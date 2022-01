Honduras: Xiomara Castro asumirá este jueves con fuerte respaldo internacional

Compartir

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris asistirá a la investidura. A la toma de posesión confirmó su asistencia la vicepresidenta argenitna Cristina Fernández de Kirchner y se espera también al presidente electo de Chile Gabriel Boric y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Foro: EFE.

La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, asumirá el próximo jueves con un fuerte respaldo internacional encabezado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien asistirá a su investidura, lo mismo que su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Además se espera la presencia del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el actual candidato presidencial y exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

«Creo que ha regresado Honduras al reconocimiento internacional, no hay que desperdiciar esa oportunidad, la comunidad internacional nos vuelve a ver como un país civilizado que quiere democracia«, dijo al respecto el diputado Jari Dixon, uno de los miembros de la Comisión de Transición del gobierno que presidirá Castro. «Demostrémosle al mundo que al finalizar los cuatro años podremos decir que hemos hecho las cosas diferentes para el bien de la población hondureña», agregó Dixon.

Un gobierno que «quiere hacer las cosas bien»

Luego del triunfo en las elecciones generales del 28 de noviembre, la comunidad internacional le expresó su apoyo a Xiomara Castro, quien es la primera mujer que llega a la presidencia en toda la historia política de Honduras, de 9,5 millones de habitantes, de los cuales el 70 por ciento vive en la pobreza según diversas fuentes. Castro también puso fin a un bipartidismo conservador que durante más de un siglo ejercieron los partidos Nacional, que el 27 de enero finalizará su tercer período consecutivo en el poder, y el Liberal, que desde las elecciones generales de 2013 fue relegado a segunda fuerza de la oposición.

Con Xiomara Castro también, por primera vez, llega a la presidencia de Honduras un partido de izquierda, el Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, su esposo, quien el 28 de junio de 2009 fue derrocado con un golpe de Estado, cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato de cuatro años. Jari Dixon subrayó que la comunidad internacional está viendo a Honduras como «un gobierno que quiere hacer las cosas bien» y que ahora lo que hay que hacer es mantener el «orden, la transparencia y el combate a la corrupción», un flagelo que ha salpicado con fuerza a los últimos tres gobiernos.

El diputado hondureño recordó que a la toma de posesión de Xiomara Castro ya confirmó su asistencia la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esta será la primera misión oficial de la vicepresidenta en el exterior, luego de más de dos años de mandato en los que se involucró solo en temas puntuales como el acuerdo con el presidente de Rusia Vladimir Putin, a quien recibió en su despacho para la provisión de vacunas Sputnik V.

También participarán de la asunción el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el rey de España, Felipe VI. En diciembre pasado, Dixon dijo que los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff; de Bolivia, Evo Morales; de Paraguay, Fernando Lugo; y de Estados Unidos, Barack Obama, figuraban entre los invitados a la investidura de Castro. Además se espera la presencia de los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador; Laurentino Cortizo, de Panamá, y Gabriel Boric, de Chile. Se sumarían a la ceremonia los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, y el exaspirante a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos, Bernie Sanders.

Reforzar el vínculo con Estados Unidos

Pero sin dudas la presencia más significativa será la de la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El respaldo estadounidense a Xiomara Castro se empezó a manifestar antes de los comicios generales, con la visita del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, quien estuvo en Tegucigalpa del 21 al 23 de noviembre. Tres semanas después, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, estuvo en Tegucigalpa, donde se reunió con Castro.

«El mandatario salvadoreño Nayib Bukele, por ejemplo, tiene problemas con Washington por sus relaciones con China. Por tanto, a la administración de Joe Biden no le convendría asumir una política de alejamiento con Honduras«, le dijo a la agencia Sputnik René Hernández, quien fue candidato suplente a diputado por Libre. «En el caso de Honduras, la relación con Estados Unidos siempre ha sido desde una postura de imposición y vasallaje. Sin embargo, a nivel regional la correlación de fuerzas no es la misma. Tenemos a Nicaragua que no sigue los designios de Washington y ahora las posturas recientes de Bukele», reconoció Hernández.

El dirigente de Libre remarcó que la política exterior hondureña se basará en el multilateralismo y la libre determinación de los pueblos. Hernández recordó que el proceso de resistencia al gobierno del Partido Nacional, surgido tras el golpe de Estado contra Zelaya, tuvo siempre el respaldo de Venezuela, Cuba y Nicaragua durante los últimos 12 años. Sin embargo, todavía no se sabe si estos países enviarán funcionarios de alto nivel a la asunción de Castro, o se limitarán a cumplir con miembros de la diplomacia.

Acercamiento a Taiwán y problemas con China

En una entrevista del pasado dos de diciembre con el diario El Heraldo, el vicepresidente electo de Honduras, Salvador Nasralla, mencionó como una pauta fundamental de la futura administración el trabajo con Estados Unidos: «La relación con ellos es tan buena que 48 horas antes del triunfo ya la embajada y gobierno había reconocido esa victoria». Según Nasralla, Honduras conservará sus lazos con Taiwán, no así con China continental, ya que mientras tengan el apoyo de Washington «no hay razón para pelearse con el socio y con la potencia que tenemos cerca, es la que nos compra la mayoría de las cosas».

La presencia del vicepresidente de Taiwán, William Lai, en la futura asunción de Castro, motivó una dura respuesta de Beijing. El gobierno de Xi Jinping aclaró días atrás que se opone a cualquier tipo de contacto «de tránsito» entre las autoridades de Taiwán y Estados Unidos durante la toma de posesión de la presidenta electa de Honduras. Los compromisos oficiales de Estados Unidos con Taiwán pueden mandar «cualquier señal incorrecta» a las «fuerzas de independencia de Taiwán», por lo que esperan que «el país capte la tendencia internacional predominante» de una sola China, según un comunicado del ministerio de Exteriores chino.

Triunfo y crisis preasunción

El triunfo abrumador que obtuvo Xiomara Castro en las presidenciales no pudo lograrlo su partido, Libre, en el Parlamento, donde consiguió 50 de los 128 diputados, lo que los obligará a tejer alianzas con las principales fuerzas de oposición, los partidos Nacional y Liberal. La primera crisis empezó cuando un grupo de diputados de Libre decidió votar como presidente de la junta directiva a uno de los suyos, Jorge Cálix, y no a Luis Redondo, integrante del Partido Salvador de Honduras (PSH). Castro había acordado con el PSH que sería Redondo el presidente. Finalmente, 18 legisladores de Libre fueron expulsados del partido.

Este domingo, el Parlamento hondureño se dividió al momento de elegir a la junta directiva encargada de gestionar el Congreso en los próximos cuatro años. Una parte de los legisladores eligió por unanimidad Redondo. En un club social del municipio de Zambrano, otra asamblea ratificó a Cálix como presidente. En las afueras del Congreso, miles de seguidores de Castro se movilizaron para expresar su respaldo a la mandataria electa.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Presidencia.

