Estados Unidos: Grupos solidarios envían donaciones de leche a Cuba en oposición a la política de Joe Biden

Compartimos con nuestros lectores el comunicado de grupos estadounidenses solidarios con Cuba sobre una campaña de donación en oposición a la política de Joe Biden. A continuación el comunicado en español e inglés.

Para su difusión inmediata

14 de enero de 2022

Contacto:

Medea Benjamin, medea.benjamin@gmail.com, 415-235-6517

Carlos Lazo, porcuba1@yahoo.com, 425- 442-8218

Revda. Izett Samá, izett7306@gmail.com, +53 52728620

En oposición a la política de Biden, Grupos estadounidenses envían leche a Cuba

El 15 de enero de 2022, las organizaciones Puentes de Amor, The People’s Forum y CODEPINK enviaron un avión de carga con 15.000 libras de leche en polvo desde Miami a Cuba. Representantes de las organizaciones viajarán a Cuba para entregarla. La ayuda fue recibida por el Centro Martin Luther King en La Habana y se distribuirá en los hospitales pediátricos de La Habana.

Desde la pandemia y la interrupción del suministro de alimentos que ésta ha provocado, ha habido una escasez de leche en polvo en Cuba, la cual normalmente es distribuida por el Estado -de forma gratuita- a niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con necesidades médicas. Debido a la reticencia de las empresas y los bancos estadounidenses de negociar con Cuba por temor a entrar en conflicto con las sanciones de Estados Unidos, Cuba compra leche importada -a un coste inflado- en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda y Uruguay.

Los fondos recaudados para la leche y el vuelo chárter proceden de una avalancha de donaciones individuales de personas de todo Estados Unidos, incluidos muchos cubanoamericanos. Es una expresión del creciente rechazo de la opinión pública estadounidense a las políticas económicas de su gobierno destinadas a estrangular la economía cubana.

Esta campaña de Alimentos para Cuba comenzó con el envío de 18.000 libras de alimentos el 15 de noviembre de 2021 las cuales fueron distibuídas por el Centro Martin Luther King principalmente a centros infantiles y hogares de ancianos en las provincias orientales de Holguín, Granma y Guantánamo. También viene después del tremendo éxito de la campaña Jeringas para Cuba, a través de la cual una coalición de grupos estadounidenses recaudó más de 500.000 dólares para comprar 6 millones de jeringas que sirvieron para la campaña de vacunación COVID-19 en Cuba.

«Una vez más, los cubanoamericanos muestran su solidaridad con sus hermanos de la Isla», dijo Carlos Lazo, de Puentes de Amor. «Con este gesto, expresan su deseo de construir puentes de amor entre el pueblo de Cuba y el de Estados Unidos».

Las donaciones son una respuesta a la terrible situación económica de Cuba, resultado en gran medida del cierre de la industria turística debido al COVID y el endurecimiento del embargo bajo el mandato de Trump. Revirtiendo los logros alcanzados por el gobierno de Obama-Biden en cuanto a la normalización de las relaciones con Cuba, Trump añadió más de 200 medidas restrictivas, incluyendo una limitación de las remesas que los cubano-americanos pueden enviar a sus familias, el cese de los vuelos estadounidenses a todas las ciudades excepto a La Habana, la prohibición de que los cruceros atraquen en puertos cubanos y la inclusión de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. A pesar de la promesa del candidato Joe Biden de «revertir rápidamente las políticas fallidas de Trump que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para avanzar en la democracia y los derechos humanos», el presidente Biden ha continuado con la política de máxima presión y promoción del «cambio de régimen» de Trump.

«Es trágico y exasperante ver cómo las políticas del presidente Biden están perjudicando a millones de cubanos y exacerbando las tensiones en la isla, especialmente en un momento en que el país ha sido golpeado por la pandemia del COVID-19», dijo la cofundadora de CODEPINK, Medea Benjamin. «Nuestra donación es una señal de que mucha gente en Estados Unidos rechaza estas acciones agresivas y que por el contrario, quiere tender una mano a nuestros vecinos».

«Nuestras donaciones no compensan en absoluto el daño causado por el bloqueo estadounidense», dijo Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum. «Pero muestran nuestro deseo de que nuestro gobierno deje de intentar estrangular la economía cubana y hacerle la vida miserable a su pueblo. Demuestra nuestro deseo de dejar que el pueblo cubano determine su propio futuro, libre de la interferencia de Estados Unidos». Los grupos que envían la ayuda también están presionando a la administración y al Congreso para que levanten el bloqueo.

For immediate release

Friday, January 14, 2022

Contact:

Medea Benjamin, medea.benjamin@gmail.com, 415-235-6517

Carlos Lazo, porcuba1@yahoo.com, 425- 442-8218

Revda. Izett Samá, izett7306@gmail.com, +53 52728620

Opposing Biden policy, US groups send milk to Cuba

On January 15, 2022, the organizations Puentes de Amor, The People’s Forum and CODEPINK are sending a cargo plane loaded with 15,000 pounds of powdered milk from Miami to Cuba. Representatives of the organizations are traveling to Cuba with the shipment. The aid will be received by the Martin Luther King Center in Havana. It will be distributed to pediatric hospitals in Havana.

Since the pandemic and the disruption of food supplies it has caused, there has been a shortage of powdered milk in Cuba, which is normally given out by the state—for free—to children, pregnant women, the elderly and people with medical needs. Due to the reluctance of U.S. companies and banks to deal with Cuba for fear of running afoul of U.S. sanctions, Cuba buys imported milk—at an inflated cost—from places as far as New Zealand and Uruguay.

The funds raised for the milk and the charter flight came from an outpouring of individual donations from people across the United States, including many Cuban Americans. It is an expression of the growing rejection among the US public of their government’s economic policies aimed to strangle the Cuban economy.

This Food for Cuba campaign builds on the November 15, 2021 shipment of 18,000 pounds of food that the Martin Luther King Center distributed mainly to children’s centers and homes for the elderly in the eastern provinces of Holguin, Granma and Guantanamo. It also follows the tremendous success of the Syringes for Cuba campaign, through which a coalition of U.S. groups raised over $500,000 to purchase 6 million syringes for Cuba’s COVID-19 vaccination drive.

“One more time, Cuban Americans show their solidarity with their brothers and sisters on the Island,” said Carlos Lazo of Puentes de Amor. “With this gesture, they express their desire to build bridges of love between the people of Cuba and the USA.”

The donations are a response to the dire economic situation in Cuba, which is largely a result of the COVID-induced shutdown of the tourist industry and a tightening of the embargo under Trump. Reversing the gains made by the Obama-Biden administration in normalizing relations with Cuba, Trump added over 200 restrictive measures, including limiting remittances Cuban Americans can send to their families, stopping U.S. flights to every city but Havana, prohibiting cruise ships from docking in Cuban ports, and adding Cuba to the list of state sponsors of terrorism. Despite candidate Joe Biden’s pledge to “promptly reverse the failed Trump policies that have inflicted harm on the Cuban people and done nothing to advance democracy and human rights,” President Biden has continued Trump’s policy of maximum pressure and promoting “regime change.”

“It is tragic and infuriating to see how President Biden’s policies are hurting millions of Cubans and exacerbating tensions on the island, especially at a time when Cuba’s economy has been battered by the COVID-19 pandemic,” said CODEPINK co founder Medea Benjamin. “Our donation is a sign that many people in the United States reject these aggressive actions and instead want to extend a helping hand to our neighbors.”

“Our donations in no way compensate for the harm caused by the U.S. blockade,” said Manolo de los Santos, executive director of The People’s Forum. “But they show our desire to stop our government from trying to strangle the Cuban economy and make people’s lives miserable. It shows our desire to let the Cuban people determine their own future, free from U.S. interference.” The groups sending the aid are also pressuring the administration and Congress to lift the blockade.

Tomado del sitio de Code Pink.

