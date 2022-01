Haití: ¿Quién mató al presidente Jovenel Moïse?

Compartir

Más de seis meses después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse por un escuadrón de sicarios mercenarios, se ha producido una oleada de detenciones de sospechosos en varios países, pero el motivo del crimen y sus patrocinadores siguen siendo desconocidos.

Además, la investigación en Puerto Príncipe parece haberse estancado, lo que demuestra una grave disfunción en el sistema judicial del empobrecido país caribeño.

Moïse fue asesinado en su residencia privada de Puerto Príncipe la noche del 6 al 7 de julio de 2021, presuntamente por un comando colombiano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a dos hombres en Miami por su presunta participación en este asesinato desde principios de 2022.

Mario Palacios, de nacionalidad colombiana, es sospechoso de ser uno de los cinco hombres armados que entraron en la habitación donde fue asesinado el dirigente. Fue detenido en Panamá el 3 de enero durante una escala en un vuelo procedente de Jamaica.

Rodolphe Jaar, de nacionalidad chileno-haitiana, compareció ante un tribunal de Miami tras ser detenido en la República Dominicana. Según un documento archivado por el FBI, Jaar admitió haber proporcionado armas y municiones a los colombianos durante una entrevista en diciembre.

«Estados Unidos tiene un mecanismo para procesar a personas que han participado en conspiraciones en territorio estadounidense, incluso si estas conspiraciones se han tramado para crímenes cometidos fuera de suelo estadounidense: es algo bueno», dijo Marie-Rosy Auguste Ducena, abogada de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití.

Los mercenarios colombianos fueron contratados por la empresa de seguridad CTU, con sede en Miami, y varias reuniones entre los sospechosos tuvieron lugar en Florida antes del mortal ataque.

Philippe Larochelle, el abogado de Joverlein Moïse, el hijo del presidente asesinado, dijo que desconfiaba de las acusaciones.

«En qué forma tendrán que responder por sus acciones en Estados Unidos, eso está por ver», dijo el abogado con sede en Montreal. «Estamos en las primeras etapas».

La policía haitiana sólo tardó unas horas en detener a 20 ex soldados colombianos y a dos ciudadanos haitiano-estadounidenses sospechosos de pertenecer al comando que asesinó al presidente de 53 años. Estos colombianos, detenidos en la capital haitiana, aún no han sido interrogados por el juez de instrucción.

La decisión del magistrado Garry Orelien de liberar a cuatro policías haitianos sospechosos de complicidad a principios de este mes también ha causado consternación, y Ducena llegó a acusar al magistrado de «participar en actos de corrupción».

Una solicitud de extradición realizada por las autoridades haitianas para un sospechoso detenido en Turquía en noviembre aún no se ha cumplido. No está claro si se ha hecho esa gestión contra John Joel Joseph, ex senador de la oposición que fue detenido la semana pasada en Jamaica como sospechoso de haber participado en el asesinato.

Aunque Moïse fue ampliamente acusado de excesos autoritarios, su asesinato sorprendió a todo el país, y muchas preguntas siguen sin respuesta.

«Los principales funcionarios y patrocinadores siguen en la sombra», dijo Larochelle, que cree que un tribunal especial es «la única alternativa viable» para su cliente, que sólo pide «saber quiénes son los responsables de la muerte de su padre».

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Archivo El País.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...