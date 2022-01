Cuba: Presidio Modelo podría incluirse en Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

Compartir

Por Ana Esther Zulueta

El conjunto monumental antiguo Presidio Modelo y su región histórica es uno de los proyectos de Isla Patrimonial, que anclado en un modelo de gestión integral, privilegia a la cultura como eje transversal del desarrollo integral en Isla de la Juventud a fin de proteger la identidad local.



En la estrategia para la protección y desarrollo integral de este conjunto monumental –aprobada en junio último– se previó desencadenar un grupo de acciones a fin de frenar el estado de deterioro técnico constructivo de las instalaciones que lo integran, dijo a la ACN vía Whatsapp Arsenio Sánchez Pantoja, su coordinador.



Agregó que participan en ese Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, por la parte pinera la Empresa de Proyectos, la Dirección Municipal de Cultura, la Oficina de Sitios y Monumentos del Centro Municipal de Patrimonio Cultural y el Museo Presidio Modelo; así como la Empresa de Servicios Técnicos Industriales ZETI de Camagüey.



Precisamente, dos brigadas de ZETI desmontaron las tejas de fibrocemento originales que quedaban por el paso del tiempo y eventos meteorológicos en las circulares tres y cuatro, sustituyeron vigas de acero con sus fijadores y están a pie de obra todos los recursos para iniciar el techado, comentó Isabel Venero López, directora de la aludida instalación patrimonial.

Subrayó que las tejas recuperadas, después de un adecuado tratamiento, se reutilizarán para colocarlas en el comedor, la mayor de las cinco circulares, a fin de preservar una de estas edificaciones en su forma original, como parte del primer proceso de reparación capital de los 34 objetos de obras de la antigua penitenciaría.



El proceso de reparación capital se extenderá de 2022 al 2030, al estar esta obra incluida en el Programa de Desarrollo Integral, señaló.



Al considerar a Presidio Modelo como un componente dinamizador y transversal en el desarrollo local, en este propósito no se puede descuidar la sensibilización y comunicación a la población como un proceso paralelo, así como la conciliación y articulación con la Estrategia de Desarrollo Municipal, enfatizó Sánchez Pantoja, especialista de la Oficina del Historiador de la capital cubana.



Asimismo, aludió a la importancia de constituir un Grupo Ejecutivo encargado de planificar, organizar, implementar y controlar la Estrategia y otro Técnico Asesor para guiar estos procesos.

Ecosistema cultural



El presidio modelo, localizado en el reparto Juan Delio Chacón, a cuatro kilómetros de la ciudad de Nueva Gerona, es un conjunto monumental antiguo de gran riqueza y originalidad, cuya construcción se inició el primero de febrero de 1926, cuando el presidente Gerardo Machado firmó el acta de colocación de la primera piedra.



Para rescatar del deterioro la arquitectura, el medio ambiente y las expresiones culturales es necesario entender toda la zona de influencia en torno a la antigua penitenciaría como su región histórica desde el punto de vista holístico o sea como un ecosistema cultural, refirió el también ingeniero industrial.



En tal sentido, relacionó las casas donde residía el director del penal y la de locomotoras, donde terminaban los tres mil 800 metros de ferrocarril que se iniciaban en Playa Colombo (Playa Paraíso), por donde desembarcaban presos y materiales para la construcción de la cárcel.



Sierra de Caballos (de donde se extrajo todo el mármol para construir el penal), áreas agrícolas inscriptas en su patrimonio, la carretera Chacón – Nueva Gerona, las dos garitas del sistema de acueducto, el juzgado, el cementerio (donde hubo enterramientos de reclusos), en fin, todos los sitios que tuvieron relación directa con el presidio, enfatizó.

Recalcó que para estudiar y conocer qué presidio modelo hubo, qué antiguo presidio modelo existe hoy y qué antiguo presidio modelo desean tener, dividieron el conjunto monumental en ocho sistemas: físico espacial; infraestructura; logística; penitenciario (ejemplo: cómo llegaba un preso desde Santiago de Cuba a Isla de Pinos, cuántos pasos daban hasta llegar a la circular).



Sistema de protección (líneas de protección, cercas, dónde se ubicaban los guardias para proteger el presidio, cada qué tiempo era el relevo en el punto de vigía), en fin muchas preguntas para entender ese presidio que fue a fin de proyectarlo a futuro, dijo.



Apuntó que el conjunto monumental antiguo Presidio Modelo y su región histórica pueden devenir pieza clave en la concepción de turismo patrimonial, una motivación para conocer, vivenciar y comprender la herencia cultural y la actividad creativa de una comunidad, con los elementos distintivos que la caracterizan y que expresan la identidad local.



Por tanto, en el análisis territorial, debemos tener en cuenta el modo en que vemos a Presidio vinculado a la región occidental y central del país, al resto de El Caribe y América Latina, destacó.

Un poco de historia



Estamos trabajando en la valorización del presidio como patrimonio mundial, en ese particular a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) le interesa la integridad (en la que no tenemos problemas) y la autenticidad por eso la intención de preservar una de las circulares con el techo original porque las otras cuatro lo tendrán de aluminio, explicó Sánchez Pantoja.



Agregó que todas estas acciones constructivas que se acometen en este Monumento Nacional (1978) son para preservar hasta la última piedra del antiguo penal, compuesto por varios edificios que albergaban hasta cinco mil presos, un comedor con capacidad para tres mil hombres y un hospital con dos pabellones.



La prisión es una réplica del Centro Correccional Stateville en el estado de Illinois, EE.UU., donde cinco de sus edificios tienen un diseño panóptico, cuatro de estos circulares, de seis pisos de celdas cada uno, modelo de dispositivo disciplinario apoyado en un registro constante y centralizado.



Cada circular tiene 30 metros (m) de altura, 53 m de diámetro y 455 celdas (dos presos por celda, para una capacidad de 930 cada una), se asciende por dos escaleras de mármol; las estructuras de los techos de acero no tienen soporte central. En cada una de estas edificaciones hay una torre de vigilancia en el centro a la que se accede por un túnel de 30 m de largo.



El propósito de su construcción era para recluir presos comunes desde seis meses hasta largos años de condena (solo para hombres). Aquí se fusionaron las 24 cárceles existentes en Cuba con apariencias de modernidad.



En ese Reclusorio Nacional para Hombres cumplieron condenas los revolucionarios Pablo de la Torriente Brau (1930), Raúl Roa García (1931 y 1933), Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz y los demás sobrevivientes de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes (1953).



Pocas edificaciones carcelarias del tipo panóptico se conservan actualmente en el mundo, afirmó Sánchez Pantoja.



Acotó que esta mirada holística e integradora hacia el Conjunto Monumental y su Región Histórica, permitirá demostrar a expertos cubanos y foráneos los valores y excepcionalidad nacional e internacional de la propuesta para optar por la inscripción de este sitio en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Tomado de Cubasí

