Vladimir Putin: “Deberían haber tratado a Rusia como un aliado. Ha sido al revés”

Compartir

Vladimir Putin explica en rueda de prensa la razones que le llevan a mantener una posición dura en Ucrania. El presidente ruso analiza los últimos 30 años desde la caída del Muro de Berlín. Se muestra muy duro con occidente y con la OTAN y pide que haya un cambio inmediato.

Ante la pregunta de una periodista de Sky News, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmaba que Rusia ha venido aguantando hasta cinco expansiones de la OTAN en el este y que no se va a volver a producir. No quiso asegurar que no habría una invasión de Ucrania.

Tomado de Sputnik / Foto de portada: EPA.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...