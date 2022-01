Paco MediCuba, Silvio Rodríguez y la isla de los dos

Compartir

Por Maribel Acosta Damas (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Francisco (Paco) Hernández y Silvio Rodríguez se conocieron en septiembre pasado en Madrid, cuando el cantautor cubano decidió donar las recaudaciones de sus dos conciertos en esa ciudad y el monto del premio otorgado por el Club cultural Leteo de León. Silvio pidió a Paco que gestionara ese financiamiento para la compra de medicamentos destinados a Cuba.

En los próximos días comenzará la carga del contenedor que trae medicamentos y material sanitario por un valor de 200 mil euros, fruto del donativo de Silvio Rodríguez y otros aportes de las Asociaciones de MediCuba España, José Martí de Valencia, Miguel Hernández de Alicante, Euskadi Cuba, Ernesto Guevara Defensem Cuba y la de Solidaridad con el pueblo cubano de Málaga. A principios de marzo, esta carga estará en la isla.

Allá en Madrid, en las fiestas por el Centenario del Partido Comunista de España, tuve la suerte de conocer a Paco MediCuba como le dicen todos y todas. De guayabera azul. En Torrejón de Ardoz, el pueblo madrileño en que vive y trabaja y donde es un referente del hacer; a quien todo el mundo saluda a su paso y le va contando cosas. Allá conocí también a Silvia, Concha y a los numerosos compañeros y compañeras que junto a Paco trabajan día a día por Cuba.

Me encantó Paco; su manera llana de las palabras, la coherencia de decir y hacer; la lealtad… Y aquí va este encuentro nuestro, en una esquina, como se pudo… luego actualizado para también esperar el contenedor… cargadxs de emoción, como siempre…

Maribel Acosta- ¿Cómo surge esta ONG, cuándo, y con qué propósitos?

Paco MediCuba- MediCuba España es una organización de solidaridad que surge después que se constituye MediCuba Europa en torno a los años 90, auspiciado por un médico suizo que visita Cuba y observa en la isla que hay un problema grave con el tema de los medicamentos pero que fundamentalmente, el problema que existe es que no hay materia prima para elaborar medicamentos. Cuba disponía de personal muy calificado, de laboratorios y de maquinaria, pero por el bloqueo y la situación ocasionada por el periodo especial, lo que no existía era materia prima. Entonces se constituye MediCuba Europa con el objetivo fundamental de adquirir materias primas para elaborar medicamentos en la isla.

Esto beneficiaba a la industria de la isla, y con muchísimo menos dinero se lograba mayor cantidad de medicinas que adquiriendo productos elaborados y producidos en Europa. A partir de ahí, en España se crea la ONG de MediCuba y la constituimos unas 53 organizaciones. Yo trabajo como organizador de los proyectos y desde sus orígenes empezamos con la adquisición de materias primas para elaborar medicamentos. Recuerdo que al Laboratorio 28 de marzo que está en el Cotorro de La Habana se mandaron muchos insumos. Luego se fueron desarrollando otro tipo de proyectos relacionados con la salud: de adquisición de equipos para los tratamientos contra el cáncer y para los implantes cloqueares. Y ese ha sido el devenir de MediCuba desde el año 94 hasta este momento, en que entramos en otros temas como la seguridad alimentaria y la reparación de escuelas de enseñanza especial en Santiago de Cuba, de lo que nos ocupamos actualmente.

Maribel Acosta- ¿Usted es médico?

Paco MediCuba- No. Yo no soy médico. Yo soy el coordinador de todos los proyectos pero el Presidente de MediCuba España, Laureano López, es médico cirujano.

Maribel Acosta- ¿Y cómo se fue relacionando con estos temas?

Paco MediCuba- Yo soy fundador del Partido Comunista de España en la localidad de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. Recuerdo que tuvimos una asamblea y allí decidimos crear la Organización de solidaridad y cooperación al desarrollo Ernesto Guevara y esta asociación pasa formar parte de Medicuba España.

Maribel Acosta- ¿Cómo han sorteado todos estos años el bloqueo y llevar hacia Cuba donaciones tan complejas?

Paco MediCuba- No ha sido fácil, porque cuando vas adquirir materiales como Medicuba, si son productos relacionados con Estados Unidos no te los venden y hemos tenido que entrar en compras a través de terceros, nunca productos de Estados Unidos. También hemos tenido muchos problemas porque comprar para cargar contenedores hacia Cuba, encarece los precios notablemente.

Maribel Acosta- ¿Cómo obtienen los financiamientos?

Paco MediCuba- Aquí en España hay una legislación- ahora está un poco en decadencia- y es que los ayuntamientos, gobernaciones, comunidades autónomas e incluso el Estado, pueden destinar presupuestos para proyectos de cooperación al desarrollo. Nosotros nos hemos presentado a numerosas convocatorias. En unas hemos tenido suerte de que nos han financiado y en otras no. Está a su vez el movimiento de solidaridad que hacer sus aportaciones.

Maribel Acosta- Como se dice en Cuba, es una gran batalla…

Paco MediCuba- Es una batalla muy seria, nos ocupa mucho tiempo y lo hacemos con mucho amor. Me encanta hacer esto porque además creemos que tenemos que defender por encima de todo, las conquistas sociales que tiene Cuba relacionadas con la salud y la educación. Y por eso trabajamos.

Maribel Acosta- ¿Cuántas veces ha visitado Cuba?

Paco MediCuba- Esta mañana he estado echando cuentas y he estado en Cuba 24 veces…

Maribel Acosta- ¿En toda la isla?

Paco MediCuba- Estuve por primera vez La Habana en el año 1993 y fui a Varadero como un turista más. Al año siguiente visité la isla con mi esposa y fui hasta Trinidad. Ya en el 95 fundamos la Asociación Ernesto Guevara. A partir de ahí auspiciamos el hermanamiento de Torrejón de Ardoz con el municipio de Boyeros e hicimos proyectos ahí; después en la Universidad de Física nuclear de la Quinta de los Molinos durante 2 años. Luego nos trasladamos a Guantánamo, en que hemos contribuido a la reparación de la Escuela 14 de junio y colaboramos en la reparación de la Facultad de Medicina de Guantánamo. Más tarde comenzamos a laborar en Santiago de Cuba y llevamos unos seis años cooperando con las escuelas especiales de Santiago de Cuba. Son veintisiete escuelas, hemos ayudado a reparar catorce. Tuvimos que tenido que hacer un alto por la pandemia en que centramos los envíos en material sanitario y alimentos. Y continuaremos con esos proyectos porque son veintisiete escuelas y las cosas que empezamos, nos gusta terminarlas.

Maribel Acosta- Se dice rápido todo lo que está contando pero debe representar mucho esfuerzo y organización…

Paco MediCuba- Es un sacrificio agradable. Es una experiencia fuerte y emocionante, por ejemplo, recuerdo cuando cargamos hacia Santiago de Cuba un contenedor con miles de kilogramos de alimentos y de material sanitario. Y luego cuando vas a Cuba y ves que todo eso llega, porque verdaderamente se gestiona perfectamente, es una satisfacción tremenda… Cuando llegas a Santiago de Cuba, por ejemplo, y vas a una escuela y ves que el material de las cocinas, que todos los pupitres, que todo está allí colocado, te da un subidón de adrenalina que es inolvidable. Y cuando cargas un contenedor con tanto esfuerzo y que luego cuando vas a la isla y te lo encuentras en uso, es una emoción tremenda. Igual que cuando cargas el contenedor aquí en España y luego estás en la isla para descargarlo, es lo máximo… ¡jajajajajajaja!

Maribel Acosta- ¿Y cómo el turista se convirtió en activista de la causa de Cuba?

Paco MediCuba- Yo he sido siempre un alma inquieta. En mi juventud fui deportista, me dedicaba al baloncesto y en mi pueblo jugué en todas las categorías, hasta que fui directivo. En el año 90 sufrí un pequeño desengaño en el sentido de que las instituciones no funcionaban, entonces visité Cuba con un compañero. Y me impactó tanto que me dije: “Yo tengo que trabajar en esto, yo tengo que dedicar mi esfuerzo a esto”. Y a partir de ahí, lo que ya conoces… Se nos presentan proyectos y los evaluamos. Por ejemplo, con las escuelas de Santiago de Cuba fue así, y eso nos atrajo enormemente, ¡ver cómo Santiago de Cuba tiene veintisiete escuelas de Educación Especial…!!!! Aquí en España no las hay. Y la entrega de los trabajadores y trabajadoras de esas escuelas… para nosotros es una motivación especial. Y poder ayudar a mejorar las condiciones de vida de los alumnos y de los trabajadores, eso es lo que nos motiva fundamentalmente…

Maribel Acosta- MediCuba saltó a una mirada mediática muy grande a partir de que Silvio Rodríguez eligió a la organización para que las recaudaciones de sus conciertos y su premio en España en septiembre último fueran gestionadas por ustedes para la compra de medicamentos destinados a la isla…

Paco MediCuba- Primero tuvimos un encuentro con Silvio Rodríguez y Niurka González, su esposa. Fue muy agradable y muy cercano. Ya ellos en España, su esposa se puso en contacto con nosotros y nos dijo que Silvio había decidido donar los beneficios de sus dos conciertos y del premio de León a una organización que gestionara proyectos para el envío de medicamentos a Cuba. A él le hablaron de que nuestra organización estaba especializada en envíos para la rama de la salud y tuvimos ese encuentro de que le hablé. Todo fue con auténticas facilidades para hacer nuestro trabajo. A partir del monto de las recaudaciones, solicitamos presupuestos a distintos laboratorios europeos para los medicamentos más necesarios, estamos a punto de enviarlos ya, con la justificación de hasta la última peseta como siempre hacemos. Lo hemos hecho lo más rápido posible porque entendemos que la situación es para ahora. Hay que dejar claro que Silvio Rodríguez se suma como uno más a los proyectos de solidaridad con Cuba, él lo ve así, como un brazo solidario más. Tenemos también donaciones de otras organizaciones que se suman a la muy importante donación de Silvio Rodríguez.

Maribel Acosta- ¿Se envían medicamentos o materias primas?

Paco MediCuba- Silvio Rodríguez nos ha dicho que se ha reunido con varios médicos cubanos en la isla y nos ha recomendado tres tipos de medicamentos concretamente. Estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública de Cuba y con el MINCEX, y con ellos vemos lo más necesario. Nos están hablando de antibióticos, antinflamatorios y antipiréticos.

Maribel Acosta- ¿Cómo mira usted a Cuba?

Paco MediCuba- ¿Yo Cuba? Para mí Cuba es un referente en muchas cosas porque la resistencia del pueblo cubano es digna de admiración. El tener a 90 millas un enemigo que no tiene ningún escrúpulo, que no se detiene ni ante una pandemia mundial, que promueve actividades contra Cuba cuando todo el mundo debería estar pensando en luchar contra la pandemia, a mí me rebela. Y que Cuba, a pesar de todo eso siga defendiendo sus conquistas sociales, priorizando eso por encima de todo, para mí es un referente. Yo vivo en un país donde los intereses del capital priman por encima de los intereses de los ciudadanos.

Maribel Acosta- ¿Y a lo largo de tantos años con una relación tan cercana a Cuba, la persona que es Paco, qué tiene de Cuba?

Paco MediCuba- Uffff! Yo es que cuando salgo de Cuba, salgo diciendo “¡Aquí no vuelvo más!!!” Porque tienes que sortear gran cantidad de dificultades haciendo esto que hacemos… Uffff… pero a la semana ya estoy pensando en nuevos viajes y en nuevos proyectos ¡jajajajajaja !!!! Es que yo no sé qué me ha pasado a mí con Cuba. Te lo digo con sinceridad… Yo en Cuba me quedo con la cercanía de la gente, con la sencillez de la gente… sobre todo con la gente, y con la educación de la gente… Tú llegas a cualquier lugar de su entorno y mucha gente que conoce la isla te dice, “¡Yo he estado allí, y qué seguridad! Tú vas caminando por las calles… Mira… nosotros hacemos brigadas de trabajo voluntario todos los años. Colaboramos con materiales para la reparación de las escuelas, pero también tenemos un trabajo de sensibilización. Anualmente organizamos una brigada de entre treinta y treinta y cinco personas para ver lo que podemos hacer en esas escuelas… pintar por ejemplo… Nos relacionamos con toda la comunidad educativa de ese centro, con los padres, con los profesores, con los alumnos menos porque son estudiantes con necesidades educativas especiales… pero también con los trabajadores. Y de ese modo, nosotros aprendemos la verdadera realidad de Cuba. Y te puedo decir, que sacamos la convocatoria de la brigada de trabajo voluntario en enero y enseguida están cubiertas todas las plazas para viajar a Cuba. En esos viajes aprendemos cómo funcionan las escuelas, damos un recorrido por toda la isla y damos plena libertad a los brigadistas para que vean cómo es la realidad. No tenemos enclaustrado a nadie. Hacemos el trabajo por la mañana y por la tarde salen a dar una vuelta ellos solos o acompañados de trabajadores y profesores de las escuelas. Ese es nuestro trabajo.

Maribel Acosta- Usted es un hombre con el corazón partido en dos, una parte en Cuba y otra en España…

Paco MediCuba- No. Yo las dos partes de mi corazón las tengo en Cuba. Diariamente hablo con los responsables de Educación y Salud del gobierno de Santiago de Cuba. Hablo seis y siete veces al día. Uno está siempre pendiente, porque los amigos, la gente que uno aprecia están pasándolo mal porque el puñetero bloqueo y el Covid han golpeado muy duro. Yo no puedo descansar bien sabiendo que la gente en Cuba está sufriendo. Y si tengo que ir a hablar con quien sea, voy; y si hay que presentar proyectos, ahí estoy. Y si hay que ir a recoger material sanitario a un hospital que nos dona, ahí estamos. Mañana tenemos que ir a recoger ordenadores que nos dona un organismo que los ha sustituido, pues allá vamos. Y con el tema de los medicamentos -que tienen restricciones lógicas- tenemos un trabajo arduo, que es clasificarlos y enviarlos a Cuba con todas las características y fechas de caducidad. Pero lo hacemos con mucho amor.

Maribel Acosta- Entonces la mayor sonrisa de su vida es cuando usted ve salir un contenedor…

Paco MediCuba- ¡Eso es una imagen…! Pasas un día con un estrés que no te puedes imaginar pero cuando se va el barco para Cuba dices, Bueno… Ahora sí paro… Pero a la semana te están llamando compañeros de Málaga, de Valencia, de Murcia y te dicen: Oye, tío que nos donan esto… pa mandarlo pa Cuba… Paco, ¿qué crees? Y después otro: Oye, mira… que ha salido la convocatoria del tal ayuntamiento. Vamos a presentarnos que creo que nos van a financiar… jajajajajaja… y vuelves a la dinámica… como el proyecto de seguridad alimentaria con la escuela Vladimir Ilich Lenin de Santiago de Cuba en que hemos enviado todos los invernaderos y herramientas para que se produzcan verduras allí mismo. En ese tipo de proyecto creemos mucho porque estamos hablando de auto sustento. En Santiago de Cuba hay una muy buena experiencia de ese tipo en la Escuela Abel Santamaría que tiene su propio huerto y su granja de animales también.

Maribel Acosta- ¿Cómo se ve usted en el futuro Paco?

Paco MediCuba- Yo en el futuro me ve… espero que jubilado pronto… Yo soy funcionario del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Me quiero jubilar pronto porque quiero dedicarle más tiempo a Cuba.

Maribel Acosta- Se está acercando el fin de año… ¿El 31 de diciembre, a qué hora festeja?

Paco MediCuba- Festejo en los dos horarios, con la familia en España y seis horas más tarde llamas pa la isla… Nosotros creemos en la solidaridad de compartir, no dar lo que te sobra… Cuba es mi vida…

(*) Periodista cubana, especializada en televisión. Es profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y Doctora en Ciencias de la Comunicación. Periodista cubana, especializada en televisión. Es profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y Doctora en Ciencias de la Comunicación.

Foto de portada: Maribel Acosta Damas.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...