Javier Couso: Secuestro de EEUU a Alex Saab es un torpedo al diálogo y un recrudecimiento del bloqueo

Compartir

Por Lucía Córdova.

Entrevistado en exclusiva para nuestra agencia de noticias Venezuela News, el exeuroparlamentario español, militante político y trabajador audiovisual Javier Couso, se pronunció sobre el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, que está por cumplir 600 días.

Couso considera que se trata de una represalia en dos vertientes. “En primer lugar, un torpedo a la línea de flotación de un proceso de negociación que iba avanzando”, dijo.

Por otro lado, agrega el político, “un ataque para defender el bloqueo económico y financiero que hay sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque esa persona que además la protege la Convención de Viena (sus atribuciones e inmunidad asociadas son acuerdos que se dieron los países del mundo) estaba realizando una labor humanitaria; es decir, traer comida e insumos necesarios para su pueblo”.

“Veo las dos cosas. Un intento de torpedear esa negociación y por el otro lado tratar de evitar que el pueblo de Venezuela pueda resistir a un diseño que se ha hecho para, por medio de hacer la vida insoportable, una consecuencia política de intento de derribo ilegal de un gobierno constitucional”, insiste en su visión Couso.

El exdiputado del Parlamento europeo añade que le sorprende la ausencia de un clamor internacional. “Si se rompen la reglas de juego que nos hemos dado entre todos no es posible desarrollar la diplomacia”, explica en alusión a la violación del derecho internacional que significa ese secuestro.

Concluye Javier Couso sobre el secuestro a Alex Saab que ha habido un retroceso en el mundo. “Se han roto demasiados consensos a todos los niveles. Es el juego del tahúr que no acepta las reglas, que quiere siempre triunfar con trampa”, expresa enfático y en tono de protesta.

Venezuela en evolución

Javier Couso visitó Venezuela por última vez antes de esta breve estadía de 2022, en diciembre de 2020. Vino en calidad de acompañante internacional del proceso electoral que dio a luz la Asamblea Nacional que acaba de cumplir su primer año de gestión legislativa. Dice entonces que ha encontrado una Venezuela “en evolución constante hacia mejor”, especialmente si se la compara con los duros años de guarimbas opositoras o terrorismo callejero focalizado que quemó todo a su paso.

Un panorama mas positivo, explica, “a pesar de los problemas que sigue arrastrando Venezuela, mucha parte de ellos por una agresión sostenida y cada vez más perfecta en el sentido de agobiar a la ciudadanía sobre todo atracándole en la vida diaria”.

“Veo estabilidad política clara y tranquilidad absoluta en la calle, incluso veo cómo la cuestión económica va mejorando”, suma Couso en su diálogo con nosotros.

Luego nuestro analista conecta con la idea de que en el país hace falta una oposición patriótica. “Una oposición que respete que hay una opción política que se llama chavismo, que tiene mucho arrastre y que gana elecciones. Así pasa en todos los países normalizados del mundo”, comenta.

Maduro, hombre de diálogo permanente

Couso aplaude al presidente Nicolás Maduro por su persistencia en el encuentro con los adversarios. Por “su voluntad inquebrantable de negociar siempre y de reunirse con el otro y todo cortocircuitado por Estados Unidos”. Dice cortocircuitado, porque vuelve a la idea de que la oposición no es autónoma, no es patriótica y recibe órdenes de una potencia extranjera que está agrediendo a su propio país. Es decir, sus interlocutores responden a otros intereses distintos a los del país todo.

De modo que Couso celebra también que empiecen a predominar ciertas facciones opositoras que “han aceptado que tiene que haber una normalidad democrática” y reconocen al Presidente.

Finalmente sobre este tópico, opina que está demostrado que hay un sistema electoral que bien funciona. “Hay la posibilidad de que la oposición normalizada pueda ganar”, apunta. Y no puede ser más que las elecciones son fraudulentas cuando gana el chavismo y son buenas cuando gana la oposición.

UE subordinada

Acto seguido habla del bloque comunitario europeo y el rol que juega en la geopolítica actual. “Me parece infame que la Unión Europea que tanto va pregonando sobre derechos humanos y Estado de derecho no cumpla ninguno de los acuerdos. No hay política autónoma que es lo que más me preocupa como ciudadano. Está supeditada a los designios de Estados Unidos, en las capacidades militares por medio de la OTAN y a nivel de relaciones comerciales con Estados Unidos”, considera.

Advierte que estamos cerca ahora mismo de una guerra porque Estados Unidos insiste en dinamitar buenas relaciones entre la Unión Europea y un socio como Rusia. “A Estados Unidos le interesaría una Europea débil y con problemas enfrentándose a su suministrador de energía”, adiciona.

Es “una guerra como la que no hemos visto desde la II Guerra Mundial que enfrenta claramente a la OTAN a un país que tiene el mayor arsenal de armas nucleares, de teatro, tácticas y estratégicas”, dice refiriéndose a Rusia.

“Estoy preocupado porque se tiene que llegar a una desescalada y parece ser que la OTAN, por órdenes de Estados Unidos no quiere moverse ni dar las garantías de seguridad que se deben dar entre las potencias”. Europa puede hacer valer una necesaria autonomía estratégica, aclara Couso.

Manipulación sobre Rusia

Por último considera una matriz mentirosa la idea que Rusia podría invadir a algunos de sus socios latinoamericanos como Venezuela y Cuba. «Me he ido a la fuente original que es lo que deben hacer los periodistas de cualquier signo y línea editorial. Es una pregunta que le hacen al viceministro; él no dice que vaya a haber despliegue ni de armas ofensivas nucleares ni de tropas, ni en Venezuela ni en Cuba», narra.

“¿Hay armas de Rusia desplegadas? ¡No las hay!”, finaliza. Por último, Couso invita a considerar que el único país que ha lanzado bombas contra una población para destruir a su enemigo ha sido Estados Unidos.

Tomado de Venezuela News / Foto de portada: Venezuela News.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...