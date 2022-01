El cumpleaños de una mujer inmensa

Compartir

Este 1ro de enero nuestra compañera Alicia Jrapko, quien junto a Bill Hackwell está al frente de la Corresponsalía de Resumen Latinoamericano en Estados Unidos, cumple años.

«Extraordinaria compañera en la defensa de los Cinco, su amor a Cuba y la denuncia del bloqueo. Nuestra hermana Alicia Jrapko revolucionaria argentina, madre de tres hijos, abuela de cinco de cinco nietos y otro en camino. Junto a su entrañable compañero de vida, luchas y sueños Bill Hackwell son el escudo que ha defendido siempre a la Revolución Cubana». Así la define Graciela Ramírez, Jefa de la Corresponsalía en Cuba.

Alicia no podía nacer en otro día que no fuera hoy, aniversario 63 de la Revolución Cubana. Motivos sobran para felicitarla y honrarla.

Visita a Gerardo en la prisión Mayo 2015, en la marcha por el derecho a la diversidad sexual Alicia y Bill, trabajando desde Estados Unidos Con Vicente Feliú en concierto por la Libertad de los Cinco en Washington DC, 2012 Junto a los miembros de la Red en Defensa de la Humanidad, Noviembre de 2019 Alicia trabajando desde la Corresponsalía en EEUU Visita a Gerardo Hernández en prisión junto a su compañero Bill

«Hoy, 1ro de enero, cumple años una de las mujeres más valientes que he conocido en mi vida. Argentina de nacimiento, sufrió los rigores de una dictadura que asesinó o desapareció a muchos de sus compañeros. Fiel amiga de Cuba, fue una de las principales voces que desde Estados Unidos condujeron la larga lucha por la liberación de los Cinco. Junto a su inseparable Bill Hackwell me visitó más de cien veces, a lo largo de 12 años, en dos prisiones diferentes. Nunca estará completa la historia de la solidaridad con Cuba y con Los Cinco, si no se le menciona. ¡Mi hermanaza, Alicia Jrapko!»

Gerardo Hernández Nordelo/ Héroe de la República de Cuba

Fotos: Bill Hackwell

