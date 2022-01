Llamado a lograr el desarme nuclear

Desde el 4 al 28 de enero de 2022, se realizará en Nueva York la décima Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

En el marco de esta reunión, personas y organizaciones, realizaron un «Llamamiento por la Paz y el Desarme Nuclear» donde se pide “a los Estados Unidos, en primer lugar, como a las demás potencias nucleares, como a todos los líderes del mundo, a dar pasos concretos en la búsqueda de acuerdos para el control, reducción, y eliminación” del arsenal nuclear.

El llamamiento ha sido enviado al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, así como a las misiones diplomáticas de países del mundo, representadas ante la ONU, para llamar la atención sobre el peligro de las armas nucleares y la necesidad de avanzar en esta Conferencia para su control y eliminación total lo antes posible.

La misiva denuncia la fuerte militarización que desarrolla EEUU y la OTAN, la realización de acciones y ejercicios militares, en las fronteras de otros países – como en los límites de Corea del Norte, China o de la Federación de Rusia- en los últimos años; estos países son considerados «enemigos» y sufren actualmente sanciones económicas; representa un punto de tensión permanente y el peligro del uso de armas nucleares.

“La fuerte carrera armamentista impulsada por EEUU, sólo ha tenido como resultado que vivamos en un mundo mucho más inseguro afectando el derecho a la paz y a la seguridad global”, indica el llamamiento.

Recordemos que el año 2020, en plena pandemia, el gasto en armas nucleares aumentó en unos 1.400 millones de dólares más. Según un informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), Estados Unidos gastó más de la mitad del importe total, unos 37.400 millones de dólares, lo que supone aproximadamente el 5% de su gasto militar en 2020.

También en materia de reducción, control de armamento, los últimos años han representado un claro retroceso ya que EEUU se salió del Tratado a Cielos Abiertos, del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) y del Acuerdo con Irán. Si bien, en junio pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, – ambos países con el mayor número de armas nucleares- sostuvieron una reunión en Ginebra y acordaron iniciar conversaciones hasta la fecha no se conocen avances.

La Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares es una oportunidad para que todos los países del mundo manifiesten su postura inequívoca que es hora de eliminar cuanto antes el arsenal nuclear y se logren avances concretos para que todos los países del mundo firmen el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) el que fue aprobado por las Naciones Unidas en 2017 y entró en vigor el 2021. Los Estados partes tienen previsto realizar la primera reunión del TPAN, en Viena, del 22 al 24 de marzo de 2022.

Entre los firmantes del llamamiento, se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Martin Almada, Premio Nobel Alternativo; de EEUU, Medea Benjamin de Codepink; Bahman Azad de U.S. Peace Council; Roger Harris, de Task Force on the Americas; Anthony Donovan, integrante de Veteranos por la Paz y Pax Christi; la abogada Purificación González de la Blanca, del Colectivo Internacional Ojos para la Paz de España; Ludo De Brabander, de Vrede vzw, Bélgica; por Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile; entre otros.

La misiva también ha sido firmada por organizaciones como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Argentina, México y Chile; por la Alianza CONVIDA20; por la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC; por la Mesa Ecuménica por la paz de Colombia; por SOA Watch Chile; por IPB – International Peace Bureau; MOPASSOL de Argentina; entre otros.

Ver llamamiento en https://www.derechoalapaz.com/porel-desarme-nuclear/

Tomado de Rebelión/ Imagen de portada :UNAM