El Salvador: El poder de la imagen del Che

Por Igor Iván Villalta Sorto*

Esta mañana utilice los atuendos pertinentes para asistir a la conmemoración del treinta aniversario de los acuerdos de paz, mi vestimenta consistía en una cachucha con una estrella al frente y la bandera de Cuba en el lateral, el pantalón comando de las fuerzas especiales, una vecina me detuvo y me dijo me gusta ese viejo, siempre me ha gustado, claro se refería al CHE.

Al llegar al punto de concentración siempre hago un recorrido buscando imágenes interesantes. Unas señoras me decían: “mira, regálame esa camisa” otros corrían a saludarme “que buen uniforme el que te cargas” otros se topaban el puño contra el mío saludándome como si se tratara de grandes amigos, ya me sentía como un divo, pero claro todo era culpa de la imagen del CHE, al caminar en la marcha hacia el centro de San Salvador, las personas en los autobuses nos hacían señales de victoria, otros con el dedo pulgar arriba, una señora con su hijo se acercó a mí me tomó la mano, visiblemente emocionada, y me dijo “que viva el FMLN”, a un vendedor se le había caído un zapato de su venta, yo lo recogí y se lo entregué, el muy agradecido me dijo: “gracias CHE”.

Fueron múltiples las muestras de cariño y solidaridad expresada por la población, y eso es precisamente lo que impulsa la lucha, la certeza que hacemos lo que la población necesita y desea, un transeúnte expresó: “así se hace”. Cuando asesinaron al CHE yo apenas contaba con nueve años, sabía que se trataba de un personaje trascendente para América Latina, pero no sabía si se trataba de una leyenda o era persona real, ya en mi juventud me vi envuelto en la admiración por aquella figura legendaria que fue y es icono del ser humano con un camino definido, y sobre todo fiel a sus principios.

Su práctica y pensamiento aún inspiran a muchos, su asesinato ordenado por el imperio que considera ser el dueño de la vida de todo aquel que se atreva a cuestionar su autoridad y poder.

Por otro lado, es importante hacer notar el cambio de percepción de la gente con relación al FMLN, tomando en cuenta que en concentraciones anteriores a las cuales asistí, era evidente el repudio de muchos hacia la bandera, haciendo sonar las bocinas en señal de desaprobación, en esta ocasión la reacción fue distinta, como que voltean a ver nuevamente al FMLN como una alternativa viable y posible, debido a una pésima gestión de gobierno, que a cada momento ofende a diferentes sectores de la vida nacional, propone salidas económicas que rayan en lo absurdo, y que escandalizan a expertos en la materia.

La última gran apuesta que no dudamos que tiene que ver con los compromisos asumidos por el presidente al gran capital, fue la derogatoria por parte de la bancada cian y sus aliados a la conmemoración de los Acuerdos de paz, debido a que la oligarquía nunca estuvo de acuerdo con una paz negociada, para ellos la única paz que les interesaba es la paz de los cementerios. Los acuerdos condujeron por caminos de mayor participación popular en los asuntos que tienen que ver con las políticas de estado, esa era la razón por la cual el presidente de aquel entonces, Alfredo Félix Cristiani, en un arranque de rebeldía se resistió a los designios de Washington, al reusarse a estampar su firma en el documento final.

En este caso, el gobierno de Estados Unidos reaccionó amenazando con suspender toda “ayuda” militar a El Salvador, hasta allí llegó la rebeldía del presidente, ya que sin el apoyo logístico de los Estados Unidos, el ejército no tardaría ni dos meses en claudicar ante el empuje de las fuerzas guerrilleras, para nadie era secreto que sin todo el apoyo logístico, político y financiero, el estado salvadoreño era insostenible, así que a regañadientes tuvieron que aceptar la plena participación política de las otrora guerrilla en la cosa pública, y en las decisiones de estado.

Los personeros del gobierno deben observar con espíritu crítico si la figura del CHE, que sigue teniendo magnetismo entre la población salvadoreña, si tomamos en cuenta que el asesinato del este personaje mítico sucedió hace más de cinco décadas y se mantiene vigente en todo el mundo, por haber dado ejemplo a toda la humanidad de humildad y compromiso, como quiere que un hecho de tanta importancia para la población salvadoreña como los acuerdos de paz sea olvidado, porque el presidente no está de acuerdo, porque no le gusta, esa osadía que sólo cabe en una mente desquiciada y enferma de poder suscita emociones y resentimientos que se expresan en la calle con multitudinarias marchas que por más que no le gusten al presidente continuaran y están condenadas a crecer y multiplicarse.

Y cierro con las palabras de Ernesto “Che” Guevara tomadas de su diario, y que ha servido de compromiso e inspiración para muchos de no claudicar, de seguir transitando hasta lograr un mundo más humano, y en consecuencia más justo:“ Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, pero también nos permite graduarnos de hombres; los que no puedan alcanzar ninguno de estos dos estadios deben decirlo y dejar la lucha”. (Diario de Bolivia, 1967)

*Biólogo e Investigador

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

