La memoria es un campo de disputa simbólica: Entrevista a Fernando Buen Abad

Compartir

Por Octavio Fraga Guerra (*) / Colaboración Especial de Resumen Latinoamericano

“Hace falta un gran congreso sobre cine hoy en América Latina, hace falta un gran congreso que nos permita sentarnos a escuchar cuáles son las líneas políticas que urgen. Escuchar a los treinta o cuarenta referentes de la región en unos cuatro o cinco días y hacer de esto un documento, firmar un documento conjunto que pudiera aportar la herramienta de la batalla cultural, que es un instrumento de la educación popular que no se puede desconectar, y que es indispensable en un universo en el cual la tendencia es a que seamos cada vez más ignorantes y más inconexos”.

Quien habla es Fernando Buen Abad, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, y crítica cultural, así como en los campos de la estética y la semiótica. Es también egresado de cine la Universidad de Nueva York, licenciado en Comunicación, Master en filosofía y política.

Con su experticia acostumbrada, añade que ellos, los que utilizan el cine y la industria cultural para la dominación de las subjetividades, están felices mientras estemos desconectados porque la lucha del capitalismo contra nosotros es permanentemente; en primer lugar, para impedir que nos organicemos.

Abad, el también director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, y autor de una sustantiva obra literaria en torno a los temas citados, opina que en la medida que encaminemos nuestro esfuerzo a organización mínima, “algún paso se puede dar, y quizás encontraremos políticos que se sensibilicen y encuentren que no pueden seguir operando políticas culturales sin haber creado una corriente cultural y comunicacional potente para la región.

“Porque si no, en todo ese vacío que se deja, viene la ideología dominante a llenarlo con su basura. Veo como una obligación y como una responsabilidad en este tiempo, levantar la voz con los liderazgos. Importantísimos referentes culturales que se han conquistado son el Festival de Cine de La Habana o las ferias de los libros en México”.

Otro dilema —plantea— es que la producción tanto cinematográfica como bibliográfica también necesita dar un vuelco de reconversión de producción nacional, temas que deberíamos estar discutiendo en un congreso. “Hoy los monopolios de la producción de libros son, casi todos, propiedad de empresas españolas en América Latina.

“Hoy tenemos grandes, importantes productores de podcasts que están haciendo trabajos muy interesantes y que no están encontrando plataforma en las políticas culturales de la región; así que a mi entender es nuestro desafío generacional. Ojalá pudiéramos multiplicar nuestros esfuerzos en algún espacio de coordinación”.

—En los últimos días, en las redes sociales usted ha hecho énfasis en el término “anticuerpos culturales”, en torno a la llamada “prensa libre” ¿Qué son esos anticuerpos culturales? ¿Considera que la cultura, en los movimientos progresistas y revolucionarios del mundo, están jerarquizados como manera para lograr nuestros objetivos?

—No, no lo creo, porque justamente no tenemos los laboratorios que fabrican los anticuerpos. O sea, así como hay laboratorios que fabrican vacunas contra la Covid, así deberíamos interpretar la ideología dominante de la época, como una pandemia, y deberíamos estar produciendo esos anticuerpos para impedir que nos contaminen, que nos intoxiquen.

Y sé que se podría, porque hay materia prima para la fabricación de esos anticuerpos siempre y cuando tengamos los laboratorios para hacer todas las pruebas necesarias. Entonces, ¿qué anticuerpos serían aquellos?

En este sentido, Buen Abad señala a todo aquel que quiera involucrarse con una situación cualquiera de la que conozca su historia. “Muchos de nuestros periodistas intervienen en algunos escenarios para hacer crónicas, relatos, incluso siendo corresponsales de guerra. Pero he visto que muchos no tienen ni idea de la historia, ni de los pueblos, ni de sus formas expresivas, ni de las etnias de la región acerca de los cuales hacen sus coberturas. Lo percibí en Qatar, con corresponsales de guerra de la televisora Al Jazeera y de algunas televisoras que estaban cubriendo el ataque contra Irak”, explica el también miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, del Movimiento Internacional de Documentalistas y de la Red en Defensa de la Humanidad.

En ese escenario —añade— conocí a varios cuentacuentos, beduinos de esos viejos, que entre las muchas historias que contaban, contaban las historias de las guerras que habían visto, y vivido, y padecido en esa zona durante centurias; estaban ahí en esos relatos.

“Alguien con mediana capacidad de traducción, que entendía que no se puede hacer traducción lineal de los cuentos y de la lengua árabe al castellano, pero me hizo ver que ninguno de los corresponsales presentes se había ocupado jamás de conocer un poquito de la cultura de la zona, de los relatos, de las historias, de los vocabularios mismos. Entonces es un problema de conocimiento y de información, en esa doble instancia de historia y cultura que generalmente están ausentes. Y, es con esos anticuerpos que se aprende a conocer a un pueblo, que se aprende a quererlo”.

Abad piensa que este es un compromiso que debía ser metodológico para la construcción de una vacuna y de los anticuerpos, “porque es una reacción humana fundamental, y solidaria, no agredir, destruir, hacer desaparecer a quien se conoce, a menos que haya intereses económicos u otros de por medio”.

Otro anticuerpo al que recurre es el conocimiento profundo, amplio, filosófico y humanístico de la lucha de clases, una actualización filosófica para un humanismo revolucionario de nuevo género, apartando concepciones mecanicistas.

Reconoce en esta reflexión a los pueblos que han sabido desarrollar grandes batallas de resistencia victoriosas. “No hemos hecho todavía la enciclopedia de las grandes victorias comunicacionales de los pueblos.

“Después de sesenta y tres años de Revolución, ustedes tienen en Cuba un repertorio de grandes victorias comunicaciones porque están en pie, porque han sabido ingeniárselas. Ha habido un proceso de resistencia, de comunicación, de educación, y son la vanguardia mundial en salud pública hoy por hoy. Esto es decir muchísimo en un mundo que está sometido a la inmundicia de un comercio de las farmacéuticas y del negocio de la vacuna contra el coronavirus”.

Pero hay que contar la misma historia, insiste, por ejemplo, de los pueblos centroamericanos, que han tenido grandes batallas, cualquiera que ha tenido una lucha en un barrio sabe que hay que poner carteles, letreros, canciones, hacer bailes, hacer fiestas, hacer rifas, hacer reuniones, hacer lo que sea necesario para que prevalezca el concepto de defensa del barrio y de defensa de la gente. “Esas son victorias comunicacionales, aunque no aparezcan en los diarios o aunque muchos no las quieran ver como victorias.

Entonces, ¿qué será el día que logremos tener la fortaleza metodológica y política para construir la gran historia de las victorias comunicacionales de nuestra América Latina? Pues tendríamos que poner las grandes conquistas del muralismo mexicano y, por supuesto, también de los corridos mexicanos, al lado de la Nueva Trova y de la canción cubana y del cine cubano.

Recuerdo haber visto por primera vez un gran conflicto de lucha intramatrimonial por una razón de realización sindical en una película cubana. Nos deslumbraba que se pudieran discutir esos temas en una película, ¿Y qué diríamos de Nicaragua, y qué diríamos del Perú, donde hay victorias de resistencia extraordinarias? Desde el mismísimo día de la caída de la gran Tenochtitlán, en que fue secuestrada la plana de líderes de los pueblos originarios mexicanos —desde ese día— nacieron formas de resistencia comunicacional que no hemos sabido sistematizar y documentar hasta el presente.

—Está claro, en nuestros pueblos de América Latina y el Caribe somos poseedores de un importante capital simbólico construido por siglos que no tienen una relevante presencia en el cine que se ha hecho, digamos, en los últimos veinte años. ¿Qué piensa al respecto?

—Lamento con usted que tengamos esta desmemoria. Pero incluso, esta desmemoria ha sido fabricada, y yo creo que hay que estudiarla semióticamente, porque la memoria es un campo de disputa simbólica. En la memoria se dan batallas importantes de lucha simbólica, y cuando se extirpan procesos históricos de la memoria de los pueblos, por ignorancia o por muchas otras razones, hay muchas estrategias para esa sustracción y lo que se produce justamente es incapacidad de articulación ¿Quién puede hablar de lo que no conoce? Es una pregunta más o menos elemental. Pero hay que decirle al continente, a este continente, que Mesoamérica tiene cuarenta y cinco pirámides, así como la gente le dice a uno, la palabra pirámide en la cabeza de mucha gente representa inmediatamente Egipto.

Hay que decir, al menos, que existen cuarenta y cinco en la zona de Mesoamérica, y que por el mar Caribe han pasado todos los imperios imaginados e inimaginables, y que han creado todos los estragos más inimaginables. Ahí tenemos una enciclopedia de lo macabro, en el Caribe, en donde el sello de los imperios ha sido absolutamente inhumano. Ese relato no está en el repertorio de lo fílmico que hoy está pensando la juventud por hacer.

No es un problema de pretérito, por cierto, porque contrario a la lógica de que la historia es una cosa del pasado, en realidad la historia es una cosa del futuro y del presente, y esta realidad hace que entonces no se entienda todavía y se vea a Guatemala, como esos pobrecitos que se van para Estados Unidos, o esos pobrecitos muertos de hambre atacados por un gobierno, que no más están pensando en ir a vivirse de los dólares.

Pero, no. Es una civilización que ha sido absolutamente desfondada, agredida y destruida por las colonias, por el coloniaje, y entonces la historia del coloniaje tampoco está en el repertorio de los temas que deberíamos estar contando en el presente y en el futuro inmediato. Vladimir Acosta, magnífico amigo venezolano, acaba de publicar un libro hermosísimo, Salir de la colonia se llama, y ha escrito otro sobre el monstruo que es Estados Unidos, para reconocer los intestinos profundos de la ideología del coloniaje. Ahora, eso debería ser materia prima de todo, de los proyectos de impulso cinematográfico en América Latina.

Si tuviésemos una UNESCO de los pueblos, si pudiéramos tener un espacio desde el cual diseñáramos políticas culturales para América Latina, políticas de los pueblos, esta agenda de aproximación al conocimiento del coloniaje en todas sus escalas objetivas y subjetivas, tendríamos ya un repertorio fílmico para una nueva generación cinematográfica en los próximos veinte años.

Se necesita que nos sentemos a revisar, ayudarnos de los expertos en historia, en antropología, en sociología, en estética, por supuesto, en nuevas narrativas audiovisuales —también la narrativa audiovisual se ha desarrollado— y tiene hoy tiempos, velocidades y apetitos distintos. Todo esto necesitamos sistematizarlo, y no estamos llegando a tiempo a esa tarea, por eso vuelvo a decir, sintetizando, una gran corriente de acción semiótica emancipadora que debería incluir esto, porque esto podríamos decirlo para la prensa hoy mismo. ¿dónde está el periodismo que realmente está sintiendo el latido cotidiano de la realidad que estamos viviendo en el mundo? ¿Dónde está el periodista que cuestiona su vocabulario, que piensa si su relato está a la altura de la historia? Porque que creo que los vocabularios con que nos enseñan a relatar las cosas se han quedado tan empobrecidos que la monstruosidad que se nos presenta se queda asfixiada con nuestro escaso y pobre vocabulario permanentemente. Lo digo en términos generales, y con todo respeto, para los compañeros que sí se esfuerzan en esto, pero en términos generales hay dramas del presente. Hay pueblos que se quedaron hoy sin vacunar por la intolerancia imperial.

Y el periodismo —no digo el vendido, el contratado—, el de las buenas intenciones, a veces relata con tal pobreza este hecho que no alcanza a tomar dimensiones en la conciencia del que lee. Creo que esa relación tiene que ser reanudada en el cine, en todas las formas expresivas que tengan como latido profundo la tarea de la emancipación que nos urge.

“çNos urge terminar con esta monstruosidad que es el capitalismo, y un grano de arena que se pueda poner, pues será bienvenido siempre. Ahora, la pregunta es cómo lo sistematizamos y cómo le damos dimensión política verdadera, ahí se requiere el apoyo de los estados serios. Y de los políticos serios, pero no dejemos de plantear esta agenda nunca, porque en última instancia alguno habrá que escuche. Llegará un momento en que consigamos una mínima base organizativa y arranquemos, así sea parvulariamente, alguna movida.

“Yo estoy dedicado con el Instituto de Cultura y Comunicación, a hacer las convocatorias más amplias que puedo. Estamos tratando de formar este año algunas asambleas populares de comunicación para sentarnos a mirar los programas y las películas juntos, e intervenir, no irnos de una exhibición sin haber intervenido con cuatro ideas, como la de Sánchez Vázquez. Que no salga cualquier película —no prohibir que se vea nada—, sin entrar a hacer el análisis con cualquiera de las cosas que hay en el mercado para con eso. Se trata, justamente, de mantener un método que permita la intervención. Es una iniciativa en escala muy pequeña, pero no por eso, digo, dejemos de plantear la urgencia”.

En este sentido, concluyó, otra de las herramientas indispensables es la crítica. Si tuviésemos veinte críticos serios en este continente sentados mirando todo el repertorio del cine tipo Netflix o cualquiera de estos, ya esto sería una vanguardia mundial en las próximas veinticuatro horas.

(*) Periodista cubano y articulista de cine. Especialista de la Cinemateca de Cuba. Editor del blog Cine Reverso.

Foto de portada: Cubaperiodistas.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...