fortalecer la capacidad de los periodistas comunitarios. Con sede en Miami, el concesionario apoyará a seis medios de comunicación comunitarios independientes en toda la isla para producir boletines de noticias para los residentes locales. El becario proporcionará a sus contrapartes en Cuba el equipo y la asistencia técnica necesarios para diseñar e imprimir estos boletines de noticias.

Promoción de la libertad de expresión y los medios independientes en Cuba

Libertad de información

$ 56.500

Promover la libertad de expresión y un espacio de información plural e independiente en Cuba. La organización aumentará su producción de contenidos, enfocándose en la participación social, los valores democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, al tiempo que cubrirá temas de interés público en Cuba. La organización utilizará varios tipos de medios, incluidos videos y fotografías, para llegar a una audiencia más amplia.

Promoción de la libertad de expresión en Cuba a través de las artes

Cultura Democrática

$ 49.106

Promover una mayor libertad de expresión en Cuba. La organización trabajará con un colectivo de artistas independientes en Cuba para ayudarlos a consolidar proyectos artísticos sobre temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica. La organización traerá artistas cubanos a Argentina para una serie de eventos públicos y privados con artistas e intelectuales argentinos para dar a conocer la realidad cubana.

Promoción de la libertad de prensa en Cuba

Libertad de información

$ 33.180

Sensibilizar sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y fortalecer su relación con medios independientes y periodistas. El grupo recopilará información de medios independientes sobre violaciones a la libertad de prensa que publicará en sus boletines mensuales e informará sobre ataques contra periodistas y blogueros. El grupo difundirá esta información en la isla y entre las organizaciones que promueven la libertad de prensa en el mundo. También brindará apoyo legal y financiero a periodistas y blogueros que enfrentan ataques a la libertad de prensa.

Promoviendo un mayor acceso a información sin censura para los cubanos

Dirección Democrática Cubana

$ 650.000

Promover un mayor acceso a la información no censurada de los ciudadanos cubanos y activistas prodemocracia y facilitar una mayor comunicación entre ellos. La organización producirá programas de radio con noticias y análisis, priorizando temas como los efectos de la pandemia del covid-19 en la economía, los derechos humanos y las condiciones de los trabajadores de la salud en misiones de terceros países. Los programas de radio y la información sobre iniciativas de la sociedad civil se distribuirán en las redes sociales. El grupo también apoyará las actividades cívicas realizadas por activistas de la sociedad civil en Cuba.

Promoción de la inclusión de poblaciones marginadas en Cuba

Ideas y valores democráticos

$ 23.500

Promover la inclusión de poblaciones marginadas en la sociedad cubana y fortalecer una red de socios insulares. El proyecto brindará un espacio para que estos sectores de la población interactúen, compartan ideas y participen en diálogos sobre los problemas que enfrentan sus comunidades. También realizará talleres para líderes sobre participación ciudadana, igualdad de género, derechos humanos y esfuerzos de incidencia.

Promoviendo el pensamiento independiente en Cuba

Libertad de información

$ 75.000

Promover una mayor libertad de expresión y escritura independiente entre los intelectuales cubanos. El grupo producirá su revista independiente en línea que promueve el debate sobre temas culturales y sociales en Cuba. Los periodistas, columnistas, escritores y fotógrafos que no puedan imprimir su trabajo en medios oficiales tendrán la oportunidad de publicar sus artículos de opinión en la revista.

Promoción de la rendición de cuentas local y la supervisión ciudadana

Rendición de cuentas y gobernanza

$ 120.267

Promover la rendición de cuentas y la interacción a nivel local entre activistas y miembros de la comunidad mientras buscan soluciones a sus problemas locales. El proyecto recopilará información, documentará los problemas que afectan a las comunidades y la demanda de soluciones ante las entidades a nivel local. El proyecto también producirá un boletín para concienciar sobre estos problemas y conectar a los ciudadanos con iniciativas y activistas.

Promoción del uso de datos en el periodismo en Cuba

Libertad de información

Novación $ 91.319

Promover el acceso y uso de datos públicos de Cuba. La organización agregará datos disponibles públicamente de Cuba y desarrollará conjuntos de datos para producir análisis sobre la realidad de la isla. La organización colaborará con la prensa para ayudar al público cubano a tener un mejor acceso a la información a través del periodismo basado en datos.

El poder agudo y la evolución de la política bajo una nueva constitución en Cuba

Gobierno y Analisis Politico AC

Novación $ 115,000

Promover una mayor conciencia internacional sobre la proyección de poder y la presencia de Cuba en América Latina y fomentar una comprensión crítica de las implicaciones y la implementación de la nueva constitución en Cuba. La organización realizará una investigación sobre la influencia internacional cubana y la implementación del marco institucional transformado del Estado que estableció la nueva constitución cubana.

Periodismo situado: perspectivas innovadoras sobre Cuba

Asociación Civil Cronos

$ 80.000

Mejorar la capacidad del periodismo independiente cubano para cubrir diferentes ángulos de violencia y crisis en la pandemia Covid-19 y sus secuelas, y fomentar lazos más fuertes entre los periodistas independientes cubanos y sus contrapartes en el resto de América Latina. La organización desarrollará una serie integral de capacitaciones en línea sobre periodismo que sean relevantes para un contexto de crisis. El programa reunirá a participantes de Cuba y otros países de América Latina para fomentar la colaboración, utilizando diferentes estilos y medios innovadores.

Fortalecimiento del acceso a la información y mejora del pensamiento crítico en el centro de Cuba

Libertad de información

$ 50.000

Fortalecer el acceso a la información y potenciar el pensamiento crítico en Cuba. Semanalmente se producirán artículos y materiales audiovisuales para fortalecer el acceso a la información. Además, los sitios de redes sociales y otras aplicaciones de mensajería se utilizarán para aumentar la circulación en la isla de información sin censura sobre desarrollos sociales, culturales, económicos y políticos locales y nacionales.

Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil en los procesos políticos democráticos

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

$ 95.000

Fortalecer la capacidad de los activistas de la sociedad civil cubana para promover elecciones democráticas en la isla. Los participantes cubanos se unirán a misiones de observación de elecciones en América Latina y asistirán a talleres sobre temas de observación de elecciones y derechos humanos. El proyecto facilitará una discusión entre sus socios cubanos y expertos electorales latinoamericanos para crear conciencia sobre la naturaleza antidemocrática del sistema electoral cubano.

Fortalecimiento del pensamiento crítico y los valores democráticos en Cuba

Libertad de información

$ 99.980

Promover el pensamiento crítico, el libre flujo de información y los valores democráticos en Cuba. La organización consolidará el alcance y el impacto de sus publicaciones digitales. También trabajará en la publicación de documentos y materiales históricos sobre la historia de Cuba y América Latina. Difundirá esta información y sus publicaciones en Cuba y el resto de América Latina.

Fortalecimiento del diálogo democrático sobre las ideas de reforma impulsadas por Cuba II

Centro para la empresa privada internacional (CIPE)

$ 309.766

Fortalecer la capacidad de los think tanks independientes en favor de la democracia en Cuba para desarrollar análisis económicos objetivos e ideas de reforma y ampliar las aperturas en los espacios cívicos para que las organizaciones orientadas al mercado apoyen a un sector privado en crecimiento. El centro brindará apoyo a dos grupos de expertos cubanos emergentes a favor de la democracia para que asistan a talleres de gestión de programas fuera de la isla, brindarán asistencia para actividades en la isla y organizarán una conferencia internacional con otros grupos de expertos que trabajan en condiciones similares o en un campo similar. de trabajo.

Fortalecimiento del periodismo independiente en Cuba

Instituto Prensa y Sociedad

$ 70.523

Fortalecer las habilidades periodísticas e investigativas de los periodistas independientes cubanos y promover una mayor interacción entre ellos y sus contrapartes latinoamericanas. La organización capacitará a los periodistas en conceptos fundamentales del periodismo y los colocará en un medio de comunicación profesional en Perú para una experiencia en el trabajo. La organización también fomentará la interacción entre periodistas cubanos y latinoamericanos a través de piezas de investigación colaborativas.

Fortalecimiento de los medios independientes y la rendición de cuentas en Cuba

Fundación Espacio Público

$ 108.000

Fortalecer la capacidad de los periodistas cubanos para promover una mayor rendición de cuentas del gobierno en Cuba y promover interacciones y vínculos entre periodistas independientes cubanos y latinoamericanos. La organización llevará a cabo un programa de formación sobre cómo realizar periodismo de investigación. Los participantes cubanos entablarán intercambios con periodistas de otros países, y recibirán asesoría y retroalimentación sobre su trabajo por parte de un comité editorial integrado por periodistas latinoamericanos. La organización proporcionará tutoría remota constante a los participantes.

Fortalecimiento de la capacidad de iniciativas cívicas independientes en Cuba

People in Need Slovakia (PIPA)

$ 60.000

Fortalecer la capacidad de los centros e iniciativas cívicos independientes en Cuba para promover ideas y valores democráticos. Con sede en Bratislava, la organización trabajará con grupos de periodistas independientes, estudiantes y activistas de la sociedad civil para fortalecer su capacidad institucional y su capacidad para llevar a cabo actividades de manera más eficaz. Además, el becario organizará una visita de estudio para sus beneficiarios en Eslovaquia.

Fortalecimiento de la capacidad de los profesionales de los medios independientes en Cuba

Clovek contra tisni, o.p.s. (Necesitados)

$ 150.882

Fortalecer la capacidad de los profesionales de los medios independientes en Cuba. El concesionario proporcionará a los beneficiarios cubanos capacitación y asistencia técnica para producir contenido sin censura sobre los desarrollos sociales, políticos, económicos y culturales en Cuba. El donatario también fortalecerá la capacidad técnica de organizaciones independientes en toda Cuba para llevar a cabo iniciativas destinadas a aumentar el libre flujo de información.

Fortalecimiento de la democracia y las habilidades de liderazgo de los activistas juveniles cubanos

Instituto Politico para la Libertad Perú

$ 85.000

Fortalecer la capacidad de liderazgo de los jóvenes activistas prodemocráticos cubanos y promover la interacción entre los ciudadanos de Cuba y las personas de las sociedades democráticas latinoamericanas. La organización ofrecerá capacitaciones en línea y en persona sobre los derechos de los jóvenes, la participación de los jóvenes en la política, las comunicaciones digitales y los estándares internacionales de libertad de expresión y democracia. El grupo también llevará a jóvenes activistas cubanos a otros países latinoamericanos para interactuar con sus homólogos prodemocracia de países democráticos.

Fortalecimiento de herramientas para medir la gobernabilidad y el conflicto social en Cuba

Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social

Suplemento $ 11.940

Fortalecer el análisis sobre la gobernabilidad en Cuba. La organización desarrollará un índice de gobernabilidad para medir y comparar el sistema político de Cuba con otros países del mundo. Analizará la estructura y el desempeño del gobierno cubano en áreas como el estado de derecho, la participación política, la efectividad, la estabilidad política, la transparencia y la libertad económica. También evaluará la satisfacción del público con su gobierno y hará un seguimiento de las acciones de los ciudadanos para promover políticas más democráticas a través de la creación de un observatorio de conflictos sociales.

Apoyando a los defensores de derechos humanos en Cuba

Centro por una Cuba Libre

$ 80.000

Brindar asistencia humanitaria a los presos políticos, sus familias y activistas de derechos humanos en Cuba. La organización trabajará con sus socios para distribuir asistencia humanitaria a los presos políticos, sus familiares y otros miembros de la sociedad civil cubana. Para aumentar el acceso a información sin censura, la organización también proporcionará a los defensores de los derechos humanos equipo técnico para documentar la vida en Cuba y transmitir información a organizaciones y actores externos.

Apoyando el periodismo independiente en Cuba

Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz (IWPR)

$ 145.230

Fortalecer la colaboración entre periodistas independientes cubanos para promover la libertad de expresión. El beneficiario trabajará con varios periodistas independientes y organizaciones de medios para promover el entendimiento mutuo y la solidaridad entre ellos, y para fortalecer sus habilidades en el uso de las redes sociales. La organización también fomentará y apoyará los esfuerzos de colaboración entre periodistas afiliados a diferentes medios de comunicación.

Apoyo a los sindicatos independientes, los trabajadores autónomos y los derechos laborales

Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba

$ 230.000

Promover los derechos laborales y fortalecer la capacidad del movimiento sindical independiente de Cuba. La organización brindará asistencia a activistas laborales independientes en Cuba para forjar un movimiento laboral más coordinado en la isla. Además, la organización trabajará con una naciente asociación de trabajadores autónomos para promover los derechos laborales en el sector informal. Asimismo, realizará una campaña internacional de difusión y sensibilización de información sobre la situación de los derechos laborales en Cuba.

Apoyo a escritores y artistas independientes en Cuba

Vista Larga Foundation Corp

$ 83.000

Apoyar a los escritores y artistas independientes de Cuba para que produzcan y difundan libremente su obra. La organización ayudará a los escritores a fortalecer la calidad de su trabajo y a publicar piezas dentro y fuera de la isla. Presentará su trabajo en su revista literaria trimestral, Puente a La Vista, en las redes sociales y a través de videos en YouTube. La organización también creará conciencia sobre la represión dirigida a escritores, artistas y músicos independientes a través de campañas en línea.

Tiempos de cambio y un nuevo rol para diferentes sectores en Cuba

Ideas y valores democráticos

$ 71.339

Mejorar la comprensión y la capacidad de la sociedad civil para proponer alternativas políticas. Las actividades incluirán la investigación sobre el papel de las diferentes instituciones estatales en las transiciones a la democracia, así como la discusión de este tema entre representantes de la sociedad civil cubana, con énfasis en las experiencias de otros países de la región.

Tomado de Diario Contexto/ Foto de portada: Getty Images.

